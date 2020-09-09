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Проектирование рентгеновских кабинетов

Проектирование рентгеновского кабинета имеет особенные требования, так как при работе с оборудованием используется излучение. А оно может быть опасным для человека.

 

Необходимые документы и данные для планирования

Требуются следующие документы:

  • План объекта, в котором будет располагаться оборудование, помещений, расположенных на этаж выше, ниже, и по сторонам от кабинета на том же этаже.
  • Документация на рентген-аппарат, в котором указаны его размеры, технические параметры.
  • ТЗ производителя оборудования.

Также для проектирования рентгеновских кабинетов необходимы:

  • Данные о стенах и перекрытиях, о высоте потолка в месте установки и в помещении снизу.
  • Данные о расстоянии объекта от других зданий.
  • Указание этажа.

Санитарные требования

Согласно СанПиН 2.6.1.1192-03 имеются такие правила:

  • Проектирование рентгеновских кабинетов нельзя выполнять в жилых объектах и учебных заведениях. Исключения: стоматология и поликлиники, но тогда расположенные рядом помещения должны быть нежилыми.
  • Кабинет не должен располагаться над коммуникациями, которые транспортируют воду для санитарных узлов, бассейнов и т. д.
  • При проектировании нужно предусмотреть, чтобы излучающее оборудование не размещалось возле палат с детьми и беременными.
  • Желательно обустраивать место для радиационных приборов в углах зданий или на стыке отделений (однако должен быть предусмотрен отдельный вход, чтобы он не был проходным).

Основные параметры планирования

При проектировании рентгеновского кабинета нужно ориентироваться на параметры размещаемого оборудования и следующие правила:

  • Малую ширму и стену должно отделять пространство минимум 1,5 м;
  • Большую ширму и рабочее место должно отделять расстояние не менее 0,6 м;
  • Все рабочие столы – на удалении от стен не менее 1 м;
  • Стойка снимков – не менее 10 см от стены;
  • Пространство для использования каталки (его также важно предусмотреть при проектировании рентгеновского кабинета) – не меньше 6 кв. м.
  • Смотровое окно – не меньше 1-2 м от рентгеновской трубки (в зависимости от назначения оборудования);
  • Между окном и трубкой должен присутствовать проход не меньше 0,8 м;
  • Участок, где будет располагаться пациент – не меньше 1,5 м;

Излучение от оборудования должно направляться в сторону капитальной стены. За ней помещение должно быть нежилым. Излучение нельзя направлять в сторону окон, ширмы и отсека управления.

Другие особенности планирования рентген-кабинета

При проектировании рентгеновских кабинетов важно учитывать такие моменты:

  • Если под помещением находится грунт (первый этаж) или крыша (верхний этаж) защитные ограждения вниз (и соответственно вверх) не требуются.
  • В стоматологических помещениях, которые находятся рядом с жилыми участками, защитные средства располагаются в пределах ограждающей поверхности.
  • Если в кабинете будет больше одного аппарата, расчеты выполняются для каждой модели отдельно.
  • При нахождении управляющей комнаты между двумя помещениями с рентгеном излучение в ее сторону должно быть в два раза меньше (так как аппараты могут использоваться одновременно).

Проектирование рентгеновского кабинета предусматривает размещение средств радиационной защиты, огнетушителя, приспособлений для обеззараживания воздуха, специальной мебели, таблички «не входить» над дверью и некоторого другого оснащения. На объекте должна быть продуманная вентиляция.

09 сентябрь 2020 /
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