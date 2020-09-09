Почему в жаркие дни асфальт вредит нашему здоровью?

Асфальт вреден для человеческого организма, а многие из нас об этом и не знали

Летом на улицах многих городов кладут новый асфальт — наверное, каждому знаком его свежий запах? Некоторым людям этот своеобразный аромат даже нравится, но многие даже не подозревают, что он может быть опасным для здоровья. Недавно ученые из США и Германии решили выяснить, какие именно вещества и в каком количестве выделяет дорожное покрытие в воздух . Оказалось, что каждый день, выходя из дома, мы вдыхаем огромное множество вредных веществ, которые оседают в нашем организме и вредят здоровью. В некоторых регионах нашей планеты асфальт загрязняет окружающую среду так же сильно, как и автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В рамках этого материала предлагаю разобраться, какие именно вещества содержится в «запахе асфальта», как они влияют на наше здоровье и каким образом можно уменьшить негативное влияние дорожного покрытия.

Результаты научной работы, проведенного американскими и немецкими учеными, были опубликованы в научном журнале Science Advances. Чтобы определить, какие именно вещества выделяет асфальт, исследователи провели довольно простой в исполнении научный эксперимент. Они взяли несколько образцов асфальта, нагрели их до высоких температур и изучили выпускаемые ими в воздух вещества при помощи специальных датчиков. Важно отметить, что сначала они нагревали асфальт, помещая его в среду с горячим воздух ом. Потом они нагревали материал, имитируя воздействие прямых солнечных лучей.

Холодный асфальт не настолько вреден, как горячий



Что такое PM2.5?

Как оказалось, под воздействием высоких температур, асфальт выделяет в воздух целый коктейль разнообразных веществ. Примерно 85% из них — это летучие частицы размером менее 2,5 микрометров. В научной среде они известны как частицы PM2.5 и их концентрация считается одним из главных показателей загрязненности воздух а. В отличие от более крупных объектов, эти частицы легче проникают в организм и поэтому представляют наибольшую угрозу. Сами по себе они представляют мельчайшие частицы тяжелых металлов и сажи, которая впитывает в себя множество ядовитых веществ.

Частицы PM2.5 есть практически везде, даже в лесу, но в городах их больше всего. Благодаря своим маленьким размерам, они легко преодолевают защитные системы человеческого организма вроде носовой полости, верхних дыхательных путей и бронхов. Вместе со вдыхаемым воздух ом, микроскопические частицы проникают в альвеолы, которые представляют собой пузырьки для газообмена между легкими и кровеносной системой. Так как вредные вещества могут попадать не только в легкие, но и в кровь, выделяемые асфальтом вещества могут стать причиной заболеваний не только органов дыхания, но и сердечно-сосудистой системы.

Выброс вредных веществ в большей степени провоцируется не горячим воздух ом, а воздействием прямых солнечных лучей. Лабораторный эксперимент показал, что в жаркую погоду количество выбросов может увеличиваться втрое. Исходя из этого получается, что в регулярно теплых городах вроде Лос-Анджелеса, асфальт загрязняет воздух почти так же, как и автомобили. Вреднее всего свежий асфальт, как раз тот, который испускает многим знакомый запах. Спустя некоторое время концентрация вредных веществ становится меньше, но они не испаряются полностью даже спустя годы. Получается, что положенный несколько лет назад асфальт в вашем дворе тоже регулярно вредит вашему здоровью.

В состав асфальта входят песок, разные виды щебня и гравия, а также битум — продукт, своими свойствами очень напоминающий смолу. В зависимости от производителя, компоненты могут меняться, кроме битума, который является связующим звеном для всех остальных составных частей. Исследователи считают, что вредное воздействие асфальта можно устранить, если разработать новый состав, в который не будут входить условно ядовитые компоненты. На данный момент безопасного состава асфальта не существует, потому что долгое время исследователи хотели сделать «неубиваемое» дорожное покрытие.