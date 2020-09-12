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В Кремле решили закрыть «курильский вопрос»?

Япония продолжит действовать в направлении «поиска решения проблемы»
В Кремле решили закрыть «курильский вопрос»?

Тема «принадлежности Курильских островов» вновь вернулась на страницы российских СМИ после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с уходящим с поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как известно, заявляя о своей отставке Абэ, «с болью в сердце» говорил о том, что не успел «вернуть северные территории», то бишь российские южно-курильские острова. Но рассчитывает, что его усилия в этом направлении продолжит преемник, а именно, как уже почти окончательно решено нынешний генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Японское информационное агентство «Киодо», ссылаясь на источник в правительстве, сообщило, что телефонный разговор был инициирован российской стороной, в ходе него «была затронута одна из важнейших для двух стран тем – дальнейшая судьба Курильских островов и возможность подписания мирного договора».

Путин поблагодарил своего японского коллегу за продуктивную совместную работу, а также за личный вклад японского премьера, внесенный в развитие двусторонних отношений. В свою очередь, Абэ заявил, что вопрос Курил, а также возможность заключения мирного договора для Токио остаются открытыми, и Япония будет делать всё возможное для того, чтобы раз и навсегда с ними разобраться. Как Путин, так и Абэ подтвердили важность и необходимость продолжения работы по укреплению добрососедских отношений». При этом высказывания российского президента на тему Курил не приводятся. Можно предположить, что их не было вовсе.

О намерении продолжать добиваться от Москвы якобы «исконных территорий Японии» заявил и претендент на кресло премьера Ёсихидэ Суга. Вот одно из сообщений японских СМИ:

«Что касается проблемы северных территорий с Россией, то Суга заявил, что Япония продолжит действовать в направлении поиска решения проблемы в соответствии с курсом премьера Синдзо Абэ, в котором в основу переговоров с Россией положена Совместная советско-японская декларация 1956 года»

Итак, как и ожидалось, кто бы ни стал новым премьером, надуманная и инспирированная в свое время США тема «северных территорий» будет муссироваться и дальше, отвлекая политиков и дипломатов двух стран от действительно насущных проблем двусторонних отношений.

Ну, а что Москва? Действительно ли, как заявляли еще недавно некоторые японские политики и политологи, в Кремле и на Смоленской площади якобы именно для «японского друга Синдзо» в конституционную поправку о запрете обсуждения вопроса об отчуждении российских земель внесли «исключения» для переговоров о «демаркации, делимитации и редемаркации» российских границ? Похоже, что нет, и подобные «допущения» сродни проявлениям отчаяния утопающего, хватающегося за соломинку.

В подтверждение тому ряд высказываний высокопоставленных российских чиновников, в том числе пресс-секретаря президента РФ, который априори не может, вернее не должен, что-либо говорить «от себя». Так вот Дмитрий Песков недавно признал, что в вопросе подписания мирного договора «стороны не приблизились к урегулированию основных проблем». Едва ли стоит разъяснять, что «основная проблема» - это все те же притязания японского правительства на законно принадлежащие России Курильские острова.

При следующем своем общении с корреспондентами СМИ Песков на вопрос о Курилах многозначительно отослал журналистов к Конституции РФ, заявив:

«Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую Конституцию. Там однозначный ответ — я имею в виду последние поправки»

Отрадно, что в последнее время лидеры нашей страны стали гораздо четче, чем ранее, указывать японским собеседникам на прямую связь военной ориентации Токио на Вашингтон, который прямо называет Россию не только потенциальным противником, но и врагом. Обращая на это внимание, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вольно или невольно подтверждает действенность Памятной записки советского правительства от 27 января 1960 года, в которой, в частности, говорится:

«…Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои на Дальнем Востоке, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана (Шикотана – А.К.)».

Кстати, никто эту Памятную записку советского правительства не отменял, и условие вывода иностранных войск с территории Японии сохраняется.

Согласия и одобрения заслуживает недавнее заявления Лаврова об озабоченности Москвы все углубляющимся военным альянсом Токио и Вашингтона. Так как это заявление, считаю, во многом должно определять нашу политику на японском направлении, приведем его полностью:

«Хотим наладить профессиональный диалог по проблемам безопасности в регионе, где Россия граничит с Японскими островами. И хотим понять, как все-таки Япония рассматривает свои обязательства перед США в военной области. В ситуации, когда США официально объявили Россию своим противником. Японцы говорят, что никогда не будут делать что-то с американцами против РФ, но они в тесном союзе, а США считают нас противниками. Есть о чем поговорить. Важна транспарентность в вопросах безопасности. Это предполагает не только рассмотрение конкретных ситуаций, которые складываются в нашем общем регионе, особенно в контексте японо-американского военного альянса, но и тесную координацию взаимодействия в международных организациях»

Ситуация для России и других соседних с Японией государств разительно отличается от шестидесятых годов. Сегодня, в результате целенаправленной политики кабинета министров во главе с Абэ прикрывающиеся эвфемизмом «силы самообороны » армия и флот Страны восходящего солнца входят в десятку, а по некоторым оценкам, в пятерку сильнейших в мире. При Абэ было покончено с «сугубо оборонительным характером» японских вооруженных сил. Ныне в нарушение Конституции Японии они с одобрения японского парламента могут на основе закона о коллективной безопасности участвовать совместно с армией США в операциях в любых «горячих точках» планеты. Разве могут генштабы РФ, КНР, КНДР и других стран Восточной Азии не учитывать этого? Верхом безответственности в этих обстоятельствах было бы «передавать» Японии и ее союзнику - США какие бы то ни было российские территории с риском увидеть на них направленные против нашей страны военные базы и объекты японо-американского союза.

Хотелось бы верить, что одобрение большинством народа соответствующей поправки в Конституцию РФ и сделанные в последнее время серьезные заявления представителей руководства РФ свидетельствуют об отказе от дальнейшего обсуждения навязываемого Токио так называемого «территориального вопроса». Желательно понимание этого и новым кабинетом министров Японии, кто бы его ни возглавлял.

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12 сентябрь 2020 /
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