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Психофизики: Ваш мозг может быть не таким сознательным, как вы думаете

Психофизики: Ваш мозг может быть не таким сознательным, как вы думаете

сознание непрерывно или дискретно? Может быть, и то и другое, утверждают исследователи.

Две основные теории вызвали полторы тысячи лет дебатов, начатых святым Августином: непрерывно ли сознание, когда мы сознаем в каждый отдельный момент времени, или оно дискретно, когда мы осознаем только определенные моменты времени?

В обзоре, опубликованном 3 сентября в журнале Trends in Cognitive Sciences , психофизики отвечают на этот многовековой вопрос новой моделью, сочетающей как непрерывные моменты, так и дискретные моменты времени.

«сознание в основном похоже на фильм. Мы думаем, что видим мир таким, какой он есть, в нем нет промежутков, нет ничего промежуточного, но на самом деле это не может быть правдой», - говорит первый автор Майкл Херцог, профессор Федеральной политехнической школы. де Лозанна (EPFL) в Швейцарии.

«Изменение не может быть воспринято немедленно. Оно может быть воспринято только после того, как оно произошло».

Из-за его абстрактной природы ученые изо всех сил пытались определить сознательное и бессознательное восприятие. Что мы действительно знаем, так это то, что человек переходит из бессознательного состояния в сознание, когда просыпается утром или просыпается после наркоза.

Херцог говорит, что большинство философов придерживаются идеи непрерывного сознательного восприятия - потому что оно следует базовой человеческой интуиции - «у нас есть ощущение, что мы сознательны в каждый момент времени».

С другой стороны, менее популярная идея дискретного восприятия, которая продвигает идею о том, что люди обладают сознанием только в определенные моменты времени и не существует универсальной продолжительности того, как долго длятся эти моменты времени.

Херцог и соавторы Лейла Дрисси-Дауди и Адриан Дериг используют преимущества обеих теорий для создания новой двухэтапной модели, в которой дискретному сознательному восприятию предшествует длительный бессознательный период.

«Вам необходимо непрерывно обрабатывать информацию, но вы не можете воспринимать ее непрерывно».

Представьте, что вы едете на велосипеде. Если вы упадете и каждые полсекунды будете ждать ответа, у вас не будет возможности поймать себя, прежде чем упасть на землю.

Однако, если вы сочетаете короткие сознательные моменты с более длительными периодами бессознательной обработки, когда информация интегрирована, ваш разум сообщает вам то, что вы воспринимаете, и вы ловите себя.

«Это зомби внутри нас, который управляет вашим велосипедом - бессознательный зомби с отличным пространственно-временным разрешением», - говорит Херцог.

В каждый момент вы не будете говорить себе: «Отодвиньте велосипед еще на 5 метров». Мысли и окружение неосознанно обновляются, и ваше сознательное «я» использует обновления, чтобы увидеть, имеют ли они смысл. Если нет, то вы меняете свой маршрут.

«Сознательная обработка переоценивается», - говорит он.

«Вам следует придавать большее значение темному, бессознательному периоду обработки. Вы просто верите, что находитесь в сознании в каждый момент времени».

Авторы пишут, что их двухступенчатая модель не только решает философскую проблему 1500-летней давности, но и дает новую свободу ученым в различных дисциплинах.

«Я думаю, что это помогает людям полностью активизировать обработку информации для разных перспектив, потому что им не нужно переводить ее из того момента, когда объект предстает непосредственно в сознании», - говорит Херцог.

«Поскольку у нас есть дополнительное измерение времени для решения проблем, если люди отнесутся к этому серьезно и если это правда, это может изменить модели в нейробиологии, психологии и, возможно, также в компьютерном зрении».

Хотя эта двухэтапная модель может дополнить дискуссию о сознании, она оставляет без ответа такие вопросы:

- Как интегрируются моменты сознания?
- Что запускает бессознательную обработку?
- И как эти периоды зависят от личности, стресса или заболевания, например шизофрении?

«Вопрос в том, какое сознание необходимо и что можно делать без сознания? Мы понятия не имеем», - говорит Херцог.

04 сентябрь 2020 /
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