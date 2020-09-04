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Дорожные правила для управления скутером: что можно, а что нельзя

Скутер за несколько десятков лет стал в нашей стране чуть ли не самым массовым транспортом с двигателем.

Нужно сказать, что, несмотря на то, что скутеристы уже давно стали привычными участниками дорожного движения, автомобилисты часто не воспринимают их в качестве равноценных коллег по трафику. Напротив, они стараются при первой лучшей возможности вытеснить ненавистный мопед на обочину.

Нельзя умалчивать и то, что сами скутеристы редко придерживаются правил дорожного движения, а, особенно, пунктов, касающихся именно скутеров.

Именно поэтому стоит освежить их знания ПДД для скутеров в Украине 2020. Надеемся, что это позволит им вспомнить, что можно делать на дороге общего пользования, и, главное, чего им делать нельзя.

Что запрещено делать скутеристу

  • Ездить на скутере без шлема или в расстегнутом шлеме, независимо от того, покинули ли вы мотосалон в Киеве только сейчас, или приобрели скутер через сайт https://dvako.com.ua/ несколько лет назад. Этот пункт касается также и пассажира скутера.
  • Совершать левый поворот или разворачиваться если на дороге есть трамвайные пути (независимо от их местоположения), а также если на встречке есть две и более полос движения. Для того чтобы повернуть влево или развернуться, необходимо заглушить скутер и перевести его на другую сторону по пешеходному переходу (если таковой имеется).
  • Передвигаться со скоростью, превышающей 60 км/час, независимо от того, находится скутер в населенном пункте или за его пределами, а также независимо от того, разрешено ли передвижение с большей скоростью.
  • Буксировать что-либо, а также подвергаться буксировке со стороны иного транспортного средства.
  • Покидать крайнюю правую полосу движения. Исключение: обгон транспортного средства, движущегося по правой полосе, объезд общественного транспорта, находящегося на остановке, или переезд перекрестка, если правая полоса предполагает принудительный поворот направо.

Скутеристу разрешено

  • Использование новых и б/у скутеров, купленных, к примеру, на сайте https://dvako.com.ua/skutery/, для движения по дорогам общего пользования.
  • Спешивание и качение техники в качестве пешехода.
  • Использование для передвижения крайнюю правую полосу. Между рядами автомобилей передвигаться не запрещено, но это не рекомендуется, поскольку скутер – это малозаметный для автомобилиста объект и такие маневры могут привести к ДТП.
  • Передвижение по дорогам общего использования со скоростью до 60 км/час.
  • Обучение вождению скутера с 14 лет.
  • Вождение скутера с 16 лет.
04 сентябрь 2020 /
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