Ученые предупредили о самых страшных ураганах в 2020 году: откуда они берутся?

Ураган Чарли в 2004 году стал одним из самых мощных в истории

Сезон ураганов на побережье Атлантики в 2020 году может стать единственным в своем роде — и далеко не в хорошем смысле. Уже к 6 августа в этой местности прошли девять штормов, достаточно сильных, чтобы им дали собственные названия. Обычно такое количество сильных погодных явлений проявляется только в начале октября. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ожидает, что 2020 год станет периодом самых мощных ураганов за последние 22 года наблюдений. Глядя на разрушения, вызванные ураганом «Лаура» в конце августа в штатах Луизиана и Техас, и аномальную жару, становится интересно: неужели изменение климат а настолько способствует этим штормам?

В арсенале ученых есть множество способов измерить, насколько серьезен ураган и какой ущерб он может нанести. Но когда дело доходит до определение того, что именно вызывает столь разрушительные бедствия, исследователи не всегда могут прийти к единому мнению.

Откуда берутся ураганы

Появление множества ураганов, которые происходят в 2020 году, на самом деле вообще связано не столько с самими штормами в океане. Вместо этого влияние оказывает то, как ураганы взаимодействуют с другим побочным продуктом изменения климат а — повышением уровня моря.

В научном сообществе мы больше всего уверены в том, что с повышением уровня моря количество ураганов увеличится, — говорит Андра Гарнер, ученый-эколог, изучающая ураганные наводнения и изменение климат а в Университете Роуэн в Нью-Джерси.

По мере таяния ледников и распространения воды вглубь суши штормовые потоки, которые затем вызывают ураганы, будут усиливаться. Если вы когда-нибудь принимали ванну, то наверняка поймете, о чем речь. Когда человек погружается в воду, количество воды, которое впоследствии оказывается за пределами ванны (и такое бывает), напрямую зависит от того, насколько наполнена сама ванна.

Изменение климат а также сделает ураганы более интенсивными — в результате климат ического сдвига, который ученые ждали только через 10 лет. Но он уже происходит. Для образования урагана температура океана должна быть выше 27 градусов по Цельсию. Теплые воды испаряются и выделяют тепло, наполняя атмосферу над собой влагой, которую мимолетная гроза запросто может превратить в ураган. По логике если изменение климат а сделает океаны еще более теплыми, то эти важные «ингредиенты» урагана — влажный воздух и тепло — вызовут еще более сильные штормы.

Страшно представить, какой силы будут ураганы к 2030 году, если изменение климат а не прекратится, — говорит Педрам Хассанзаде, исследователь гидродинамики из Университета Райса.

Недавнее исследование штормов за последние 40 лет показало, что вероятность того, что ураганы достигают самых высоких категорий скорости ветра, увеличивается с каждым годом.

Последствия урагана

Оценить потенциальный урон от урагана зачастую очень сложно. Например, ураган может нанести больше повреждений водой и ветром, если передвижение по суше займет больше времени. Чем медленнее движется шторм, тем больше воды он приносит. Ураган Харви, например, сначала двигался быстро, а потом замедлился на несколько дней, вылив тонны воды на Техас и Луизиану.

Ученые предполагают, что в 2020 году ураганы будут проходить через сушу медленнее в некоторых частях Северной Америки, отчасти из-за того, что изменение климат а влияет на ветер. Без порывов ветра, которые гонят ураган дальше, количество осадков от надвигающейся стихии может увеличиться. Однако когда ученые и его команда исследовали ураганы в Техасе, они обнаружили, что со временем эти ураганы могут двигаться быстрее. Тем не менее медленный ураган, очевидно, нанесет больше урона, чем быстрый.

Можно ли предотвратить ураган?

Уникальные кадры формирования урагана «Катрина»

Предотвращение потенциального ущерба, конечно же, одна из причин, по которой исследователи изучают, как изменение климат а повлияет на эти ураганы. Чем больше прибрежное сообщество знает о рисках, с которыми они столкнутся — сильных ветрах, проливных дождях, штормовых потоках и многом другом — тем лучше каждый из них может подготовиться к надвигающейся буре.

Но речь не о том, чтобы поднять дом на сваях или обеспечить себя едой на несколько недель (хотя не без этого). Эти приготовления должны включать предотвращение изменения климат а. Да, некоторые причины, провоцирующие более разрушительные и опасные ураганы, такие как повышение уровня моря, являются неизбежной частью нашего будущего, но сокращение выбросов в атмосферу может помешать осуществлению более кошмарных сценариев.