Проектирование рентгеновских кабинетов
Проектирование рентгеновского кабинета имеет особенные требования, так как при работе с оборудованием используется излучение. А оно может быть опасным для человека.
Необходимые документы и данные для планирования
Требуются следующие документы:
- План объекта, в котором будет располагаться оборудование, помещений, расположенных на этаж выше, ниже, и по сторонам от кабинета на том же этаже.
- Документация на рентген-аппарат, в котором указаны его размеры, технические параметры.
- ТЗ производителя оборудования.
Также для проектирования рентгеновских кабинетов необходимы:
- Данные о стенах и перекрытиях, о высоте потолка в месте установки и в помещении снизу.
- Данные о расстоянии объекта от других зданий.
- Указание этажа.
Санитарные требования
Согласно СанПиН 2.6.1.1192-03 имеются такие правила:
- Проектирование рентгеновских кабинетов нельзя выполнять в жилых объектах и учебных заведениях. Исключения: стоматология и поликлиники, но тогда расположенные рядом помещения должны быть нежилыми.
- Кабинет не должен располагаться над коммуникациями, которые транспортируют воду для санитарных узлов, бассейнов и т. д.
- При проектировании нужно предусмотреть, чтобы излучающее оборудование не размещалось возле палат с детьми и беременными.
- Желательно обустраивать место для радиационных приборов в углах зданий или на стыке отделений (однако должен быть предусмотрен отдельный вход, чтобы он не был проходным).
Основные параметры планирования
При проектировании рентгеновского кабинета нужно ориентироваться на параметры размещаемого оборудования и следующие правила:
- Малую ширму и стену должно отделять пространство минимум 1,5 м;
- Большую ширму и рабочее место должно отделять расстояние не менее 0,6 м;
- Все рабочие столы – на удалении от стен не менее 1 м;
- Стойка снимков – не менее 10 см от стены;
- Пространство для использования каталки (его также важно предусмотреть при проектировании рентгеновского кабинета) – не меньше 6 кв. м.
- Смотровое окно – не меньше 1-2 м от рентгеновской трубки (в зависимости от назначения оборудования);
- Между окном и трубкой должен присутствовать проход не меньше 0,8 м;
- Участок, где будет располагаться пациент – не меньше 1,5 м;
Излучение от оборудования должно направляться в сторону капитальной стены. За ней помещение должно быть нежилым. Излучение нельзя направлять в сторону окон, ширмы и отсека управления.
Другие особенности планирования рентген-кабинета
При проектировании рентгеновских кабинетов важно учитывать такие моменты:
- Если под помещением находится грунт (первый этаж) или крыша (верхний этаж) защитные ограждения вниз (и соответственно вверх) не требуются.
- В стоматологических помещениях, которые находятся рядом с жилыми участками, защитные средства располагаются в пределах ограждающей поверхности.
- Если в кабинете будет больше одного аппарата, расчеты выполняются для каждой модели отдельно.
- При нахождении управляющей комнаты между двумя помещениями с рентгеном излучение в ее сторону должно быть в два раза меньше (так как аппараты могут использоваться одновременно).
Проектирование рентгеновского кабинета предусматривает размещение средств радиационной защиты, огнетушителя, приспособлений для обеззараживания воздуха, специальной мебели, таблички «не входить» над дверью и некоторого другого оснащения. На объекте должна быть продуманная вентиляция.
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