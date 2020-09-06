Где находится остров Пасхи и куда пропало его коренное население?

Статуи моаи на острове Пасхи

На нашей планете очень много загадочных мест, когда когда-то давно были населены древними цивилизациями. Одним из них считается остров Пасхи, который некоторым людям больше известен как Рапануи. Он располагается на юго-восточной части Тихого океана, а именно в районе государства Чили. На данный момент на нем существует только один город — Анга-Роа, в котором живет живет примерно 6 000 человек. Но, тысячи лет назад на этом острове жили аборигены, которые каким-то образом смогли создать 887 огромных статуй моаи, самая большая из которых весит 82 тонны. Какой образ жизни вели коренные жители острова Пасхи ученым до сих пор неизвестно, а также тайн ой для них остается причина их полного исчезновения. Есть две теории гибели цивилизации рапануйцев: либо ее представители разделились на части и устроили войну, либо она исчезла по вине прибывших на остров европейцев. Но недавно эти предположения были поставлены под сомнение — возможно, причина гибели древнего населения острова Пасхи заключается совершенно в другом.



Последствия голодания

Некоторые ученые объясняют гибель аборигенов острова Пасхи так называемой гипотезой экоцида. Под этим термином принято понимать массовое уничтожение растительного мира и другие действия, которые способны вызвать экологическую катастрофу. Как можно понять, эта гипотеза гласит, что в какой-то момент времени аборигены полностью исчерпали природные ресурсы и пища оказалась в дефиците. Мало того, что многие представители коренного народа острова погибали от голода, так они могли и начать междоусобную войну и просто перебить друг друга. Но, если верить опубликованным в журнале Antiquity результатам исследования 2016 года, на острове Пасхи не было обнаружено большого количества орудий убийства. Так что войны, скорее всего, там не было.

Город Анга-Роа — единственный населенный пункт острова Пасхи

Более того, в 2017 году в научном издании American Journal of Physical Anthropology было опубликовано опровержение голодной смерти аборигенов. В ходе изучения останков людей и животных было обнаружено, что многие питательные вещества живые организмы получали из морепродуктов. То есть, даже если на острове не оставалось растений и легкой добычи, аборигены могли соблюдать богатую морскую диету. А ведь рыбы и прочие обитатели морских глубин очень богаты необходимыми для человеческого организма йодом, магнием, медью и кальцием. Жители Японии вовсе убеждены, что морепродукты продлевают их жизни.

тайн а острова Пасхи

Другие ученые уверены, что в гибели рапануйцев виноваты приплывшие на остров Пасхи европейцы. Гости явно были более развитыми и обладали более совершенным оружием, поэтому вполне могли истребить целую цивилизацию. Только вот в 2020 году в издании Journal of Archaeological Science была опубликована статья, которая гласит, что европейцы не были главной причиной гибели коренного населения острова. Да, противостояние между рапануйцами и вооруженными гостями могло существовать, но оно явно не было настолько уничтожительным. Об этом свидетельствует тот факт, что всемирно известные статуи моаи создавались даже после прибытия европейцев. Значит, рапануйцы не бедствовали и у них были средства и силы для возведения огромных статуй.

Но если голод и европейцы не сыграли в судьбе рапануйцев решающей роли, то что же их погубило на самом деле? По мнению исследователей, коренное население острова погибло из-за того, что не смогло привыкнуть к климат ическим изменениям. Гибель произошла не сразу — исследователи выделили три кризисных периода, которые сыграли в жизни аборигенов ключевую роль.

Гибель жителей острова Пасхи происходила в эти периоды:



в 1450-1550 годах, когда на планете наступил малый ледниковый период, когда температура воздух а стала непривычно низкой;

в 1722-1774 годах, когда все, в принципе, было хорошо, но какие-то изменения все равно оказались губительными для аборигенов;

в XIX веке, когда и без того пострадавший народ подвергся эпидемическим заболеваниям, которые привезли европейцы.