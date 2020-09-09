Что такое пыль и правда ли что она состоит из частичек кожи?

Пыль на 70% состоит из человеческой кожи — правда ли это?

В околонаучных статьях и постах с «интересными фактами» вы наверняка натыкались на утверждение о том, что домашняя пыль на целых 70% состоит из омертвевшей кожи людей. На самом деле, это всего лишь миф, который закрепился в умах людей только потому, что он мерзко звучит. Подумать только — каждое мгновение мы дышим частицами совершенно незнакомых нам людей, просто отвратительно! Окружающий нас воздух действительно насыщен пылью с частицами мертвой кожи, но их, на самом деле, не так уж и много. Ведь если бы пыль в основном представляла собой частицы человеческой кожи, в заброшенных зданиях было бы идеально чисто. Так из чего же тогда состоит пыль, которая окружает нас практически везде и регулярно попадает в наши организмы? В Интернете не так-то просто найти однозначный ответ, поэтому в рамках этого материала постараемся наконец-то докопаться до истины.

Опровержение мифов

Наиболее подробный разбор состава домашней пыли недавно опубликовал автор YouTube-канала Veritasium. Он провел глубокое исследование, в ходе которого нашел как минимум два опережения мифа о том, что пыль на 70% состоит из омертвевшей кожи. В 2012 году научное издание Livescience подтвердило, что в пыли действительно есть человеческая кожа, но ее точно не так много, как говорится во многих статьях. По словам авторов заметки, такая концентрация частиц кожи в пыли могла быть разве что в старой лаборатории профессора Франкенштейна, который пытался создать монстра. Второе опровержение мифа было опубликовано в журнале Science Focus — в домашней пыли больше грязи с улицы и обрывков ниток, чем человеческой кожи. На самом же деле в состав пыли могут входить даже частицы метеорит ов, то есть мы буквально вдыхаем в себя космические объекты. Пылью может быть что угодно, если соответствует определенным характеристикам.

Пыль образуется не только внутри помещений — она попадает внутрь даже с улицы

Что такое пыль?

Под термином «пыль» обычно понимают крошечные по размерам частицы, которые могут долго парить в воздух е при дуновении ветра. Но насколько эти частицы должны быть крошечными и какое время они должны находиться в воздух е, чтобы их можно было назвать пылью? Данное определение термина очень расплывчато и требует уточнений. Какого размера частицы пыли никому точно не ясно, потому что во всех источниках даются разные цифры:

международная организация по стандартизации (ISO) относит к пыли частицы, диаметр которых не превышает, что примерно равно толщине человеческого волоса;терминологический словарь атмосферной химии называет пылью частицы диаметром околов некоторых других научных документах пылью называются частицы размером до, что равно 2 миллиметрам.

Но почему же информация о размере частиц пыли во всех источниках разная? Дело в том, что размер не является основной характеристикой пыли. С научной точки зрения больший интерес вызывает скорость оседания, которая и показывает, сколько времени частицы проводят в воздух е. Металлический шарик диаметром в 100 микрометров быстро упадет на поверхность, поэтому пылью его назвать нельзя. А вот кусочек нити длиной 2000 микрометров долго витает в воздух е и безо всяких сомнений считается частицей пыли. То же касается и легкой частицы человеческой кожи, диаметр которой не превышает 30 микрометров — это тоже пыль.

Диаметр частицы человеческой кожи равен 30 микрометрам

Как человек меняет кожу?

Мы этого не замечаем, но на самом деле все люди линяют, то есть сбрасывают старую кожу как змеи. Только происходит это не периодически, а постоянно. И мы сбрасываем старую кожу не полностью за один раз, а постепенно. Активнее всего от старых частиц кожи избавляются наши запястья и другие открытые участки тела, а вот кожный слой спины и тем более живота обновляется гораздо медленнее. Об этом ученые узнали в ходе эксперимента, при котором к разным участкам тел людей были прислонены и приклеены контейнеры для сбора выпавших частиц кожи. После нескольких дней ношения, исследователи изучили содержание контейнеров. Те, что были приклеены к животам, были наполнены меньше всего.

Старая человеческая кожа сбрасывается потому, что каждый час наши организмы создают около 20 миллионов клеток кожи. Человеческое тело не резиновое и в нем ограниченное количество места, поэтому новые клетки выталкивают старые наружу, из которых образуется внешний защитный слой. С течением времени, омертвевшие клетки начинают по-одиночку отслаиваться и попадать в воздух . В ходе описанного выше эксперимента было выяснено, что каждый час с каждого квадратного сантиметра человеческого тела осыпается около 1000 клеток кожи. Если учесть, что площадь кожного покрова взрослого человека равна примерно 2 квадратным метрам, получается, что каждый час человек теряет 20 миллионов мертвых клеток в час.

По расчетам автора канала Veritasium, за один день человек выпускает в воздух 1-2 грамма своей кожи. Получается, что за год мы сбрасываем примерно полкилограмма кожи, а это около 180 миллиардов мертвых клеток. Это так же много, как звезд в нашей галактике Млечный путь! Но это совершенно не значит, что вся наша кожа становится пылью и проникает в организмы других людей через дыхательные пути. Совершенно нет, потому что большую часть омертвевшей кожи мы смываем вместе с водой во время принятия душа или ванны, оставляем на улице во время прогулок и втираем в одежду, которая потом моется в стиральной машине.

Сколько кожи в домашней пыли?

Итак, мы разобрались, что человек все-таки производит пыль. Но если в домашней пыли содержится не 70% частиц кожи, тогда сколько же? Помимо человека, источников пыли в природе очень много:

цветы разбрасывают по воздух у пыльцу, которая часто становится причиной аллергии у некоторых людей;

грязь с улицы тоже проникает в наши дома и легко разлетается по воздух у;

с неба тоже падают крошечные частицы, причем не абы чего, а настоящих метеорит ов, которые сгорают в атмосфере нашей планеты.

На самом деле, точное процентное соотношение человеческой кожи в домашней пыли было опубликовано в книге «Биология домашней пыли» 1981 года. В одной из глав указано, что около 53% частиц пыли диаметром до 100 микрометров представляют собой фрагменты человеческой кожи. Это было выяснено в ходе эксперимента, в котором ученые изучили под микроскопом пыль, собранную из постельного белья. Получается, что фрагментов кожи в домашней пыли все-таки много, но точно не 70%. Впрочем, этот показатель зависит от помещения — если в нем бывает мало людей, процентное соотношение будет ниже.

Больше всего «кожанной» пыли скапливается на кроватях и диванах. Ведь именно там мы проводим больше всего времени в свободное время и тремся кожей о постельное белье. Около 20 лет назад в народе даже появился миф, что из-за омертвевшей кожи и обилия питающихся ими пылевых клещей, за десяток лет наши подушки и одеяла становятся тяжелее в два раза. Но это тоже всего лишь миф, который закрепился в головах людей из-за своей мерзости. По расчетам ученых, даже если в кровати десятки лет будут спать два человека, опавшая кожа и клещи увеличат массу постельного белья максимум на 3 килограмма. К тому же, если регулярно заправлять кровать, частицы кожи поднимаются в воздух . Если до этого в квадратном метре воздух а витало 21 000 частиц кожи, то после встряхивания белья в квадратном метре оказывается до 107 тысяч частиц.

Что содержится в воздух е помимо пыли?

Помимо пыли, с поверхности человеческого тела разлетаются бактерии, грибки и клещи. Каждый час из нашего тела в воздух попадают миллионы различных бактерий, образуя облако диаметром до одного метра. Если человека пустить в чистую комнату, он оставит за собой индивидуальный след, по которому его личность даже можно распознать. Дело в том, что соотношение микробов, грибков и клещей у каждого человека разное — разница почти такая же, как между отпечатками пальцев. Поэтому считается, что когда-нибудь по «микробным отпечаткам» можно будет даже находить преступников и раскрывать даже самые загадочные преступления.





В книге «Биология домашней пыли» указан удивительный список частиц, которые могут входить в состав пыли. К ним относятся древесные волокна, резина, частицы человеческих волос, обрывки тканей, перхоть, пепел от сигарет и так далее. Пыль, кстати, есть не только на Земле, но и на Луне. Примечательно, что лунная пыль гораздо опаснее для нашего организма и ученые даже занимаются разработкой «лунного пылесоса».