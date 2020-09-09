Как Александр Вучич сел не в ту позу перед Дональдом Трампом

Несмотря на позицию Москвы, Сербия втягивается в орбиту влияния США и Евросоюза

Итогом поездки президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон стало несколько политических скандалов.

На эту тему в отечественных и зарубежных СМИ развернулись бурные дискуссии. Часть наблюдателей встала на сторону сербского лидера, другие, наоборот, обвинили его чуть ли не в предательстве национальных интересов.

Ползучее признание

Вучич далеко не первый раз посещает Соединённые Штаты в рамках переговорного процесса по косовскому урегулированию. В целом дипломатический процесс по болезненному для Белграда вопросу продвигается в положительном для региональной безопасности ключе (если иметь в виду сохранение мира).

Тем не менее, на практике переговоры при посредничестве Запада ведут к неизбежному полноценному оформлению независимости частично признанной Республики Косово (РК). Результат встречи Вучича и премьер-министра Косова Авдуллы Хоти с участием официальных лиц США лишний раз подтвердил данную тенденцию

На повестке дня вашингтонских переговоров оказалось экономическое урегулирование. Ранее Приштина начала экономическую блокаду сербских анклавов и ввела 100-процентные пошлины на товары из Сербии, требуя от Белграда допустить на свой рынок продукцию с маркировкой «Сделано в Косово».

На Западе решили, что Приштина перегнула палку, пытаясь оказать давление на Белград. После окриков со стороны Вашингтона и ЕС албанские сепаратисты пошли на ряд уступок, отменив, в частности, грабительские пошлины.

В итоге на состоявшихся в Белом доме переговорах была заключена компромиссная экономическая сделка. Суть в том, что РК должна присоединиться к «мини-шенгену» — безвизовой зоне, в которую уже входят Сербия, Албания и Северная Македония. Считается, что она позволит участникам синхронизировать усилия по вхождению в ЕС.

Также между Приштиной и Сербией должно заработать железнодорожное сообщение и новая автомагистраль. В инфраструктурные проекты Соединённые Штаты готовы вложить около 13 млрд долларов.

В рамках договорённостей Хоти согласился заморозить интеграцию Косова в международные организации (очевидно, что речь идёт прежде всего об ООН), а Вучич пообещал приостановить борьбу за отзыв признания РК со стороны членов всемирной организации.

Кроме того, Сербия пошла на существенные уступки Соединённым Штатам в сфере внешней и экономической политики. Так, Белград взял обязательство не использовать технологии 5G китайской корпорации Huawei, добиваться декриминализации деятельности гомосексуалистов, в странах, где они преследуются, и признать шиитскую «Хезболлу» террористической организацией

Наиболее весомым пунктом договорённостей для Белграда стал перенос израильского посольства в Иерусалим. Судя по раздосадованной эмоциональной реакции Вучича, которая не ускользнула от объективов телекамер, президент Сербии не собирался идти на столь серьёзную уступку. Данную ошибку допустил протокол, правда, подобное объяснение всё равно не снимает ответственности с президента.

В Сербии Вучич удостоился нелестных высказываний в свой адрес, вплоть до сдачи государственных интересов. Отвечая критикам, президент заявил, что ничего унизительного в Овальном кабинете не подписывал и «искренне доволен тем, чего мы достигли». По его словам, подписанное соглашение не признаёт Косово актором международного права.

«Сделка века» для Белграда

Аналитики склоняются к мысли, что заключённые в Белом доме соглашения направлены на уменьшение влияния РФ и КНР на Балканском полуострове. Американцы грамотно польстили Вучичу, оказав давление на Приштину по вопросу пошлин, а потом посулили инвестиции в инфраструктуру, которая поможет связать сербские анклавы с Белградом.

В 2019 году аналогичный сценарий Трамп предложил в «сделке века», которая призвана навести мосты между Израилем и Палестиной. Развитие инфраструктуры представляется весьма адекватным рациональным проектом, но только для сторон, которые действительно заинтересованы в урегулировании или долгосрочном замораживании территориально-политических споров.

Необходимо отметить, что в косовском вопросе администрация Трампа отошла от односторонней поддержки албанских сепаратистов и приняла на вооружение более сбалансированную тактику, где на Белград оказывается меньшее давление

К неудовольствию России и Китая этот подход приносит свои плоды. Сербия (пусть и медленно, но последовательно) втягивается в орбиту западного влияния. Как уже говорилось выше, в перспективе (с учётом происходящей интеграции в ЕС и НАТО) Белград попросту будет вынужден де-факто признать РК субъектом международного права.

В заключённых экономических соглашениях в Овальном кабинете отчётливо просматривается стремление сформировать на Балканах единый прозападный регион. В этой конфигурации Сербия будет сложным, но в целом лояльным государством мусульманскому конгломерату из Албании и РК.

Как бы это ни звучало печально для России и сербского националистического сообщества, интеграция в евроатлантические структуры носит безальтернативный для Белграда характер.

У Сербии нет даже выхода к морю, чтобы усиленно развивать торгово-экономические и военные контакты с Москвой или Пекином. Белград вынужден поддерживать нормальные отношения с соседями, которые либо ориентированы на интеграцию в НАТО и ЕС, либо уже входят в эти блоки (на страны Евросоюза приходится около 65% торгового оборота Сербии).

В этом контексте прозападная, по существу, политика Вучича и заключённые недавно с РК соглашения уже не выглядят как предательство национальных интересов. Президент Сербии находится в геополитических и экономических условиях, где пространство для манёвра практически нет

Нельзя исключать и фактор страха, сложившийся после событий 1999 года. В Белграде прекрасно осознают невозможность оформления реально работающего военного союза с РФ (например, присоединение к ОДКБ или «особые двусторонние отношения» в сфере безопасности, которые существуют между Москвой и Минском).

Вряд ли Россия готова предоставить гарантии безопасности Сербии, так как заступничество за Белград автоматически означает конфликт с НАТО. Если вдруг Запад совершит акт агрессии, то оказание прямой военной поддержки Сербии (переброска войск или оружия) потребует согласия членов альянса, которое априори невозможно.

На этом фоне Сербии проще присоединиться к НАТО и обезопасить себя таким образом от потенциального вторжения. Движение на этом пути ощущается последние 10 лет. Прежде всего оно проявляется в интенсивных военных учениях с альянсом и обучении сербских военнослужащих, которое проводят западные офицеры.

Символичное окружение

Однако Вучичу и другим политикам необходимо понимать, что в евроатлантических структурах Белграду будет уготована роль младшего партнёра, источника дешёвых ресурсов и вечного ученика, чьими национальными интересами Запад будет постоянно пренебрегать.

В очередной раз и очень красноречиво это проявилось в расположении Вучича на переговорах с американцами. Напомним, в Овальном кабинете сербского президента посадили на кресло перед столом Трампа, а вокруг расположились советники американского лидера.

Главу Сербии взяли в символичное окружение, на что не преминула обратить внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. Она справедливо отметила, что такая «диспозиция» невольно напоминает допрос и выглядит как акт высокомерия «исключительных». Ниже в своём посте в Facebook Захарова приложила знаменитую фото графию ног Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт». Дескать, в такой ситуации перед Трампом лучше сидеть именно так.

Однако в Белграде эту шутку не оценили и весьма резко прокомментировали пост Захаровой. После беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым инцидент был признан исчерпанным.

Возможно, действительно Захарова перестаралась с приколами на тему визита сербского лидера в Вашингтон. Но в этой истории обращает внимание тот факт, что за по-настоящему унизительное расположение на переговорах с американцами в Овальном кабинете Вучич обиделся именно на Россию, а не на США.

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