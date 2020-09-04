Где находился ваш дом во времена динозавров? Узнайте прямо сейчас

Миллионы лет назад наша планета выглядела совершенно не так, как сейчас

По расчетам ученых, возраст Земли составляет более 4 миллиардов лет. За всю свою долгую историю облик нашей планеты очень сильно менялся. Когда-то давно суша была соединена в одно целое, но со временем пласт земли раскалывался и его части перемещались в разные стороны. В конечном итоге планета выглядит так, как мы ее сегодня видим со спутниковых снимков, и состоит из шести материков. Несколько лет назад палеонтолог Ян Вебстер (Ian Webster) создал сайт Ancient Earth Globe, который позволяет узнать, в каком месте земного шара располагались города миллионы лет назад. Просто введя в поиск место своего жительства, любой человек может узнать, где располагался его дом во времена динозавров. Также сайт наглядно показывает, как именно менялся облик нашей планеты с течением времени — уж поверьте, посмотреть есть на что.

земля миллионы лет назад

О сайте, который внезапно начал набирать популярность, было рассказано в научном журнале Science Alert. При его создании палеонтолог Ян Вебстер использовал карты разных временных отрезков, разработанных в рамках проекта PALEOMAPS. Толчком к созданию необычного сайта стало восхищение ученого тем, что его коллегам удалось воссоздать внешний вид планеты земля в самые разные промежутки времени. Ведь при помощи сайта можно увидеть, как располагались континенты 750 миллионов лет назад и как они передвигались с течением времени. Палеонтолог создал сайт, но при этом предупредил, что некоторые данные могут быть не совсем точными — тем более те, что относятся к очень давним временам.

Так выглядит сайт Ancient Earth Globe

Важно отметить, что сайт не предоставляет информацию обо всей истории Земли. Автор наверняка с радостью бы предоставил такую возможность, но человечество еще не настолько хорошо изучило историю планеты. В списке на верхней части страницы можно выбрать временной промежуток, который необходимо показать на карте. У пользователей есть возможность взглянуть на четыре древних континента: паннотию, лаврентию, гондвану, пангею. При открытии сайта перед взором пользователей предстает суперконтинент пангея, который существовал 240 миллионов лет назад. Считается, что именно этот континент впоследствии раскололся таким образом, что на нашей планете образовались Евразия, Африка, Австралия и другие материки.

История Земли на карте

Чтобы выяснить, в какой точке земного шара располагался ваш дом во времена динозавром или даже раньше, необходимо ввести название своего города в поле поиска на левой части страницы. Слова необходимо вводить на английском, например — Moscow. Далее необходимо установить временной промежуток из истории Земли. Сделать это можно через список на верхней части страницы или через список справа. Легче всего воспользоваться вторым вариантом, потому что в боковом списке можно выбрать непосредственно момент возникновения динозавров или другие ключевые фрагменты истории вроде появления первых микроорганизмов или растений.

В качестве примера можно взять Москву. Нужно ввести в поле поиска «Moscow» и в списке справа выбрать «first dinosaurs». Карта покажет облик Земли, актуальный для триасового периода, который господствовал на планете примерно 220 миллионов лет назад. Именно в то время начали появляться первые динозавры вроде ихтиозавров, о которых совсем недавно рассказывал автор Hi-News.ru Артем Горячев. Если все сделать правильно, можно увидеть, что около двухсот миллионов лет назад клочок земли, на которой сейчас расположена Москва, располагался не так уж и далеко от моря. На сайте можно найти практически любой город — легко обнаружился даже мой тысячник.

Вообще, сейчас в Интернете много интересных с научной точки зрения сайтов. Например, совсем недавно я рассказывал про проект NASA «Eyes on the Solar System», который позволяет проследить за полетом космического аппарата Perseverance. Стоит напомнить, что он держит путь на Марс и после прибытия в феврале 2021 года опустится на территорию Марс ианского кратера Езеро. Помимо слежения за Марс оходом, сайт позволяет изучить Солнечную систему, посмотрев на местоположение других, не менее интересных космических объектов.