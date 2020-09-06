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Плюсы онлайн обучения

Современный мир стремительно меняется. И не у всех детей и подростков есть возможность ходить в обычную школу. Учиться онлайн намного удобнее для них.

Центр Planetaclub в Украине предлагает онлайн-занятия под руководством опытных преподавателей. По окончании обучения выдаётся государственный диплом. Учебный центр Planetaclub открыт для учащихся всех возрастов. Также есть классы для дошкольников и старшеклассников.

Обучение в этом учебном центре построено следующим образом. Занятия проходят по расписанию под руководством квалифицированного педагога. В онлайн-классах количество учеников не более 6 человек. Так что вполне возможно уделить время для всех.

Обучение проходит в режиме реального времени.

Короче говоря, онлайн-класс мало чем отличается от настоящего в обычной школе. Также учитель даёт знания, и ученик может в любой момент задать вопрос и получить ответ.

Помимо выполнения различных заданий, существуют лабораторные занятия по самым разным предметам. Они предоставляют практические знания.

Ещё одна особенность онлайн-центра образования - вся работа ведется через сайт https://planetaclub.com.ua/. Имеется доступ к упражнениям, различным учебным материалам. Учащиеся также получают оценки на сайте.

Центр Planetaclub имеет направленность на:

  • подготовка к школе;
  • обучение с 1 по 11 классы по основным предметам;
  • удаленный досрочный выпуск;
  • подготовка к ЗНО.

Также есть развивающие классы, помощь в выполнении домашних заданий, репетитор английского языка, логопед.

Выбор услуг здесь очень широк. Каждый ученик может выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Добавляем, что обучение - безусловно, платное.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок действительно получил солидные знания, которые останутся с ним на всю жизнь, этот учебный центр - отличный выбор!

Каждому ученику уделяется достаточное внимание, чтобы обеспечить прочное неформальное образование. Учителя этого центра имеют необходимый опыт. Они гарантируют, что ребёнку понравится предмет.

Учеба в центре Planetaclub облегчает поступление в университеты.

 

Отличительная черта школы planetaclub - нестандартный подход к обучению. При этом ученикам дают домашние задания, и учёба здесь мало чем отличается от обычной. Но предметы осваиваются гораздо лучше.

06 сентябрь 2020 /
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