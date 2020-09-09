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Китайский космос под устричным соусом

Почему китайцы так быстро и уверенно набирают обороты в изучении Луны
Китайский космос под устричным соусом

Казалось бы, одной из мощнейших экономик мира, а также сильным влиятельным игроком на политической арене Земли является Китай. И если раньше, всего несколько лет назад, население планеты ассоциировало эту страну с поддельными и некачественными товарами, то сейчас концепция сильно поменялась…

И, по-видимому, те темпы роста, которые установили для себя китайцы, в ближайшее десятилетие выведут Поднебесную в безусловные мировые лидеры. Как разгадать этот секрет успеха? Ничего сверхъестественного в этом нет. Секрет не зависит от нации, на самом деле. Секрет состоит в том, чтобы делать. Делать быстро, без бюрократии, многомесячных согласований, лени, коррупции. Делать качественно и эффективно. Делать, используя новейшие разработки и технологии, уверенно и прагматично. Делать, будучи одержимыми идеей, вдохновленными светлым будущим и радостью от процесса. Очень напоминает ту модель, которую использовал советский народ для подъема нации.

Только сейчас Китай не просто копирует уже апробированные и зарекомендовавшие себя модели, а он их еще и существенно улучшает. И часто так, что отрывается в гонке технологий далеко вперед.

Вот и сейчас, на фоне всеобщего ликования по поводу запуска ракеты Илона Маска, а также нелепого обмена «любезностями» по поводу батута, китайцы тихо, без какой-либо пафосности и громогласности запускают в небо многоразовый космический аппарат.

«После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», - говорится в сообщении китайского информационного агентства «Синьхуа». Далее сообщается об успешности эксперимента и собственном прорыве в области использования технологий многоразовых полетов в космическое пространство. В частности, китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Заявлено, что «аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса»

Сам летательный экспериментальный космический аппарат был зафиксирован космическими система слежения Соединенных Штатов Америки. Полет проходил на орбите с наклонением в 50,2 градуса и на высоте от 332 до 348 километров от поверхности Земли. В каталоге космических объектов этот аппарат получил номер 46389 и международное обозначение 2020-063А.

На самом деле, хоть и Китай кажется относительным новичком в освоении космического пространства, тем не менее, не многие знают, что первыми на обратной стороне Луны высадились именно китайцы. В частности, по сообщению того же официального агентства «Синьхуа», «Китайская станция «Чанъэ-4» совершила посадку на обратной стороне Луны в четверг 3 января 2019 года, став первым аппаратом, мягко севшим на неизученной стороне, которая никогда не видна с Земли». Сообщения о посадке аппарата начались с неразберихи, так как изначально китайские СМИ сообщили об успешном касании лунной поверхности, однако затем из Твиттера были удалены данные сообщения.

Это привело к предположениям, что аппарат разбился при посадке или произошла нештатная ситуация. Но позже информацию обновили и выпустили официальные заявления об успешной посадке.

Данная посадка на Луне проходила почти под покровом тайны, так как не было ни прямой трансляции из ЦУПа, ни предваряющих пресс-конференций.

Уже в 11:40 по Пекинскому времени (6.40 МСК) аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с места посадки и передал его на Землю

Данная космическая операция также носила очень важный характер, ведь в действительности, обратная сторона Луны очень мало изучена. И связано это еще и с тем, что с обратной стороны практически никак не возможно передать сигнал на Землю. Однако, важно обратить внимание, что китайцы и здесь всё продумали. Для решения данной проблемы они заранее запустили спутник-ретранслятор «Цэюцяо», который работает на гало-орбите вокруг особой гравитационно стабильной точки Лагранжа земля-Луна L2. Из неё он может поддерживать прямую видимость с Землей и лунной обратной стороной в любое время.

О чём могут говорить такие серьезные попытки Китая укрепиться в космосе? Скорее всего, речь идёт не только об амбициях влияния на геополитические процессы в масштабах планеты земля. Тут важно занять определенную позицию и в космической отрасли. Ведь, объективно, с учётом того, как Илон Маск запускает даже не сотнями, а тысячами свои спутники компании «Starlink», которых без малого планируется к запуску около сорока шести тысяч штук, под видом общемировой цифровизации и доступа в Интернет, досконально никто не может сказать насколько такие глобальные проекты не несут за собой второстепенных целей. И Китай понимает это. Также как и понимает попытки «Роскосмоса» создать проект российского Интернета «Сфера». Поднебесная чувствует, как ни с земли, так с воздуха к ним подбираются «иностранные партнеры», которые хотят быть в курсе планов и действий партии. Поэтому, не забывая о развитии того, что уже умеют, вкладываются в новые отрасли. И, как показывает практика, очень быстро добиваются там успеха.

Поэтому, если через несколько лет мы с Вами будем ездить на китайском электромобиле, работающем в координации с китайским спутниковым интернетом, то особо удивляться будет нечему

Ведь они делают, а не болтают о батутах…

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09 сентябрь 2020 /
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