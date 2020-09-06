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В Исландии найдено поселение, которое упоминается в сказках

В Исландии найдено поселение, которое упоминается в сказках

Кракен — одно из чудовищ скандинавских легенд

В 2013 году археологи изучали исландский морской залив Арнарфьордур на территории которого, во времена средневековья, предположительно жили викинги. В ходе научной работы ученые обнаружили кучу пепла, которая явно осталась после полного сгорания древнего дома. Из-за отсутствия финансирования, раскопки пришлось отложить до 2017 года но, в конечном итоге, исследователям удалось найти останки фермерского поселения X века. На данный момент известно, что оно состоит из хижины, 23-метрового земляного дома, трех небольших домов, мастерской и коровника. Установленные в сооружениях печи были больше обычных, поэтому ученые считают, что тысячи лет назад обитатели этих мест активно занимались кузнечным делом. Самым интересным же фактом является то, что о жизни людей этого региона было рассказано в одной из средневековых саг, которые граничили со сказками. Так что же ученым известно о викингах этого региона?

 


Дома викингов

О необычном месте было рассказано в издании Ancient Origins. В раскопанных домах археологам удалось найти останки больших печей с треснувшими камнями. Исходя из находок, исследователи выдвинули теорию о том, что жившие в заливе Арнарфьордур викинги занимались добычей железа и изготовлением различных инструментов. К сожалению, останки этих инструментов археологами пока не найдены. В дальнейшем времени они планируют использовать летающие дроны, чтобы найти земельные участки, под которыми тоже могут скрываться останки тысячелетних строений викингов и изготовленные ими орудия труда. Все, что им удастся обнаружить, поможет тщательнее изучить исторические саги, в которых говорится о жизни скандинавских народов в период с 930 по 1030 годы.

В Исландии найдено поселение, которое упоминается в сказках

Раскопки в заливе Арнарфьордур


Первые жители Исландии

Одной из таких саг является написанный в XII веке «Ландамабок». Он считается старейшим из когда-либо обнаруженных письменных источников с подробным описанием ранних времен Исландии. В этом историческом произведении приведет список первых жителей Исландии: в ней числится около 3000 имен и примерно 1400 географических названий. Согласно «Ланднамабоку», одним из первых поселенцев местечка под названием Свинадалур был некий Эйвиндур Аудкула (Eyvindur Audkula). А в 1300 году нашей эры правителем этих земель был Бьярнасон Аукилингур (Bjarnason Au?kylingur). Места, которые описаны в этой саге, имеют много общих черт с вышеупомянутым заливом Арнарфьордур. Скорее всего, в этом произведении рассказывается о местных жителях.

В Исландии найдено поселение, которое упоминается в сказках

Кадр из сериала «Викинги»

Скандинавские чудовища

Но если в этом произведении рассказывается о реальных людях и событиях, то причем тут сказки? Дело в том, что в исторической работе также идет речь о морских чудовищах, которые были замечены в исландских водах. Примечательно, что в мифических созданий верили не только люди, которые впервые заселили Исландию в 874 году нашей эры. Их время от времени якобы видят и наши современники. По данным Ancient Origins, за последнюю сотню лет на территории Исландии было зарегистрировано около 4000 наблюдений морских и озерных чудовищ. Причем около 180 чудовищ было встречено в заливе Арнарфьордюр.

В Исландии найдено поселение, которое упоминается в сказках

Некки — еще одна скандинавская нечисть. Что-то среднее между русалкой и водяным

Поговаривают, что некоторым людям удавалось видеть огромных чудовищ вроде лох-несского чудовища, о существовании которого недавно снова заговорили. Скорее всего, все эти сообщения используются для привлечения внимания туристов. В исландской деревне Билдудалур, которая как раз расположена на побережье Арнарфьордюра, в начале 2010 года даже был открыт музей «Sea Monster Museum». Все представленные в этом заведении экспонаты рассказывают о чудовищах из скандинавских легенд. Помимо просмотра экспонатов, посетители также могут послушать рассказы рыбаков. Вообще, Исландия славится своей мистической составляющей и туристы могут многое узнать о магии, чудовищах и прочей нечисти.

Раскопки в заливе Арнарфьордур в конечном итоге должны помочь историкам отделить в исторических документах вымысел от реальных фактов.

06 сентябрь 2020 /
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