Дорожные правила для управления скутером: что можно, а что нельзя

Скутер за несколько десятков лет стал в нашей стране чуть ли не самым массовым транспортом с двигателем.

Нужно сказать, что, несмотря на то, что скутеристы уже давно стали привычными участниками дорожного движения, автомобилисты часто не воспринимают их в качестве равноценных коллег по трафику. Напротив, они стараются при первой лучшей возможности вытеснить ненавистный мопед на обочину.

Нельзя умалчивать и то, что сами скутеристы редко придерживаются правил дорожного движения, а, особенно, пунктов, касающихся именно скутеров.

Именно поэтому стоит освежить их знания ПДД для скутеров в Украине 2020. Надеемся, что это позволит им вспомнить, что можно делать на дороге общего пользования, и, главное, чего им делать нельзя.

Что запрещено делать скутеристу

Ездить на скутере без шлема или в расстегнутом шлеме, независимо от того, покинули ли вы мотосалон в Киеве только сейчас, или приобрели скутер через сайт https://dvako.com.ua/ несколько лет назад. Этот пункт касается также и пассажира скутера.

Совершать левый поворот или разворачиваться если на дороге есть трамвайные пути (независимо от их местоположения), а также если на встречке есть две и более полос движения. Для того чтобы повернуть влево или развернуться, необходимо заглушить скутер и перевести его на другую сторону по пешеходному переходу (если таковой имеется).

их местоположения), а также если на встречке есть две и более полос движения. Для того чтобы повернуть влево или развернуться, необходимо заглушить скутер и перевести его на другую сторону по пешеходному переходу (если таковой имеется). Передвигаться со скоростью, превышающей 60 км/час, независимо от того, находится скутер в населенном пункте или за его пределами, а также независимо от того, разрешено ли передвижение с большей скоростью.

Буксировать что-либо, а также подвергаться буксировке со стороны иного транспортного средства.

Покидать крайнюю правую полосу движения. Исключение: обгон транспортного средства, движущегося по правой полосе, объезд общественного транспорта, находящегося на остановке, или переезд перекрестка, если правая полоса предполагает принудительный поворот направо.

Скутеристу разрешено