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Самая большая в мире цифровая камера сделала свои первые снимки

Самая большая в мире цифровая камера сделала свои первые снимки

Учеными министерства энергетики США, а именно Национальной ускорительной лаборатории были получены первые тестовые снимки с самой большой цифровой камеры в мире. Тестовые изображения имеют разрешение в 3200 мега пиксейлей, и чтобы показать их в полном размере необходимо вывести картинку на 378 телеэкранов сверхвысокой точности формата 4К. Такое разрешение позволяет четко увидеть мяч для гольфа с расстояния 25 км.

Сборка камеры была завершена в январе этого года и предназначена она для обзорного телескопа новой Обсерватории имени Веры Рубин, которая строится в Чили. Специалисты занятые в процессе создания аппарата заявили что новая камера поднимет качество астрофизических наблюдений на новый уровень.

После установки, в течение 10 лет камера будет делать панорамные снимки неба всего южного полушария и полученные данные станут основой крупнейшего астрономического каталога — «Legacy Survey of Space and Time», в который по планам могут войти изображения около 20 млрд галактик. Так же ученые надеются получить новые сведения, которые помогут им приблизится к разгадке многих тайн Вселенной и изучить таинственные темную материю и энергию.

Финальные испытания планируется завершить перед отправкой камеры в Чили в середине 2021 году.

09 сентябрь 2020 /
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