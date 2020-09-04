Новый тест на коронавирус занимает 15 минут и стоит 350 рублей. Как он работает

Дайте врачу взять мазок из носа и 15 минут, и он сможет определить, есть ли у вас коронавирус , с помощью нового недорогого экспресс-теста на COVID-19

Институты здравоохранения по всему миру вкладывают сотни миллионов долларов в новые тесты SARS-CoV-2 в надежде рано или поздно найти быстрые, дешевые и высококачественные способы обнаружения вируса в организме человека. И такой тест, похоже, уже есть: управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использование теста на COVID-19 разработки компании Abbott. Как утверждают медики, это самый точный экспресс-тест, который позволяет выявить коронавирус всего за 15 минут. И стоит всего 5 долларов (350 рублей). Как же он работает?

Это новая разновидность теста на SARS-CoV-2, которую вы, вероятно, раньше не видели в действии. Вместо того, чтобы сдавать кровь, плевать в пробирку или отправлять мазок из носа для обработки в специальный аппарат, можно получить результат на месте, гораздо проще. Медицинский сотрудник должен взять мазок из носа, а затем «протереть» его специальной карточкой. Через 15 минут, по заявлению производителя, появится одна или две «полоски». Одна означает отрицательный результат, а две — что у пациента обнаружен COVID-19. Такие карточки будут продавать по 5 долларов за штуку (в США), цена в России пока неизвестна (и появятся ли они в РФ вообще).

Так выглядит экспресс-тест на коронавирус от Abbot

Все это похоже на домашний тест на беременность — потому что в новом тесте на коронавирус используются те же технологии, — объясняет Джордан Фельд, врач, изучающий противовирусные иммунные реакции в Исследовательском институте больницы Торонто.

Хотя этот новый тест не так прост, как тест на беременность (так как он по-прежнему требует, чтобы медперсонал взял у вас мазок), он имеет некоторые преимущества.

Это определенно полезный инструмент, и важно то, что можно сделать тест быстро и дешево, — говорит Фельд. — Однако исторически сложилось так, что похожие тесты на респираторные вирусы не всегда позволяют поставить правильный диагноз. Только дальнейшее практическое использование этих тестов на антигены покажет, дают ли они правильные результаты.

Как работает тест на коронавирус

Термин «тест на антигены» означает, что именно исследуется: антигены (части вируса) или молекулы, вызывающие иммунный ответ (антитела). В данном случае целью является небольшое количество вируса SARS-CoV-2. После взятия мазка медицинский работник прислоняет ватный тампон к тестовой карте. После добавления жидкости все, что находится на тампоне, оказывается на тестовой бумаге. На карточке размещены антитела — которые выделяются при развитии иммунного ответа.

Насколько точен тест на коронавирус ?

В зависимости от того, заразился ли кто-то совсем недавно, есть ли у него симптомы, или он уже выздоровел, у человека будет разное количество вируса в его организме. Чем ниже концентрация вируса, тем труднее его обнаружить. Другие тесты SARS-CoV-2 позволяют обойти эту проблему, создавая копии генетического материала в образце в надежде, что, если патоген присутствует, в конечном итоге он будет обнаружен.

Данные, представленные Abbott в администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США, говорят о том, что в 97,1% случаев тесты на антиген правильно идентифицируют человека с COVID-19. Пока неясно, работает ли это соотношение производительности в реальных условиях.

Когда это будет сделано в медучреждении, — спрашивает Фелд, — получат ли они такой же уровень качества теста?

Сколько живет коронавирус

В то же время исследователи пытаются ответить на другой важный вопрос о COVID-19: сколько времени SARS-CoV-2 может находиться в организме человека, прежде чем он станет безопасным для других? С точки зрения борьбы с пандемией, способность человека передавать вирус другому человеку помогает определить, нужно ли ему самоизолироваться. Общепринятые «14 дней» зачастую не работают — некоторые заражают других и через месяц.

В любом случае этот тест заметно облегчит жизнь в пандемию коронавирус а. Его стоимость и скорость позволяют легко тестировать большие группы, и даже ежедневное тестирование людей, которые контактировали с инфицированным человеком, играет большую роль. Например, так можно периодически тестировать детей в школе.

Возможно, именно этот тест поможет быстро выявить случаи COVID-19 в реальном мире и позволит лучше понять сам вирус . Либо же нашим спасением станет вакцина от коронавирус а. Но где гарантии, что ее сделают все?