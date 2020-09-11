» » Астрономы искали инопланетян среди 10 миллионов звезд. Что они нашли?

Астрономы искали инопланетян среди 10 миллионов звезд. Что они нашли?

Астрономы искали инопланетян среди 10 миллионов звезд. Что они нашли?

Есть ли жизнь за пределами Земли? Этот вопрос интересует многих

Некоторые люди отказываются верить в существование инопланетян, но большинство ученых уверены в обратном. Ведь подумайте сами — во Вселенной настолько много планет, что как минимум тысячи из них должны быть пригодными для жизни и на них вполне могут обитать разумные существа. Проекты по поиску внеземных цивилизаций именуются как SETI и недавно список подобных исследований пополнился инициативой со стороны австралийских ученых. Они вооружились телескопом Murchison Widefield Array (MWA) и проверили область созвездия Паруса на наличие радиосигналов с частотами, на которых на нашей планете работает FM-радио. Ведь кто знает, вдруг на далеких планетах есть радиостанции? В общей сложности ученым удалось проверить на наличие жизни более 10 миллионов звезд и было бы логично предполагать, что среди такого большого количества космических объектов они что-нибудь, да нашли. Это действительно так, только находка едва ли заинтересует сторонников теорий о существовании инопланетян.


Поиск инопланетян

О проведенном исследовании было рассказано в научном издании Science Alert. Австралийские ученые использовали телескоп MWA для сканирования созвездия Паруса на наличие FM-частот. Этот небольшой клочок неба состоит из 195 видимых невооруженным глазом звезд и еще 10 миллионов объектов, которые можно увидеть только через телескоп. Ученые предположили, что где-то в этой области могут быть планеты с разумными существами, которые уже придумали радио. Сигналы могут просачиваться через атмосферу нашей планеты, поэтому, если бы ученым удалось выловить какой-нибудь сигнал, это бы значило, что где-то далеко существует жизнь. Сигнал от внеземной цивилизации звучал бы примерно как в записи 1996 года — тогда один из космических спутников смог поймать радиосигналы, исходящие из Земли. Послушать эти звуки можно на видео ниже.

По словам автора исследования Ченои Тремблей (Chenoa Tremblay), MWA является уникальным телескопом с очень широким углом обзора. Он может одновременно наблюдать за миллионами небесных объектов, поэтому им удалось провести глубокий анализ созвездия Паруса в течение 17 часов. К сожалению, исследователям не удалось найти признаков жизни ни на одной из звезд, но они не разочарованы результатом. Так как исследование проводилось в фоновом режиме без ручного вмешательства, ученые успели провести другие исследования. Например, сам Тремблей смог изучить химический состав некоторых объектов созвездия. Собранные данные пока не изучены и структурированы, но сам факт проведения научной работы можно считать хорошим достижением.

Астрономы искали инопланетян среди 10 миллионов звезд. Что они нашли?

телескоп Murchison Widefield Array

Инопланетные технологии

Исследователи уверяют, что результаты проведенного ими исследования не отвергают вероятность существования внеземной жизни. Факт изучения 100 миллионов звезд не означает, что ученые охватили огромную часть Вселенной — на самом деле, они проверили лишь мизерную часть. Можно представить, что космос — это мировой океан Земли. А теперь представьте небольшой бассейн на заднем дворе американского дома. Примерно такую область и смогли изучить астрономы. Если они займутся изучением других частей звездного неба, то рано или поздно, намеки на внеземной разум вполне можно найти.

Астрономы искали инопланетян среди 10 миллионов звезд. Что они нашли?

Созвездие паруса

Также исследователи не исключают вероятность того, что инопланетяне не пользуются радиосигналами. Может быть, они уже смогли создать технологии, о возможности существования которых мы даже не подозреваем. А ведь мы ищем в космосе только признаки технологий, которые знакомы и понятным нам самим. Для поиска неизвестных человечеству технологий у нас нет оборудования и даже если мы их обнаружим, мы не поймем, что это такое.

А возможно, внеземные цивилизации используются радиосигналы, но они попросту не могут до нас дойти. Человечество начало использовать радиосигналы только в 1895 году и на данный момент они вряд ли распространились дальше, чем на 100 световых лет. А ведь чем дальше они уходят, тем слабее становятся. Поэтому, чтобы уловить сигналы инопланетных цивилизаций, нам нужна надежда и более мощное оборудование. В Западной Австралии уже строится телескоп Square Kilometre Array (SKA), при помощи которого исследователи смогут изучать миллиарды звездных систем. Так что, с каждым днем шансы на обнаружение инопланетян у нас повышаются.

11 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Мы найдём инопланетян в течение 30 лет
Хочу все знать

Мы найдём инопланетян в течение 30 лет

8 октября, во вторник, космолог, которому была присуждена Нобелевская премия по физике, сказал, что он убежден, что внеземная жизнь существует и что мы, вероятно, найдем доказательства этого в
Неужели среди жителей планеты есть внеземные существа
Хочу все знать

Неужели среди жителей планеты есть внеземные существа

Каждый человек хотя бы раз задумывался о космосе и инопланетных существах. Кто–то верит в инопланетян, а кто–то нет. Тем не менее, эта тема актуальна и сейчас. Но что если на Земле уже есть
Телескоп TESS поможет в поиске внеземной разумной жизни
Хочу все знать

Телескоп TESS поможет в поиске внеземной разумной жизни

Проект Breakthrough Listen, запущенный бизнесменом Юрием Мильнером и поддержанный, в частности, знаменитым физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, сообщил о сотрудничестве с командой космического
Неужели инопланетяне похожи на людей?
Хочу все знать

Неужели инопланетяне похожи на людей?

Во многих фильмах инопланетяне изображались как – то забавно и неправдоподобно. Однако теперь практически все люди думают, что инопланетные существа выглядят именно так.
Инопланетная жизнь может обитать рядом с белыми карликами
Хочу все знать

Инопланетная жизнь может обитать рядом с белыми карликами

Люди десятилетиями искали признаки внеземной жизни. За это время нам пришлось научиться прислушиваться к далеким звездам, находить радиосигналы, идущие от черных дыр и магнетаров, и даже
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Хочу все знать

Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной

Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ). Обломки небесного тела были обнаружены на краю галактики Млечный
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
История робототехники: как выглядели самые первые роботы?Чем могут питаться бактерии, когда вокруг ничего нет?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?В Японии испытали "летающий автомобиль"Чипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньиУченые опровергли гипотезу о водородном составе астероида Оумуамуа$100 000 за один советГолографическое кино может стать реальностью


Свежие Статьи
Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТО

Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТО

Век беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?

Век беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?

В России испытали лазеры для проецирования рекламы из космоса

В России испытали лазеры для проецирования рекламы из космоса

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+