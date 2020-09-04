Корабль Starship прошел очередные летные испытания

3 сентября компания «SpaceX » провела очередные летные испытания для прототипа корабля «Starship».

На этот раз тестирование проходил прототип модификации SN6. Запуск производился в Техасе в районе Бока-Чика. Внимательные зрители заметили небольшое отклонение и наклон корабля во время взлета, причина такого отклонения от оси заключается в том что в прототипах, из-за меньшей массы, используют всего один двигатель «Raptor», в серийных моделях будут использоваться 3 двигателя. Корабль успешно взлетел на высоту 45,7 метров и плавно приземлился на посадочную платформу, расположенную в непосредственной близости со стартовой площадкой. Илон Маск не сообщает ни о каких сбоях или ошибках в ходе тестирования.

Стоит напомнить что это уже второй запуск прототипа корабля «Starship» за календарный месяц, прошлый, успешный запуск прототипа SN5 состоялся 5 августа. 31 августа глава компании Илон Маск заявил что первый испытательный орбитальный полет корабля состоится в 2021 году.