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Льняний одяг: особливості носіння та переваги

 

Квітки льону виглядають просто дивовижно, проте їх цвітіння нетривале. Опівдні вони починають в'янути під гарячими променями сонця. Однак нетривале життя квіт не відображається на життєвому циклі льняного одягу. Всі чоловічі та жіночі вишиванки є міцними, легкими, служать тривалий час.

Переваги одягу з льону

Унікальні властивості льону дають можливість застосовувати волокна цієї квітки в кожних сферах життєдіяльності. Вони використовуються в промисловості та медицині, з них виготовляються захисні маски вишиті. Але найбільше потрібна ця сировина для створення тканини для пошиття одягу. Цей матеріал цінувався завжди вище інших виробів за рахунок своїх особливих властивостей.

Льон є легким матеріалом, сприятливо впливає на шкіряні покрови людини. Серед переваг можна виділити:

  • має дивну властивість: охолоджує шкіру в літню пору, а також володіє зворотною властивістю – нагріває взимку;
  • дає можливість шкірі дихати, пропускаючи та виводячи повітря з тіла;
  • прання абсолютно безпечно для тканини, при цьому дозволяє зробити спочатку трохи грубий льон м'якше;
  • натуральний матеріал має підвищену міцність та зносостійкість. Це допомагає зберегти зовнішній вигляд речей на дуже тривалий термін;
  • речі з льону весь час виглядають гарно, привабливо та багато;
  • підвищена термостійкість тканини дає можливість гладити або прати в гарячій воді речі не переживаючи заподіяти їм шкоду.

Тканина з льону відмінно пропускає та зберігає тепло, якщо це необхідно. Так вона дозволяє забезпечити комфортні умови для тіла людини. У льняних речей є й інші особливості:

  • матеріал може тривалий час залишатися чистим;
  • на поверхні знаходяться електричні заряди, це дозволяє позбавитися від осідання пилу;
  • жоден інший матеріал, за винятком льону, не може витримувати шкідливе гамма-випромінювання, знижуючи його негативний вплив майже у два рази. Тканина є певним бар'єром, який здатний гасити електромагнітні промені;
  • одяг має гарну гігроскопічність, що дозволяє йому відмінно вбирати воду та сохнути за короткий час;
  • речі з природного матеріалу ніколи не втратять своєї актуальності та привабливого вигляду. Вони не сідають при пранні, не зношуються, не розтягуються, при цьому весь час залишаються модними;
  • поступово відтінок матеріалу стає тільки свіже.

Популярний одяг з льону

Льняні речі популярні в літню пору. Вони чудово рятують від спеки та в той же час виглядають дуже повітряно. Щорічно в тренді знаходиться наступний одяг:

  • сорочки;
  • сукні;
  • штани;
  • блузи;
  • шорти;
  • капрі;
  • жакети;
  • ділові костюми;
  • спідниці;
  • вишиванки.

Влітку жіночий льняний одяг декорують вишиванкою в формі квіток, доповнюють намистинками. Палітра кольорів також дуже велика. Але і одяг для чоловіків не обходять стороною. В ньому використовуються вставки інших тканин, також присутня українська вишивка. Фасон льняних речей щороку змінюється, але незамінним є вільний покрій та легкість.

 

13 сентябрь 2020 /
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