Переменная жизнь гения. Никола Тесла и голуби

Все мы неоднократно слышали об уникальном ученом, который подарил человечеству десятки изобретений в сфере передачи энергии.

В честь Николы Теслы сегодняшние изобретатели называют огромные компании и продолжают его великое дело. Электрокары Илона Маска с каждым днём становятся всё лучше и безопаснее, тем самым постепенно захватывая рынок и увеличивая стоимость акций в разы. Но как жил и закончил своё существование вдохновитель Маска – Тесла – попробуем разобраться в данном материале.



Никола Тесла родился в современной Хорватии в 1856 году; его отец был священником Сербской Православной Церкви. С раннего возраста он демонстрировал уникальные умственные способности, которые удивляли и иногда даже забавляли окружающих. Он мог запоминать целые книги и хранить логарифмические таблицы в своем мозг у. Он легко овладел языками и мог работать днями и ночами, поспав всего несколько часов

В 19 лет он изучал электротехнику в Политехническом институте в Граце в Австрии, где быстро зарекомендовал себя как «звездный» студент. Он находился в постоянных дебатах с профессором по поводу предполагаемых недостатков конструкции двигателей постоянного тока, которые демонстрировались в классе.



«Обращаясь к какой-либо проблеме, я сильно сожалел о том, что её так быстро удавалось решить и борьба закончена», - писал позже Тесла . «У меня было так много энергии. Когда я брался за задачу, это было не так решительно, как часто делают мужчины. Для меня это был священный обет, вопрос жизни и смерти. Я знал, что погибну, если проиграю. После я знал, что битва выиграна»

Следующие шесть лет своей жизни он проведет «в размышлениях» об электромагнитных полях и гипотетическом двигателе, работающем от переменного тока. Эти мысли захватывали его, и он не мог сосредоточиться на школьной работе. Профессора университета предупредили отца Теслы, что его привычки много работать и мало спать убивают молодого ученого. Но вместо того, чтобы закончить учебу, Тесла увлекся азартными играми, потерял все деньги на обучение, бросил школу и перенес большой нервный срыв. Однако, к сожалению, этот срыв будет не последним в его жизни…

В 1881 году он переехал в Будапешт, немного оправившись от последних потрясений. В один день он гулял по парку со своим приятелем, читая стихи, как вдруг неожиданно к нему пришло видение. Там, в парке, прямо в грязи Тесла нарисовал грубую диаграмму - двигатель, работающий по принципу вращающихся магнитных полей, создаваемых двумя или более переменными токами. Хотя электрификация переменным током применялась и раньше, практического рабочего двигателя, функционирующего на переменном токе, никогда не было. Через несколько лет он изобрел свой первый асинхронный двигатель.

Тесла считал, что его ум не имеет себе равных, однако в то же время был не против критики своих современников, таких как Томас Эдисон, который однажды нанял его на работу.



«Если бы Эдисону нужно было найти иголку в стоге сена, - писал однажды Тесла , - он бы сразу же с усердием пчелы исследовал соломинку за соломинкой, пока не нашел объект своих поисков. Я был печальным свидетелем такой вещи, когда небольшая теория и вычисления спасли бы девяносто процентов его труда»

Но, если, по оценке самого Теслы, его многим современникам (таким как Эдисон или Джордж Вестингауз) просто не хватало научного таланта и изобретательности, то ему лично не хватало ключевого навыка – предпринимательской жилки. В последние дни позолоченного века Америки Никола Тесла предпринял драматическую попытку изменить будущее связи и передачи электроэнергии по всему миру. Ему удалось убедить JP Morgan, что он находится на грани научного прорыва, и инвестор дал Тесле более 150 000 долларов на финансирование строительства поразительной, гигантской, футуристической башни в центре Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. В 1898 году, когда стало известно о планах Теслы по созданию всемирной системы беспроводной передачи данных, Башня Уорденклиф (так её окрестил изобретатель) станет для Теслы последним шансом претендовать на признание и богатство, которые на протяжении всей его нелегкой жизни ускользали от него.

Однако, вернемся к нелегкому пути этого гения. В июне 1884 года Тесла отплыл в Нью-Йорк и прибыл с четырьмя центами в кармане и рекомендательным письмом от Чарльза Бэтчелора, его бывшего работодателя. В этом письме Томасу Эдисону было написано следующее:

«Дорогой Эдисон, я знаю двух великих людей и один из них - Вы. Другой - этот молодой человек!»



Соответственно, уже на встрече Тесла описал свои инженерные работы, и Эдисон, хоть и скептически отнесся ко всему этому, нанял его. По словам Теслы, Эдисон предложил ему 50 000 долларов, если он сможет улучшить электростанции постоянного тока, над которыми работал Эдисон. Через несколько месяцев Тесла сообщил американскому изобретателю, что он действительно улучшил станции и двигатели Эдисона. Томас, как отметил Тесла , отказался платить. «Когда ты станешь полноценным американцем, ты оценишь мою американскую шутку», - сказал ему Эдисон.

Тесла быстро уволился и устроился копать канавы. Объективно, можно себе представить, что творилось у него на душе в то время. Однако, важно отметить, что даже при таком мощном потрясении, изобретатель на этот раз не сдался, не бросился во все тяжкие и не побежал бросаться со скалы. Он пошел работать…

Но вскоре компания Western Union решила проинвестировать в его двигатель переменного тока, и наняла Николу на работу в лабораторию недалеко от офиса Эдисона, где он разработал системы питания переменного тока, которые до сих пор используются во всем мире.



«Двигатели, которые я построил там, - говорил Тесла , - были именно такими, как я их себе представлял. Я не пытался улучшить дизайн, а просто воспроизводил изображения такими, какими они представлялись мне, и в итоге работа всегда была такой, которую я ожидал»

Тесла запатентовал свои двигатели переменного тока и системы питания, которые считались самыми ценными изобретениями со времен изобретения телефона. Однако эти патенты так и не сделали его богатым из-за его порядочности и отсутствия духа предпринимателя.

Он дальше продолжал работать и изобретать. Перед началом 20-го века Тесла создал мощную катушку, способную генерировать высокие напряжения и частоты, что привело к появлению новых форм света, таких как неоновый и флуоресцентный, а также рентгеновских лучей. Тесла также обнаружил, что эти катушки, которые вскоре будут называться «Катушки Тесла », позволяют отправлять и принимать радиосигналы.

Он быстро подал заявку на получение американского патента в 1897 году, победив итальянского изобретателя Гульельмо Маркони



Дальше Тесла продолжил работу над своими идеями беспроводной передачи информации. После того, как JP Morgan вложил 150 000 долларов в строительство гигантской передающей башни, Тесла незамедлительно нанял известного архитектора Стэнфорда Уайта. Уайт тоже был поражен идеей Теслы.

«Как только это будет завершено, бизнесмен из Нью-Йорка сможет диктовать инструкции подчиненным и сразу же печатать их в своем офисе в Лондоне или в другом месте», - сказал тогда Тесла .

«Он сможет позвонить со своего стола и поговорить с любым телефонным абонентом в мире без каких-либо ограничений. Недорогой инструмент, размером не больше часов, позволит его владельцу услышать где угодно, на море или на суше, музыку или песню, речь политического лидера, обращение выдающегося деятеля науки или проповедь красноречивого священнослужителя. Таким же образом любой рисунок, персонаж или печать можно перенести из одного места в другое. Миллионы таких инструментов могут работать только на одном подобном изобретении»



И ведь насколько оказался Тесла прав, еще тогда, на заре XIX века!

Уайт быстро приступил к проектированию Башни Уорденклиф в 1901 году, но вскоре после начала строительства стало очевидно, что у Теслы закончатся деньги до его завершения. Обращение к Моргану с просьбой о дополнительных деньгах оказалось безрезультатным, а тем временем другие инвесторы торопились инвестировать свои деньги в его оппонента Маркони. В декабре 1901 года Маркони успешно отправил сигнал из Англии в Ньюфаундленд. Тесла был крайне недоволен и обвинял итальянца в использовании 17 своих патентов, но судебный процесс в конечном итоге выиграл Маркони. (Верховный суд США в конечном итоге поддержал обвинения Теслы, закрепив его роль в изобретении радио, но только в 1943 году, после его смерти.) Таким образом, итальянский изобретатель был признан изобретателем радио и стал невероятно богатым. Башня Ворденклиф стала реликвией высотой 186 футов (она будет снесена в 1917 году), и худшим для Теслы поражением.



«Это не мечта, - сказал Тесла , - это простой подвиг научной электротехники, только дорогой - слепой, малодушный, сомневающийся мир!»

К 1912 году Тесла начал уходить из этого сомневающегося мира. Он явно демонстрировал признаки психологического расстройства. Он стал одержим чистотой и зациклился на цифре три; он начал обмениваться рукопожатием с людьми и мыть руки - и все это делалось по три раза. У него на столе должно было быть 18 салфеток во время еды, и он считал свои шаги, когда куда-либо шел. Он утверждал, что у него ненормальная чувствительность к звукам, а также острое зрение, и позже он написал, что у него «яростное отвращение к женским серьгам», и «вид жемчужины почти вызвал у меня припадок».

К концу своей блестящей и мучительной жизни Никола Тесла был без гроша в кармане и жил в небольшом гостиничном номере в Нью-Йорке. Он проводил дни в парке в окружении наиболее важных для него существ - голубей - и бессонными ночами работал над математическими уравнениями и научными проблемами в своей голове. В итоге, он очень зациклился на голубях, особенно на конкретной белой самке, которую, как он утверждал, любил почти так, как любят человека. Однажды ночью Тесла заявил, что белый голубь посетил его через открытое окно в его отеле, и он полагал, что птица пришла, чтобы сказать ему, что умирает. Позже он сказал, что в глазах птицы он увидел «две мощные бобы света». «Да, это был настоящий свет, мощный, ослепляющий свет, более интенсивный, чем я когда-либо производил с помощью самых мощных ламп в моей лаборатории». Голубь умер у него на руках, и изобретатель утверждал, что в этот момент он знал, что завершил дело своей жизни.

Остаток жизни он провел работая на 33 этаже отеля New Yorker. Одной из десятка его последних разработок был некий «Луч смерти», способный сбить с неба 10 тысяч вражеских самолетов. Однако все его попытки вновь вернуться к реальным разработкам не дали обратного отклика со стороны инвесторов. В итоге, он умер в 1943 году в долгах



К сожалению, большая политика зачастую очень слабо коррелируется с деятельностью гениальных изобретателей. Поэтому, зачастую, подобные истории о великих изобретениях носят плачевный финал. Но тем не менее, пока мы все пользуемся электричеством и передаём друг другу информацию на расстоянии, Тесла продолжает жить не только в его технологиях и изобретениях, но и в сердцах нынешних предпринимателей и изобретателей, вдохновленных его идеями и меняющими мир в лучшую сторону.



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