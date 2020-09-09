Преимущества металлических блок контейнеров

Металлические блок-контейнеры - это многофункциональные и прочные конструкции, которые подходят для обустройства бытовок, складов или жилых помещений. Их цена на порядок выше стоимости деревянных бытовок, особенно если речь идёт о больших многоэтажных конструкциях.

Однако есть ряд полезных преимуществ, которые окупают затраты на них. Если охарактеризовать привлекательность металлических блок-контейнеров в целом, можно сказать, что они сочетают повышенную функциональность с большой прочностью.

Такие конструкции можно перемещать и транспортировать на новые места несколько раз, без нарушения их целостности. Для этого в блок-контейнеры устанавливаются металлические стержни для подвода шасси. Они настолько прочные, что прослужат десятилетия.

Поражает и широкий ассортимент блок-контейнеров на отечественном строительном рынке. Металлические контейнеры делятся на два типа: неразборные и сборные модели. В любом случае пользователь может выбрать для себя наиболее приемлемый вариант по качеству, цене и функциональности.

Блок-контейнеры, приобрести которые можно здесь, могут отличаться качеством материала и внутренним оформлением отдельных элементов. Детали контейнера по умолчанию обычно остаются неизменными. Прежде всего, это сам каркас, в котором находится вся конструкция контейнера. Каркас выполнен из жёстких металлических рёбер и плоских частей для пола и потолка. Другой важной частью контейнерного блока является крыша с геометрическими изгибами на всех углах блока. И последний значимый элемент - стены из сэндвич-панелей.

Заказчик контейнерного блока может выбрать качество профиля, который будет использован, при обустройстве конструкции. Производители предлагают в этом плане достаточно широкий выбор.

Термопресс отвечает за прочность соединения всех элементов конструкции, а качество полов зависит только от их многослойности. В хороших контейнерах для формирования полов используются термоплёнки и фанера с водоотталкивающим покрытием.

Окна и двери в контейнерах особенно важны, потому что их правильная установка влияет на внутренний комфорт помещения. Расположение окон и дверей зависит от того, изготовлен ли контейнер по стандарту или по пожеланию заказчика.

В зависимости от цели использования блок-контейнеров, они оснащаются дополнительными опциями: современными системами вентиляции и отопления, водоснабжения и электропроводки. Такая универсальность гарантирует простоту использования блока.