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Ученые раскрыли секрет самой глубокой пещеры планеты

Ученые раскрыли секрет самой глубокой пещеры планеты

Несколько лет назад исследователи погрузили подводный аппарат с дистанционным управлением в сеть пещер, заполненную пресной водой, которая находится на территории Чехии. В один момент зонд достиг конца, как тогда думали ученые, пещеры, но оказалось, что им просто не хватает длины троса.

Подземное формирование известно как Hranice Abyss (Границкая пропасть) Согласно полученным оценкам, длина кабеля должна быть минимум в два раза больше, чтобы добраться до дна подводной пещеры. Основываясь на последних геофизических наблюдениях, ученые отследили систему траншееобразных пещер, простирающуюся на километр в глубину. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Earth Surface.

Для сбора данных использовались гравиметр, проверка электропроводности и анализ естественных геомагнитных полей в недрах Земли. Получая общую картину из этих наблюдений, ученые могут рассказать, что находится у них под ногами.

При этом ученым трудно выяснить историю происхождения этой пещеры. Самые глубокие подземные пещеры крайне тяжело изучать напрямую и даже с использованием беспилотной техники. Исследования показали, что многие из этих пещер содержат воды с кислотными элементами, происходящими из глубокого источника. Например, в исследовании 2019 года было обнаружено, что термальная вода под Границкой пропастью содержит всего 5-10% «современной воды».

Map of the world's deepest underwater cave, the Hranice Abyss. We still don't know how deep it really is... pic.twitter.com/ywbsNd0eAA

— Amazing Maps (@Amazing_Maps) October 6, 2016


Карта самой глубокой подводной пещеры. Мы до сих пор точно не знаем, насколько она глубока.

Многие пришли к выводу, что эта сеть формировалась снизу вверх кислотным ядром нашей планеты, медленно разъедающим известняковую породу наверху. Но эта идея, известная как гипогенная формация, не учитывает специфическую геологию или тектоническую активность каждого региона. Пещеры также могут формироваться сверху вниз.

Под Границкой пропастью авторы нового исследования обнаружили крупномасштабную сеть подземных сооружений из растворимых пород, известную геологам как карстовый массив.

В середине миоцена, по мнению авторов, вода, вероятно, стекала с гор в бассейн, который постепенно вырезал пещеры в известняке в результате эрозии. Бывшая дренажная система, соединенная с бездной, подтверждает эту теорию.

«Последующее отложение осадков (через повышение уровня моря) и заполнение этих каньонов привело к блокированию весенних стоков и затоплению пещерных систем пресной водой», — полагают ученые. После этого насыщенная кислотами вода начала подниматься снизу, выпустив подземные изотопы.

При этом авторы не исключают, что происходившая над поверхности эрозия маскирует внутренние преобразования, лишь создавая впечатления о формировании пещеры снизу вверх. Скорее всего, исследователям придется заново изучить затопленные пещеры в Италии, Южной Африке и Бразилии в свете новых данных.

04 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
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