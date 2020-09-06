Гражданские противогазы: особенности выбора

Гражданские противогазы - это устройство, которое защищает легкие, дыхательные пути, глаза и лицо от воздействия различных вредных элементов. Они в последние годы нашли своё обширное применение среди наших соотечественников.

Гражданские противогазы по ГОСТу используются для работы в условиях повышенной опасности, для обеспечения защиты людей, при эвакуации.

Наиболее универсальный и простой вид, доступный каждому. Для его использования не требуется специальных навыков, но это устройство может спасти жизни в экстренных случаях.

Стоимость гражданских противогазов непосредственно зависит от типа устройства. Классический вариант необходим для работы в помещениях с радиоактивной пылью, повышенным содержанием в воздух е различных аэрозолей.

В то же время придется потратиться на дополнительные фильтры, однако, это поможет защитить от большинства вредных веществ.

Гражданские противогазы вы можете заказать с доставкой на znaki154.ru/all-catalog/pozharnaya-bezopasnost/sredstva-zashchity-organov-dykhaniya/protivogazy-respiratory/. Эти устройства рекомендуются тем, кто живет рядом с химическими заводами и атомными электростанциями, в районах с частыми наводнениями, с песчаными бурями и смерчами. Они имеют немалое количество преимуществ, которые делают его наиболее универсальной и полезной защитой. Эти преимущества включают следующие:

Компактные габариты, по сравнению с изолированными противогазами.

Возможность выбора фильтрующего элемента для защиты от специфических веществ.

Низкая стоимость.

Простота использования - установка за секунды.

Есть модели с панорамным стеклом, не закрывающим обзор.

Фильтр можно легко заменить на новый.

Устройство не обеспечивает защиты от угарного газа, поэтому в задымленных помещениях необходим изолированный респиратор.

Фильтр не должен использоваться дольше 20-30 минут, при работе с хлором и кислотами, 40 минут - с сероводородом и 50 минут - с аммиаком.

Производители обычно устанавливают срок службы 12-13 лет.