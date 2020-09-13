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Особенности гигиенического ухода за полостью рта и зубами

Гигиена полости рта - залог здоровых зубов, привлекательной улыбки и меньшего количества времени, проведённого в стоматологическом кабинете. Здоровые зубы помогают предотвратить неприятности, такие как зубная боль и кровоточивость дёсен. Ежедневная чистка поможет удалить зубной налёт и сохранить свежесть дыхания.

Не зря врачи рекомендуют с ранних лет заботиться о гигиене полости рта.

Регулярная и тщательная чистка зубов - залог ухода за полостью рта. Чистку надо проводить не реже двух раз в день, но желательно после каждого приёма пищи.

разумеется, это возможно не всегда. В таком случае желательно прополоскать рот водой или воспользоваться жвачкой. Пищевые отходы остаются между зубами и служат питательной средой для микроорганизмов.

Во рту бесчисленное количество различных микроорганизмов. Некоторые из них не опасны для здоровья, но, увы, большинство из них являются опасными патогенами. Они могут вызывать не только кариес, но и следующие:

  • заболевания дёсен и пародонта;
  • пульпит и прочие заболевания.

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Биоплёнка на зубах может быть от беловатой до жёлтой, оранжевой или даже зелёной. Она имеет свойство окрашиваться от темных продуктов.

Кроме того, вызывает опадание дёсен и гингивит. Любая пища, оставшаяся в зубах, ферментируется микроорганизмами, что вызывает неприятный запах изо рта.

Отсутствие должного ухода может способствовать серьёзным осложнениям. Полость рта - это хорошо васкуляризованная и иннервируемая область, поэтому она связана с остальными органами.

Заболевание и воспаление быстро распространяются по кровеносным сосудам. Также следует отметить, что полость рта находится в «стратегической» зоне: рядом много жизненно важных органов: мозг, глаза, слуховые органы и прочие.

Пренебрежение гигиеной в конечном итоге способствуют дополнительным расходам у стоматологов - как, например, следующим:

  • Протезирование любого типа, в том числе и имплантация.
  • Лечение корневого канала.
  • Удаление зубов.
  • Лечения пародонтита и заболевания дёсен.
13 сентябрь 2020 /
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