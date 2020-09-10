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Белый город жив. Собор Ивановского монастыря и церковь князя Владимира

Учёные МГУ реконструировали исторические памятники Москвы XVIII века
Белый город жив. Собор Ивановского монастыря и церковь князя Владимира

Сотрудники кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ в коллаборации с кафедрой картографии и геоинформатики географического факультета МГУ и институтом археологии РАН воссоздали рельеф Белого города середины XVIII века и провели трехмерную реконструкцию древнейших исторических памятников Москвы – Собора Усекновения главы Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Церковь князя Владимира в Старых Садех и Городскую усадьбу Ф.А. Головина – княгини Н.С. Щербатовой.

Белый город – историческая территория в Москве, окруженная стеной с 11 башнями, которую можно условно обозначить современным Бульварным кольцом. Эта территория на протяжении всего периода своего существования всегда активно развивалась, а уже в XVIII веке стены полностью утратили фортификационное назначение. При Екатерине II было принято решение о сносе стены.

«Нам кажется важным показать исторический район, каким он был раньше до многочисленных исторических изменений, которые происходили в XIX-XX веках. Были утрачены, храмы, монастыри, усадьбы, да и сам район изменился до неузнаваемости. Используя технологии виртуальной и дополненной реальности, появилась возможность увидеть, как выглядела небольшая, но очень живая часть нашей столицы», – рассказал лаборант кафедры исторической информатики МГУ Максим Мироненко

В ходе междисциплинарного проекта были собраны археологические и геологические данные, позволяющие верифицировать воссозданный исторический городской ландшафт на нескольких временных срезах, углубляясь в XVI-XVII века. Математики МГУ протестировали качество совместной визуальной, динамической имитации и отследили, как движется человек в пространстве при взаимодействии с виртуальным окружением. Их разработка позволяет повысить качество погружения пользователя в виртуальную среду. А для тестирования новых алгоритмов и механик используются 3D-модели памятников и ландшафта, разработанные социогуманитарной частью команды.

«Одна из задач, которую мы решаем совместно с коллегами с истфака в рамках текущего проекта, — это актуальная среди разработчиков проблема оптимального расположения интерфейса в среде виртуальной реальности. Многие команды работают над вариантами ее решения. Надеемся скоро поделиться новыми результатами», – рассказали научные сотрудники механико-математического факультета МГУ Маргарита Белоусова и Виктор Чертополохов

«Задача, в нашем случае, осложняется еще и тем, что мы хотим привязать не просто абстрактный элемент, а исторический источник, который, в свою очередь, должен динамически масштабироваться и подстраиваться под реконструированные модели», – добавил Максим Мироненко.

Белый город жив. Собор Ивановского монастыря и церковь князя Владимира

Белый город жив. Собор Ивановского монастыря и церковь князя Владимира

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10 сентябрь 2020 /
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