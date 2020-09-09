Проектирование рентгеновского кабинета имеет особенные требования, так как при работе с оборудованием используется излучение. А оно может быть опасным для человека.

Необходимые документы и данные для планирования

Требуются следующие документы:

План объекта, в котором будет располагаться оборудование, помещений, расположенных на этаж выше, ниже, и по сторонам от кабинета на том же этаже.

Документация на рентген-аппарат, в котором указаны его размеры, технические параметры.

ТЗ производителя оборудования.

Также для проектирования рентгеновских кабинетов необходимы:

Данные о стенах и перекрытиях, о высоте потолка в месте установки и в помещении снизу.

Данные о расстоянии объекта от других зданий.

Указание этажа.

Санитарные требования

Согласно СанПиН 2.6.1.1192-03 имеются такие правила:

Проектирование рентгеновских кабинетов нельзя выполнять в жилых объектах и учебных заведениях. Исключения: стоматология и поликлиники, но тогда расположенные рядом помещения должны быть нежилыми.

Кабинет не должен располагаться над коммуникациями, которые транспортируют воду для санитарных узлов, бассейнов и т. д.

При проектировании нужно предусмотреть, чтобы излучающее оборудование не размещалось возле палат с детьми и беременными.

Желательно обустраивать место для радиационных приборов в углах зданий или на стыке отделений (однако должен быть предусмотрен отдельный вход, чтобы он не был проходным).

Основные параметры планирования

При проектировании рентгеновского кабинета нужно ориентироваться на параметры размещаемого оборудования и следующие правила:

Малую ширму и стену должно отделять пространство минимум 1,5 м;

Большую ширму и рабочее место должно отделять расстояние не менее 0,6 м;

Все рабочие столы – на удалении от стен не менее 1 м;

Стойка снимков – не менее 10 см от стены;

Пространство для использования каталки (его также важно предусмотреть при проектировании рентгеновского кабинета) – не меньше 6 кв. м.

Смотровое окно – не меньше 1-2 м от рентгеновской трубки (в зависимости от назначения оборудования);

Между окном и трубкой должен присутствовать проход не меньше 0,8 м;

Участок, где будет располагаться пациент – не меньше 1,5 м;

Излучение от оборудования должно направляться в сторону капитальной стены. За ней помещение должно быть нежилым. Излучение нельзя направлять в сторону окон, ширмы и отсека управления.

Другие особенности планирования рентген-кабинета

При проектировании рентгеновских кабинетов важно учитывать такие моменты:

Если под помещением находится грунт (первый этаж) или крыша (верхний этаж) защитные ограждения вниз (и соответственно вверх) не требуются.

В стоматологических помещениях, которые находятся рядом с жилыми участками, защитные средства располагаются в пределах ограждающей поверхности.

Если в кабинете будет больше одного аппарата, расчеты выполняются для каждой модели отдельно.

При нахождении управляющей комнаты между двумя помещениями с рентгеном излучение в ее сторону должно быть в два раза меньше (так как аппараты могут использоваться одновременно).

Проектирование рентгеновского кабинета предусматривает размещение средств радиационной защиты, огнетушителя, приспособлений для обеззараживания воздух а, специальной мебели, таблички «не входить» над дверью и некоторого другого оснащения. На объекте должна быть продуманная вентиляция.