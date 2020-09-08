» » Мифы и реальность Куликовской битвы

Мифы и реальность Куликовской битвы

Летописцы, литераторы и нечистоплотные историки исказили смысл сражения 8 сентября 1380 года
Мифы и реальность Куликовской битвы

640 лет назад состоялась легендарная Куликовская битва, ставшая прологом к освобождению Руси от монголо-татарского владычества. Сражение произошло в районе слияния реки Непрядвы с Доном.

Сейчас это юго-восток Тульской области.

К большому сожалению, Куликовская битва, как Ледовое побоище 1242 года и многие другие эпохальные события, пала жертвой мифологизации и упрощённого историографического подхода.

Сражение на берегах Дона и Непрядвы 8 сентября 1380 года, безусловно, имело громадное значение для истории Руси. Однако его политический и моральный посыл оказался серьёзно искажён.

Куликовская битва по-прежнему трактуется как чуть ли не важнейший столп русского национального самосознания, хотя в реальности представление русских о себе как о едином уникальном этносе начало формироваться намного позже.

Для придания большей важности и накала драматизма отечественные историки совершенно бесстыдно завышали численность сражавшихся сторон. В разных книгах и учебниках сообщалось о том, что войско Мамая составляло чуть ли не 250-500 тысяч человек, включая «генуэзских наёмников-пехотинцев» (их на Куликовом поле не было).

Русских на битву вышло меньше (часто встречается цифра в 150 тыс. человек), но за счёт военного мастерства и героизма они смогли победить.

О сотнях тысячах воинов, сошедшихся в бою на Куликовом поле, говорится в литературных источниках (например, в «Сказании о Мамаевом побоище») и летописях. Однако исторические хроники в Средневековье велись, как говорится, не по горячим следам — зачастую события описывались спустя десятки лет.

Те, кто занимаются историей Руси, прекрасно осведомлены, что летописцы и уж тем более литераторы грешили тем, что путали факты, даты, приписывали свершения умершим людям, а нередко и вовсе рассказывали о событиях, которые не происходили, романтизируя тем самым период повествования или политику отдельных личностей

Например, наука не имеет никаких подтверждённых сведений о том, что Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Московского (Донского). Также у науки нет достоверных данных о поединке монаха Пересвета из Троице-Сергиевой обители с ордынским громилой Челубеем. Напомним, что витязи якобы поразили друг друга копьями перед началом сражения.

Этот эпизод взят из «Сказания о Мамаевом побоище». Описание поединка русского и монгольского богатыря как бы символизирует мощь и бескомпромиссность двух противников, но эта красивая легенда, занесённая в школьные учебники истории, вряд ли имеет хоть какое-то отношение реальности.

Почему наука отказывается признавать численность сражавшихся сторон, которую называют летописцы и литераторы? Дело в том, что область Куликова поля расположена преимущественно в лесной местности, а в Средневековье этот район был ещё изрыт и глубокими балками. На таком участке воевать огромными полчищами было попросту невозможно.

Археологи считают, что битва развернулась не небольшом плакоре — равнинном участке примерно в 800 метров в ширину и в три километра в длину. Именно здесь были найдены сотни находок: фрагменты оружия, доспехов, и кресты, которые носили русские воины в те времена.

По приблизительным подсчётам, на такой площади (учитывая, что бой был преимущественно конный) могли сойтись около 10-12 тысяч человек. Данная численность, конечно, далека от фантастических цифр, изложенных в источниках и учебниках, но по меркам Средневековья Куликовская битва (тут нет никаких сомнений!) была очень крупным сражением

Достаточно сказать, что в Средневековье вооружить одного воина (особенно всадника) было чрезвычайно затратным мероприятием. Поэтому в большинстве сражений участвовали десятки, в лучшем случае сотни человек.

На Куликово поле отправились богатыри, преимущественно из Северо-Восточной Руси население которой составляло около 1,5 млн. С учётом социально-экономических реалий «мобилизационные возможности» этого региона Русского государства оцениваются историками в максимум 2% населения.

То есть при самых оптимистичных расчётах на Куликово поле могли уйти до 30 тыс. наших предков.

Очевидно, что такое количество богатырей не могло непосредственно участвовать в сражении — требовалось оставить какое-то количество войск на родных землях для обороны и резерва. Скорее всего, тотальной «мобилизации» в Северо-Восточной Руси не проводилось, и на Куликово поле отправилось несколько тысяч русских воинов и ещё сотни литовцев, которые в отличие от Ягайло не стали поддерживать Орду.

Согласно общепринятой трактовке, 8 сентября 1380 года, пользуясь численным преимуществом, ордынцы сильно оттеснили русские ряды, но в критический момент по врагу ударил засадный полк во главе с Владимиром Серпуховским и Дмитрием Боброком (литовцем, перебравшимся на службу Москве в 1360-е годы).

Как происходило сражение на самом деле, наука точно сказать не может. Существуют разные точки зрения, исключающие к тому же наличие легендарного засадного полка, и так называемых полков правой и левой руки, а также Большого полка. Такой взгляд основан на том, что в конце XIV века вышеуказанное построение войск нигде не использовалось и появились значительно позже

Метод исторической дедукции позволил установить, что Донской и его окружение проявили полководческий талант, разместившись на плакоре Куликова поля. Окружающая местность была настолько неудобной, что лишала монголов возможности ударить с флангов, зайти в тыл (пришлось бы форсировать реки) или разбить лагерь неподалёку, не вступая в соприкосновение с врагом.

Подходящие к плакору ордынцы были вынуждены сразу идти в лобовую атаку, где русские в полной мере могли использовать своё ключевое преимущество в виде удара тяжёлой конницы. Вполне вероятно, что войско Донского действительно уступало в количественном отношении, но действовало более грамотно и одержало по-настоящему грандиозную победу.

Сухая научная трактовка Куликовской битвы отнюдь не умаляет её великого исторического значения. Полки под руководством Донского повысили авторитет Москвы, спасли Русь от очередного разорения и повышения налогового выхода (дани). Собственно, суть конфликта между Москвой и Мамаем сводилась к тому, что русские не желали платить вдвое больше, рассчитывая на сохранение прежнего размера дани.

Стремление Мамая повысить объём налогового выхода стало следствием «великой замятни» — процесса раздробления в Улусе Джучи (Золотой Орде). Хану требовалось больше денег на войну с конкурентами. Этим обстоятельством объясняется ультиматум Мамая Руси и последовавшая за ним агрессия

Вышеизложенное опровергает ещё одну общепринятую трактовку событий в отношениях между Москвой и Ордой, которая заключается в том, что «великая замятня» была якобы однозначно выгодна Руси.

С одной стороны, поразившая монгольскую империю раздробленность открывала определённое окно возможностей для нашей страны, с другой — междоусобные разборки между наследниками Чингисхана привели к исчезновению внятной системы отношений, которая (с учётом понимания абсолютной бесперспективности войны с Ордой) по большому счёту устраивала Русь.

Напомним, что Донскому удалось примерно вдвое уменьшить размер налогового выхода, а при Иване Калите исчезли баскаки — монгольские сборщики податей. В обмен на экономическую и политическую покорность Москва получала относительно спокойные южные рубежи. Однако противоречия из-за размера дани привели к серьёзному конфликту, который сопровождался для русских как победами, так и поражениями.

Например, в 1377 году русские войска потерпели разгром на реке Пьяне. В результате монголы разграбили нижегородские и рязанские земли. Однако в следующем году произошла битва на реке Воже, где войска Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка разбили ордынцев под руководством мурзы Бегича.

После Куликовской битвы, в 1382 году, войско хана Тохтамыша огненным серпом прокатилось по русским землям. Главной жертвой монгольской агрессии стала Москва. Подобные качели лишний раз свидетельствуют об отсутствии у Северо-Восточной Руси ресурсов для того, чтобы эффективно защищать свои рубежи

Естественно, что в таких условиях не могла идти речь о полном избавлении от ордынского владычества. Несмотря на «великую замятню», Улус Джучи оставался чрезвычайно сильным государственным образованием. В силу разных причин Москва не стала создавать коалицию с Великим княжеством Литовским и почти 100 лет платила дань.

Почему же насыщенный драматичными событиями период 1377-1382 годов и сама Куликовская битва настолько сильно мифологизированы? Наверное, основная проблема в том, что летописцы, литераторы и историки трактовали события через призму собственных взглядов, накладывая абсолютно неприемлемую национально-патриотическую кальку

Между тем в средневековой Руси происходили чрезвычайно сложные процессы, так как коалиции князей и государств были очень непостоянными. В любом случае дискурса о национальном самосознании русских в те времена не было вообще, хотя вопрос консолидации территорий, конечно же, стоял на повестке дня.

В связи с этим необходимо отметить, что наряду с Москвой на роль центра объединения русских земель претендовало Великое княжество Литовское, куда входили южные и западные княжества. Однако история распорядилась таким образом, что эту конкуренцию выиграла Москва. Важный вклад в эту победу внесла как раз Куликовская битва.


Источник
08 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Описание сериала Игра Престолов
Хочу все знать

Описание сериала Игра Престолов

В истории Киевской Руси битва на Калке сыграла очень трагическую роль. После нее спустя некоторое время Русь столкнулась с полномасштабным вторжением татар.
Атака мертвецов
Хочу все знать

Атака мертвецов

Во время обороны небольшой крепости Осовец, расположенной на территории нынешней Белоруссии. Маленькому русскому гарнизону требовалось продержаться лишь 48 часов. Он защищался более полугода – 190
Русские не сдаются
Хочу все знать

Русские не сдаются

Крылатая фраза «Русские не сдаются!» облетела весь мир еще в годы Первой мировой войны – в 1915 году во время обороны небольшой крепости Осовец, расположенной на территории нынешней Белоруссии.
Оборона крепости Осовец
Хочу все знать

Оборона крепости Осовец

Во время обороны небольшой крепости Осовец, расположенной на территории нынешней Белоруссии. Маленькому русскому гарнизону требовалось продержаться лишь 48 часов. Он защищался более полугода – 190
Интересные факты о войне 1812 года.
Хочу все знать

Интересные факты о войне 1812 года.

После сокрушительного поражения русских войск в битве под Фридландом (во время русско-прусско-франзузской войны), 8 июля 1807 года император Александр I заключил с Наполеоном позорный для страны
День Крещения Руси 28 июля
Хочу все знать

День Крещения Руси 28 июля

День Крещения Руси отмечается 28 июля (15 июля ст.ст.), в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (960-1015).
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
История робототехники: как выглядели самые первые роботы?Чем могут питаться бактерии, когда вокруг ничего нет?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?Чипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньиВ Японии испытали "летающий автомобиль"Русская история архипелага Ли ГаллиУченые опровергли гипотезу о водородном составе астероида Оумуамуа$100 000 за один совет


Свежие Статьи
Квантовый мир оказался еще более странным, чем считали физики

Квантовый мир оказался еще более странным, чем считали физики

Миостатин помог мышам не потерять мышечную массу в условиях космоса

Миостатин помог мышам не потерять мышечную массу в условиях космоса

В одежде участников эксперимента SIRIUS опробуют утеплитель в капсулах

В одежде участников эксперимента SIRIUS опробуют утеплитель в капсулах

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+