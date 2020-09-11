Как выглядит самая большая фотокамера и для чего она нужна?

Самая большая в мире камера пока выглядит примерно так

Сегодня мы выкладываем в социальные сети миллиарды фото графий в день, а ведь фото аппараты были изобретены относительно недавно, в конце XIX века. Производители техники постоянно работают над улучшением оптических технологий, потому что фото аппараты нужны не только для снятия селфи, но и для выполнения серьезных задач в различных сферах науки. Например, сегодня астроном ы нуждаются в камерах, которые способны за один раз запечатлеть миллионы космических объектов с высокой детализированностью. При помощи мощного оборудования они могли бы открыть еще больше космических объектов и, может быть, даже поймать сигналы от внеземных цивилизаций. Разработку одной из таких передовых камер уже несколько лет ведут американские ученые, которые хотят установить систему в строящийся 8,4-метровый телескоп имени Веры Рубин. Недавно исследователи провели тестирование пока еще не собранной камеры и получили снимки с разрешением 3200 мегапикселей. Чтобы отобразить эти фото графии в исходном размере, может потребоваться 378 телевизоров 4K формата.



Самая большая камера для телескоп а

О самой большой камере было рассказано в издании ZDNet. Она будет полностью собрана только в 2021 году и в конечном итоге станет размером с большой внедорожник. А на данный момент ширина конструкции составляет около 60 сантиметров. Система состоит из 189 отдельных датчиков в виде небольших квадратов. Эти квадраты представляют собой сенсоры с разрешением 16 мегапикселей — прямо как у многих современных смартфонов. Но сами пиксели очень малы и их ширина равна 10 микрометрам. Сенсоры дополнительно собраны в 21 блок по 9 штук. Стоимость каждого такого блока оценивается в 3 миллиона долларов США, что по нынешнему курсу равно примерно 228 миллионам рублям.

Датчики самой большой камеры в мире

Блоки расположены на минимальном расстоянии друг от друга, чуть больше толщины человеческого волоса. На самом деле, решение тесно расположить блоки было принято с большим трудом, потому что одно неловкое движение могло привести к поломке дорогих блоков. Поэтому, перед их установкой, исследователи на протяжении целого года занимались созданием системы для расчета точного местоположения. Кроме 21 основного блока, система должна была расположить еще 4 вспомогательные группы, предназначенные для настройки оборудования. В конечном итоге созданная технология позволила собрать предварительную версию камеры с точностью до десятых долей толщины человеческого волоса.

Конструкция финальной версии камеры будет такой

Возможности телескоп а Веры Рубин

В ходе испытаний, исследователи не стали использовать объектив — вместо этого они создали для камеры глазок толщиной 0,15 миллиметра. Через это отверстие камера нацелилась на несколько бумажных фото графий и сделала несколько снимков. Так, исследователи получили снимок портрета астроном а Веры Рубин, группового фото съемочной группы и головной части брокколи. Посмотреть на один из результатов, можно по ссылке под фото графией ниже — на сайте можно нажимать на разные участки фото и приближать его. Они выглядят размыто, но финальная версия камера будет снимать только фото графии с высокой детализированностью.

Разработчики уверяют, что телескоп имени Веры Рубин будет обладать высокой чувствительностью к свету. Камера сможет замечать пламя крошечной свечи с расстояния в несколько тысяч километров. Детализация тоже будет на высоте, потому что исследователи сообщили, что система сможет увидеть крошечный мячик для настольного тенниса с расстояния 25 километров. разум еется, снимать всякую чепуху на столь мощную камеру исследователи не будут. Он займутся поиском новых планет и их изучением на основе фото графий. Не исключено, что телескоп поможет найти следы инопланетных цивилизаций. Вы ведь тоже верите, что среди миллиардов космических объектов есть планеты, на которых должна существовать разум ная жизнь?

Исследователи надеются, что телескоп имени Веры Рубин сможет вести непрерывные наблюдения на протяжении как минимум десяти лет. Если учесть, что обсерватория сможет снимать все звездное небо всего лишь за несколько ночей, в ходе своей службы она снимет более двадцати миллиардов галактик и других космических объектов. На самом деле, на данный момент даже сложно представить, какие открытия будут сделаны при помощи этого телескоп а.