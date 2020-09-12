Китай агитирует страны против «закона джунглей» США

Мультиполярность мира будущего не всем приходится по вкусу. Вечное перетягивание каната в XXI веке

Пока в Соединенных Штатах разворачивается предвыборная гонка, Китай активно атакует американскую гегемонию в Европе и Азии.

После сделанного Европе предложения о союзе (https://rusplt.ru/policy/otvet-kitaya-na-kholodnuyu-5f4e164d.html), Председатель Си решил созвонится по интернету с канцлером ФРГ Меркель, председателем Евросовета Мишелем и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен.

«Мы надеемся, что благодаря этой встрече мы направим еще один позитивный сигнал в пользу того, что Китай и ЕС намерены укреплять контакты и сотрудничество, совместно защищать принципы мультилатерализма и свободной торговли, а также поддерживать мир, стабильность и процветания во всем мире», — сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Также он заявил, что Си Цзиньпин настроен на «углублённый диалог» с лидерами ЕС и Германии.

Завершил Чжао Лицзянь пресс-конференцию пафосным рассказом о том, что Китай и Европа являются «двумя крупными центрами силы, рынками и цивилизациями в мире». Нет сомнений, что Председатель Си рассчитывает обсудить с Европой ранее озвученные Ван И союзнические предложения.

Между тем, попытка США натравить Индию на Китай через эскалацию пограничных разногласий постепенно проваливается. Дело в том, что китайцам и индийцам, видимо при помощи российской дипломатии, удалось столковаться на проходящем в Москве заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

10 сентября Ван И выдал очередную отповедь американцам:

«В наши дни США превратились в главного разрушителя действующего мирового порядка, и что следует решительно воспрепятствовать тому, чтобы политика грубой силы утянула наш мир обратно к закону джунглей». А позже повторил: «ШОС должна стоять на стороне мультилатерализма, на стороне справедливости и беспристрастности, на стороне исторического прогресса, решительно защищать ведущую роль ООН, авторитет международного права, не допускать скатывания мира к закону джунглей, когда сильный пожирает слабого, препятствовать тому, чтобы политическая травля со стороны одного государства стояла на пути демократизации международных отношений»

А 11 сентября Ван И и его индийский коллега Джайшанкар достаточно неожиданно опубликовали совместное заявление о том, что «нынешняя ситуация на границе не отвечает интересам обеих сторон» (толстый намек на третью сторону?) и о недопущении «перерастания разногласий между государствами в споры».

Далее, в тот же день на трехсторонней встрече Ван И, Джайшанкара и Лаврова китайский министр продолжил развивать свои успехи. Он заявил, что Китай, Россия и Индия являются великими державами и главными развивающимися экономиками, «во внешнем мире — продолжил Ван И, — существуют некоторые сомнения относительно будущего сотрудничества между Китаем, Россией и Индией. Однако три страны имеют глубокие общие интересы и общие идеи. Это проявляется, главным образом, в следующих семи аспектах:

- Во-первых, три страны поддерживают мультиполяризацию мира. Это неизбежная тенденция развития человеческого общества, в связи с этим необходимо активно способствовать процессу демократизации международных отношений.

- Во-вторых, три страны поддерживают мультилатерализм, который представляет собой направление развития человеческой цивилизации.

- В-третьих, три страны выступают за сохранение авторитета международного права. В частности, необходимо строго соблюдать основные цели и принципы Устава ООН и пять принципов мирного сосуществования.

- В-четвертых, три страны выступают против вмешательства во внутренние дела других стран.

- В-пятых, три страны выступают за то, чтобы следовать тенденции глобализации.

- В-шестых, три страны направляют усилия на развитие и возрождение своих наций.

- В-седьмых, три страны выступают за укрепление глобального управления. Необходимо повысить способность международных организаций эффективно противодействовать новым угрозам и вызовам».

Джайшанкар и Лавров согласились с китайским коллегой.

Так что Китай не сидит сложа руки после объявления Холодной войны, атаки США на прокитайское правительство Беларуси и побоища в долине Ладакх. Китай активно работает над тем, чтобы сплотить все более-менее суверенные страны против США.

Впрочем и ведомство Помпео не спит. Мало кто заметил, что в скандальном соглашении США с Сербией, в которое Помпео, видимо, без ведома сербов вписал ряд спорных положений, был не только перенос посольства Сербии в Иерусалим, но и то, что Сербия обязывается «запретить на своей территории использование оборудования 5Gот ненадёжных поставщиков, а уже построенные объекты снести». Первая мобильная станция 5G в Сербии начала работать в белградском научно-техническом парке, в роли партнёра выступила Huawei, которая и должна была обеспечивать массовое внедрение технологии в стране. Теперь Huawei придется уйти из Сербии по крайней мере в аспекте 5G.

Думается, что Китай придумает чем ответить и на это.

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