Какую выбрать елку: в горшке или срезанную?

По мере наступления зимы, большинство из нас начинает представлять себе то, каким будет приближающийся долгожданный праздник – Новый Год. Мы начинаем строить планы о том, какие подарки будем дарить своим близким, как и с кем отмечать этот душевный, веселый и светлый праздник, ну и, разум еется, многие из нас задумываются над тем, какая же елочка будет украшать наш дом? Многие задумываются о покупке в качестве украшения именно настоящей елки, ведь искусственный аналог не способен создать должную атмосферу радости и порадовать нас так, как под силу живой лесной красавице.

На сегодняшний день в продаже можно встретить как срезанные ели, так и деревца в горшках (кадках).

В последнее время елки в горшке набирают все большую популярность. Причина тому — желание владельцев собственных участков выращивать елочки в своем саду, а зачастую, такой вариант украшения – выход для тех, кто не поддерживает вырубку деревьев. О приобретении деревца в горшке желательно позаботиться незадолго до праздника. Приучать ее к теплу необходимо постепенно. Будет крайне полезно подержать ее, для начала, на застекленном балконе. Если же температура слишком низкая – желательно ее чем – либо укутать, чтоб избежать промерзания корней. Непосредственно перед празднованием Нового Года, ель можно вносить в помещение. Особого ухода елка в кадке не требует, достаточно обеспечить ее опрыскивание и регулярный полив. После окончания новогодних праздников, ель можно снова вынести в прохладное место (застекленная лоджия, гараж) и ухаживать за ним, поливая и, на этот раз подкармливая. По возможности также стоит избегать попадания на деревце солнечных лучей. Весной ее можно оставить расти там же, а можно высадить в грунт, предварительно опрыснув для скорейшего ее привыкания к новым условиям.

Срезанная елка внешне мало отличается от елки в емкостях. Ухода за срезанной елью немного меньше, по сравнению с лесной красавицей, растущей в контейнере. Основное различие состоит в том, что срезанные дерево предпочитают приобретать в случае, если есть в планах высадить ее в грунт с началом весны. Однако, стоит помнить, что корневая система, при пересадке в грунт, испытывает состояние стресса, поэтому нужно быть готовым к тому, что даже при тщательном уходе, есть вероятность, к сожалению, что дерево может не прижиться. Если у Вас возникло желание и после новогоднего торжества любоваться на своем участке пушистой красавицей, будет верным решением приобрести елочку, выращенную в горшке. Правила ухода просты, а удовольствие ежедневно лицезреть такую красоту возле собственного дома – просто огромное!

Источник: s-elki.ru