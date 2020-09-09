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«Лохи и неудачники». Зачем Дональд Трамп пошел войной на Пентагон

Почему президент США набросился на руководство вооруженных сил страны
«Лохи и неудачники». Зачем Дональд Трамп пошел войной на Пентагон

Скандальные высказывания Дональда Трампа в адрес американских военных могут стоить ему президентского кресла.

В минувший понедельник Трамп набросился на руководство вооруженных сил США, обвинив их в развязывании войн ради выгоды, а ранее не единожды называл военных «неудачниками» и «лохами».

Такого нынешнему президенту патриотично настроенные американцы навряд ли простят, тем более, что предвыборных козырей накануне президентских выборов в кармане у Трампа практически не осталось. Рассказываем, за что Дональд Трамп так не любит солдат армии США (в особенности искалеченных) и как Пентагон может отомстить своему президенту.

В минувший понедельник Дональд Трамп, выступая перед журналистами, допустил ряд крайне резких высказываний в адрес военного руководства Соединенных Штатов. Примечательно, что критика прозвучала публично, в то время, как ранее о конфликтах между Белым Домом и Пентагоном сообщали преимущественно инсайдеры, а Администрация главы президента США все слухи опровергала.

«Я не говорю, что военные меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, - нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы», - заявил Трамп

Также американский президент заявил, что под его руководством США выходят из нескончаемых войн, а его соперник на президентских выборах, демократ Джо Байден наоборот, хочет отправить молодежь сражаться в этих «сумасшедших, бесконечных войнах».

Поссорились из-за протестов и флага Конфедерации

Непонимание между Дональдом Трампом и Пентагоном отчетливо проявилось на фоне майских протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания: полицейский придушил его коленом об асфальт. Америка не сталкивалась со столь масштабными протестами со времен Occupy Wall Street, но тогда обошлось без большой крови. На этот раз протесты переросли в самые настоящие погромы, эксперты заговорили чуть ли не об утрате государственности в отдельно взятых районах на территории США, а кое-кто прочил, ни много ни мало, распад государства как такового.

Якобы именно тогда глава Пентагона Марк Эспер не поддержал Дональда Трампа в намерениях задействовать армию и федеральные силы для подавления беспорядков. Кроме того, ранее Эспер издал указ, фактически запрещающий размещать флаг Конфедерации на американских военных объектах, что очень не понравилось Трампу. По американским СМИ поползли слухи, будто Трамп хочет отправить Марка Эспера в отставку - либо сразу после президентских выборов, либо до. Официально Белый дом все подобные заявления опровергал и каждый раз спешил заверить, что Трамп полностью доверяет главе военного ведомства.

Кроме того, в начале сентября Пентагон заявил о скором закрытии одного из старейших американских военных СМИ – «Звезды и полосы» (Stars and Stripes), которое издается аж с 1861 года. Причина проста: якобы на поддержку издания в военном бюджете нет средств.

«Соединенные Штаты Америки НЕ будут сокращать финансирование журнала @starsandstripes под моим наблюдением», - отреагировал Трамп в Твиттере. «Оно и дальше будет прекрасным источником информации для нашей великой армии!»

«Лохи и неудачники»

Впрочем, злые языки уверяют, будто сам Дональд Трамп вовсе не считает армию своей страны великой, а американских солдат – героями. В начале сентября издание The Atlantic опубликовало статью, в которой рассказало о подробностях отмены визита американского президента во Францию, к мемориалу, где захоронены солдаты армии США, отдавшие свои жизни в Первой мировой войне.

Якобы Трамп испугался, что плохая погода может испортить ему прическу. А в разговоре с высокопоставленными чиновниками заявил - «почему я должен ехать на это кладбище? Оно полно неудачников» и назвал погибших пехотинцев «лохами» - за то, что их убили.

В неуважении к людям, отдавшим свой долг служению американской родине, Трамп замечен не впервые. Еще в 2015 году, баллотируясь на пост президента от Республиканской партии, Дональд Трамп публично сомневался в военных заслугах своего соперника, ныне покойного сенатора Джона Маккейна.

«Он не герой войны», - заявил тогда Трамп. «Мне больше по душе люди, которых не поймали» (Маккейн провел 5 лет в плену у вьетнамцев)

Но как же, спросит искушенный читатель. Ведь Дональд Трамп так любит военные парады! Это правда, но собеседники The Atlantic рассказали, что в 2018 году перед очередным парадом Трамп якобы попросил своих сотрудников не приглашать на мероприятие инвалидов и ветеранов с ампутированными конечностями, чтобы не заставлять зрителей чувствовать себя дискомфортно. «Никто не хочет этого видеть», - якобы сказал тогда американский президент.

По мнению собеседников издания, причина нелюбви Трампа к военным кроется в том, что он попросту не понимает, как можно заниматься чем-то не ради личной выгоды. В особенности, если дело касается такого эфемерного понятия, как долг перед родиной, еще и за счет собственной жизни. А страх перед инвалидами связан с тем, что Трамп до ужаса боится увечий и смерти как таковой.

Вряд ли этих объяснений будет достаточно патриотам Америки и сотрудникам Пентагона. Согласно опросам, проведенным в конце июля – начале августа 2020 года изданием Military Times, среди войск отмечается растущее недовольство главнокомандующим. Почти половина опрошенных военных отрицательно относится к Дональду Трампу, положительно – 38%. И, кажется, их симпатии постепенно переходят к демократу Джо Байдену.

Америка у опасной черты

Если смотреть на ситуацию в США шире, то тёрки с военным ведомством, вроде бы кулуарные, могут сыграть решающую роль на грядущих ноябрьских выборах президента Америки. Страна подошла к опасной черте и находится на пороге полномасштабного гражданского конфликта. На фоне серьезного спада американской экономики, вызванной пандемией коронавируса, вкупе с расколом общества после смерти Джорджа Флойда, противостояние между республиканцами и демократами, прежде представлявшееся как своего рода политическое шоу, может стать фактором настоящего раскола страны.

И уже не важно, кто победит, а кто проиграет: эксперты опасаются, что ни одна из сторон не признает свое поражение. Граждане массово скупают оружие и запасаются патронами, ожидая худшего исхода, а военные прямо заявляют, что не будут способствовать разрешению каких-либо споров в случае, если результаты президентских выборов будут оспорены.

«В случае возникновения разногласий по поводу некоторых аспектов выборов, по закону, любые споры должны разрешать суды США и Конгресс США, а не военные США», - заявил Конгрессу США председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Его слова были ответом Джо Байдену, который пригрозил Трампу, будто американские военные «с удовольствием» помогут ему покинуть президентское кресло, если тот откажется уступить власть

Впрочем, после последних заявлений Трампа, заботливо растиражированных его оппонентами, они могут и передумать.

темы
09 сентябрь 2020 /
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