» » Где находится остров Пасхи и куда пропало его коренное население?

Где находится остров Пасхи и куда пропало его коренное население?

Где находится остров Пасхи и куда пропало его коренное население?

Статуи моаи на острове Пасхи

На нашей планете очень много загадочных мест, когда когда-то давно были населены древними цивилизациями. Одним из них считается остров Пасхи, который некоторым людям больше известен как Рапануи. Он располагается на юго-восточной части Тихого океана, а именно в районе государства Чили. На данный момент на нем существует только один город — Анга-Роа, в котором живет живет примерно 6 000 человек. Но, тысячи лет назад на этом острове жили аборигены, которые каким-то образом смогли создать 887 огромных статуй моаи, самая большая из которых весит 82 тонны. Какой образ жизни вели коренные жители острова Пасхи ученым до сих пор неизвестно, а также тайной для них остается причина их полного исчезновения. Есть две теории гибели цивилизации рапануйцев: либо ее представители разделились на части и устроили войну, либо она исчезла по вине прибывших на остров европейцев. Но недавно эти предположения были поставлены под сомнение — возможно, причина гибели древнего населения острова Пасхи заключается совершенно в другом.

 


Последствия голодания

Некоторые ученые объясняют гибель аборигенов острова Пасхи так называемой гипотезой экоцида. Под этим термином принято понимать массовое уничтожение растительного мира и другие действия, которые способны вызвать экологическую катастрофу. Как можно понять, эта гипотеза гласит, что в какой-то момент времени аборигены полностью исчерпали природные ресурсы и пища оказалась в дефиците. Мало того, что многие представители коренного народа острова погибали от голода, так они могли и начать междоусобную войну и просто перебить друг друга. Но, если верить опубликованным в журнале Antiquity результатам исследования 2016 года, на острове Пасхи не было обнаружено большого количества орудий убийства. Так что войны, скорее всего, там не было.

Где находится остров Пасхи и куда пропало его коренное население?

Город Анга-Роа — единственный населенный пункт острова Пасхи

Более того, в 2017 году в научном издании American Journal of Physical Anthropology было опубликовано опровержение голодной смерти аборигенов. В ходе изучения останков людей и животных было обнаружено, что многие питательные вещества живые организмы получали из морепродуктов. То есть, даже если на острове не оставалось растений и легкой добычи, аборигены могли соблюдать богатую морскую диету. А ведь рыбы и прочие обитатели морских глубин очень богаты необходимыми для человеческого организма йодом, магнием, медью и кальцием. Жители Японии вовсе убеждены, что морепродукты продлевают их жизни.

тайна острова Пасхи

Другие ученые уверены, что в гибели рапануйцев виноваты приплывшие на остров Пасхи европейцы. Гости явно были более развитыми и обладали более совершенным оружием, поэтому вполне могли истребить целую цивилизацию. Только вот в 2020 году в издании Journal of Archaeological Science была опубликована статья, которая гласит, что европейцы не были главной причиной гибели коренного населения острова. Да, противостояние между рапануйцами и вооруженными гостями могло существовать, но оно явно не было настолько уничтожительным. Об этом свидетельствует тот факт, что всемирно известные статуи моаи создавались даже после прибытия европейцев. Значит, рапануйцы не бедствовали и у них были средства и силы для возведения огромных статуй.

Где находится остров Пасхи и куда пропало его коренное население?

Недавно археологи смогли разгадать тайну статуй острова Пасхи

Но если голод и европейцы не сыграли в судьбе рапануйцев решающей роли, то что же их погубило на самом деле? По мнению исследователей, коренное население острова погибло из-за того, что не смогло привыкнуть к климатическим изменениям. Гибель произошла не сразу — исследователи выделили три кризисных периода, которые сыграли в жизни аборигенов ключевую роль.

Гибель жителей острова Пасхи происходила в эти периоды:


в 1450-1550 годах, когда на планете наступил малый ледниковый период, когда температура воздуха стала непривычно низкой;
в 1722-1774 годах, когда все, в принципе, было хорошо, но какие-то изменения все равно оказались губительными для аборигенов;
в XIX веке, когда и без того пострадавший народ подвергся эпидемическим заболеваниям, которые привезли европейцы.

06 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Самые опасные острова Земли: болезни, змеи и аборигены с копьями
Хочу все знать

Самые опасные острова Земли: болезни, змеи и аборигены с копьями

По расчетам ученых, на нашей планете располагается более 500 тысяч островов. Большинство из них расположены вблизи Японии, Индонезии, Филиппин, Норвегии и других стран. В нашем представлении острова
Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля
Хочу все знать

Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля

Около 4 тысяч лет назад маленькая популяция шерстистых мамонтов вымерла на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Возможно, это были последние мамонты на Земле. Чтобы узнать точные причины их
Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в мире
Хочу все знать

Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в мире

На нашей планете существует огромное количество загадочных сооружений, построенных древними цивилизациями. Например, на так называемом острове Пасхи можно найти более 800 огромных статуй под
У статуй на острове Пасхи есть тела!
Хочу все знать

У статуй на острове Пасхи есть тела!

Многие знают о знаменитом острове Пасхи и о каменных статуях Моаи, которые расположены на нём. Возможно для кого-то это не будет новостью, но совсем не так давно было обнаружено, что у этих статуй
Загадочный остров Пасхи
Хочу все знать

Загадочный остров Пасхи

На нашей планете очень много настолько отдаленных от цивилизаций мест, что они сами по себе представляются нам чем-то загадочным.
Самый удаленный от суши остров
Хочу все знать

Самый удаленный от суши остров

Тристан да Кунья – остров, расположенный в южной части Атлантического океана, является самым удаленным на Земле обитаемым местом. От африканских берегов его отделяет около 2800 километров, от
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видовИстория робототехники: как выглядели самые первые роботы?Чем могут питаться бактерии, когда вокруг ничего нет?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?В Японии испытали "летающий автомобиль"Русская история архипелага Ли ГаллиЧипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньи


Свежие Статьи
Что случилось с японскими солдатами в СССР в 1945 году

Что случилось с японскими солдатами в СССР в 1945 году

Найден способ, как при помощи растений искать останки людей

Найден способ, как при помощи растений искать останки людей

Кимберлитовая трубка или самая большая дыра в Земле

Кимберлитовая трубка или самая большая дыра в Земле

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+