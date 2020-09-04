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Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Караван верблюдов в ушке обычной иголки, целая команда футболистов внутри человеческого волоса, «Девятый вал» Айвазовского на рисовом зернышке... Звучит как абсолютная фантастика, и тем не менее, все эти произведения были сделаны руками человека — основателя искусства микроминиатюры Эдуарда Аваковича Казаряна.



Эдуард Авакович родился в Ереване в 1923 г. По образованию он был музыкантом. В течение нескольких лет являлся концертмейстером армянской филармонии. Но его способности к миниатюре проявились еще в раннем детстве, когда он в детском саду мастерски перерисовывал почтовые марки, делая их совсем маленькими.



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Эдуард Авакович Казарян


А однажды, когда он был уже взрослым — не только музыкантом, но и скрипичных дел мастером, его четырехлетняя дочь Каринэ захотела научиться играть на скрипке, умелец решил сделать для нее подходящий по размеру инструмент. И сделал. А потом подумал: а что, если еще меньше? Со спичечный коробок! А потом еще меньше — 14 мм. И получилось! Спустя некоторое время им была создана самая маленькая в мире 7-миллиметровая играющая скрипочка. Но и на этом Казарян не остановился, он изготовил точную копию инструмента Антонио Страдивари: миниатюрная скрипка имела длину четверть миллиметра и весила 0,003 грамма, при этом она, как и настоящая, состояла из 56 деталей разных пород дерева и размещалась в ушке иглы!



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Фигура Чарли Чаплина внутри ушка иголки, сделанная из части этой же иглы


Эдуард Авакович был неистощим на выдумки. Он писал картины маслом на торце волоса, рисовал на виноградных косточках, крупинках сахара, половинках рисовых зернышек. Свои микроскульптуры он создавал из пылинок драгоценных камней, золота, кусочков рыбьей чешуи. А композиции, размещенные внутри просверленного человеческого волоса!



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Самая маленькая доска для игры в нарды, сооруженная на гранях риса. Доска сделана из обсидиана и золота.


В 70-х годах Эдуард Казарян создал в своем искусстве микроминиатюры новое направление — движущиеся микрофигуры. По сей день его работы — например, «подкованные блохи, играющие в мяч», остаются непревзойденными и необъяснимыми. Удивительно, но факт — мастер заставил фигурки двигаться в нарушение, как утверждают физики, всех законов гравитации.



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Караван верблюдов из драгоценных камней, размещенный в ушке иголки


Всего на счету Казаряна более 1000 работ. Некоторые миниатюры можно рассмотреть только при помощи оптического увеличения в 5000 раз. Эдуард Авакович скончался в 2012-м году, в возрасте 88 лет.



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Двигающийся Гулливер и лилипуты. Гулливер стоит с бутылкой в руках. В ней размещен один из лилипутов, который пытается выпрыгнуть из бутылки, сделанной из очищенного волоса. Рост Гулливера – всего 2 миллиметра








Интересные факты:



— Сохнущее на балконе рисовое зёрнышко, на котором по заказу Лувра Казарян нарисовал копию картины Айвазовского «Девятый вал», было проглочено налетевшим голубем. В итоге, был потерян плод трёхмесячного труда стоимостью в миллион долларов.



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Скульптура Венеры Милосской. Сделана из мрамора, тоньше человеческого волоса


— Казарян любил вспоминать и такой казус: на половинке разрезанного вдоль человеческого волоса длиной в полмиллиметра он написал маслом картину — битву армянского национального героя с персами. Даже река, которую переплывали захватчики, была хорошо видна. Трудная работа близилась к концу, и вдруг... волос пропал. Потому что мастер не вовремя вздохнул.



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Золотая статуэтка Паганини, помещенная внутри ушка иглы


— Однажды Хрущёв получил в подарок от правительства Индии швейную иголку с выгравированными на ней семью слонами. Подарок Хрущёву понравился, однако он был расстроен тем, что в СССР подобных умельцев нет. Вскоре после этого из Еревана в Дели ушла посылка — на волоске длиной в один сантиметр Эдуард Казарян поместил 300 слонов и надписал: «Да здравствует советско-индийская дружба!»



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Футболисты внутри человеческого волоса


— Чтобы случайно не смахнуть композиции дыханием, Казарян во время работы надевал марлевую повязку.



Армянский «левша» Эдуард Авакович Казарян и его непревзойденные микроминиатюры

Ансамбль танцующих армянских девушек. Мост сделан из волос. Девушки сделаны из осколков драгоценных камней


— Мастер микроминиатюры изготавливал не только произведения искусства, но и инструменты для микрохирургии, в т.ч. шприцы, и набор игл к ним для укола в единичную клетку и проведения операций на головном мозге. По просьбе хирурга Святослава Федорова Казарян выполнил тончайшие микроиглы для сшивания ран при операциях на глазе.
04 сентябрь 2020 /
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