Сколько животных удалось спасти от полного исчезновения?

Несмотря на все усилия людей, многих животных уже не спасти. Но некоторые все-таки выживают

Из-за деятельности человека ежегодно под угрозой полного исчезновения оказываются десятки видов животных. К большому счастью, ученые со всего мира следят за их популяциями и, при необходимости, предпринимают меры по их защите. Действия бывают разные — например, иногда защитники природы вылавливают оставшихся в природе особей и разводят их в заповедниках. В некоторых случаях они истребляют многочисленных инвазивных животных, которые представляют опасность для исчезающих видов. Все это похвально, но действительно ли предпринимаемые меры помогают популяциям редких животных восстановиться? Поиском ответа на этот вопрос занялись ученые из Англии, которые обратили внимание на животных, которые когда-то давно находились на грани исчезновения. Оказалось, что предпринятые людьми действия по их сохранению действительно принесли большие результаты.

Какие редкие животные спасены?

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Phys.org. В рамках научной работы исследователи из английского Университета в Ньюкасле и организации BirdLife International выяснили, сколько животных людям удалось спасти с 1993 года. Оказалось, что немало — за несколько десятилетий защитники природы предотвратили вымирание 21–32 видов птиц и 7–16 видов млекопитающих. Так, среди спасенных животных оказались пуэрториканский амазон (Amazona vittata), пиренейская рысь (Lynx pardinus) и лошадь Пржевальского (Equus ferus).

Пуэрториканские амазоны это попугаи, которые обитают на карибском острове Пуэрто-Рико. В 1975 году они очень рисковали полностью вымереть, потому что в природе их насчитывалось всего лишь 13 особей. На протяжении долгого времени попугаи находились в очень затруднительном положении, пока в 2006 году их не поместили в Государственный парк Рио-Абахо. Некоторые особи остались в дикой природе и погибли в ходе ураганов 2017 года. Если бы люди не решили взять их под охрану, птицы бы точно полностью исчезли.

Судьба лошадей Пржевальского оказалась еще более сложной. Уже в 1960-е годы их совсем не осталось в дикой природе. На протяжении нескольких десятилетий они находились только в охраняемых территориях. Решительные меры по восстановлению их популяции были предприняты только в 1990 году. Благодаря действиям со стороны людей, в 1996 году в дикой природе родилась первая за долгое время особь. На данный момент в природе насчитывается около 760 лошадей Пржевальского и большинство из них живут в степях Монголии.

Как спасают животных?

Многие другие виды, которые находились на грани исчезновения, тоже были спасены от вымирания. Только в их случаях охранники природы применяли другие методы. Большинство видов птиц были сохранены благодаря борьбе с инвазивными видами и содержанию в охраняемых территориях. А млекопитающие были спасены путем запрета на охоту и содержанию в зоопарках. По мнению исследователей, без всех этих мер уровень вымирания был бы в 3-4 раза выше, чем сейчас. Руководитель научной работы Рике Болам (Rike Bolam) объявил, что от охранных мероприятий все-таки есть польза и человечеству нужно продолжать в том же духе. Результаты дают надежду на то, что когда-нибудь находящиеся сегодня под охраной животные снова окажутся на свободе и будут жить так же спокойно, как и раньше.

Сегодня исчезающими видами становятся даже самые живучие создания. Вот могли бы вы подумать, что когда-нибудь на грани исчезновения окажутся обыкновенные хомяки вида Cricetus cricetus? Казалось, что они могут приспособиться к любым условиям и всегда найдут что поесть. Но нет — недавно Международный союз охраны природы (МСОП) объявил, что в некоторых регионах нашей планеты эти грызуны уже не встречаются. Уже два десятка лет они дают очень мало потомства — если в XX веке самки рожали по 20 детенышей за раз, то теперь у них рождается не более 5 хомячков.

Причиной вымирания грызунов считается то, что люди начали активно использовать химикаты для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. А ведь хомяки являются частыми гостями различных полей. Также на их популяцию могли повлиять климат ические изменения и световое загрязнение, которое нарушает режим сна многих живых созданий. Подробнее обо всем этом можно почитать в этом материале.