Астрономы искали инопланетян среди 10 миллионов звезд. Что они нашли?

Есть ли жизнь за пределами Земли? Этот вопрос интересует многих

Некоторые люди отказываются верить в существование инопланетян, но большинство ученых уверены в обратном. Ведь подумайте сами — во Вселенной настолько много планет, что как минимум тысячи из них должны быть пригодными для жизни и на них вполне могут обитать разум ные существа. Проекты по поиску внеземных цивилизаций именуются как SETI и недавно список подобных исследований пополнился инициативой со стороны австралийских ученых. Они вооружились телескоп ом Murchison Widefield Array (MWA) и проверили область созвездия Паруса на наличие радиосигналов с частотами, на которых на нашей планете работает FM-радио. Ведь кто знает, вдруг на далеких планетах есть радиостанции? В общей сложности ученым удалось проверить на наличие жизни более 10 миллионов звезд и было бы логично предполагать, что среди такого большого количества космических объектов они что-нибудь, да нашли. Это действительно так, только находка едва ли заинтересует сторонников теорий о существовании инопланетян.

Поиск инопланетян

О проведенном исследовании было рассказано в научном издании Science Alert. Австралийские ученые использовали телескоп MWA для сканирования созвездия Паруса на наличие FM-частот. Этот небольшой клочок неба состоит из 195 видимых невооруженным глазом звезд и еще 10 миллионов объектов, которые можно увидеть только через телескоп . Ученые предположили, что где-то в этой области могут быть планеты с разум ными существами, которые уже придумали радио. Сигналы могут просачиваться через атмосферу нашей планеты, поэтому, если бы ученым удалось выловить какой-нибудь сигнал, это бы значило, что где-то далеко существует жизнь. Сигнал от внеземной цивилизации звучал бы примерно как в записи 1996 года — тогда один из космических спутников смог поймать радиосигналы, исходящие из Земли. Послушать эти звуки можно на видео ниже.

По словам автора исследования Ченои Тремблей (Chenoa Tremblay), MWA является уникальным телескоп ом с очень широким углом обзора. Он может одновременно наблюдать за миллионами небесных объектов, поэтому им удалось провести глубокий анализ созвездия Паруса в течение 17 часов. К сожалению, исследователям не удалось найти признаков жизни ни на одной из звезд, но они не разочарованы результатом. Так как исследование проводилось в фоновом режиме без ручного вмешательства, ученые успели провести другие исследования. Например, сам Тремблей смог изучить химический состав некоторых объектов созвездия. Собранные данные пока не изучены и структурированы, но сам факт проведения научной работы можно считать хорошим достижением.

телескоп Murchison Widefield Array

Инопланетные технологии

Исследователи уверяют, что результаты проведенного ими исследования не отвергают вероятность существования внеземной жизни. Факт изучения 100 миллионов звезд не означает, что ученые охватили огромную часть Вселенной — на самом деле, они проверили лишь мизерную часть. Можно представить, что космос — это мировой океан Земли. А теперь представьте небольшой бассейн на заднем дворе американского дома. Примерно такую область и смогли изучить астроном ы. Если они займутся изучением других частей звездного неба, то рано или поздно, намеки на внеземной разум вполне можно найти.

Также исследователи не исключают вероятность того, что инопланетяне не пользуются радиосигналами. Может быть, они уже смогли создать технологии, о возможности существования которых мы даже не подозреваем. А ведь мы ищем в космос е только признаки технологий, которые знакомы и понятным нам самим. Для поиска неизвестных человечеству технологий у нас нет оборудования и даже если мы их обнаружим, мы не поймем, что это такое.

А возможно, внеземные цивилизации используются радиосигналы, но они попросту не могут до нас дойти. Человечество начало использовать радиосигналы только в 1895 году и на данный момент они вряд ли распространились дальше, чем на 100 световых лет. А ведь чем дальше они уходят, тем слабее становятся. Поэтому, чтобы уловить сигналы инопланетных цивилизаций, нам нужна надежда и более мощное оборудование. В Западной Австралии уже строится телескоп Square Kilometre Array (SKA), при помощи которого исследователи смогут изучать миллиарды звездных систем. Так что, с каждым днем шансы на обнаружение инопланетян у нас повышаются.