» » Какую выбрать елку: в горшке или срезанную?

Какую выбрать елку: в горшке или срезанную?

По мере наступления зимы, большинство из нас начинает представлять себе то, каким будет приближающийся долгожданный праздник – Новый Год. Мы начинаем строить планы о том, какие подарки будем дарить своим близким, как и с кем отмечать этот душевный, веселый и светлый праздник, ну и, разумеется, многие из нас задумываются над тем, какая же елочка будет украшать наш дом? Многие задумываются о покупке в качестве украшения именно настоящей елки, ведь искусственный аналог не способен создать должную атмосферу радости и порадовать нас так, как под силу живой лесной красавице.

На сегодняшний день в продаже можно встретить как срезанные ели, так и деревца в горшках (кадках).

В последнее время елки в горшке набирают все большую популярность. Причина тому — желание владельцев собственных участков выращивать елочки в своем саду, а зачастую, такой вариант украшения – выход для тех, кто не поддерживает вырубку деревьев. О приобретении деревца в горшке желательно позаботиться незадолго до праздника. Приучать ее к теплу необходимо постепенно. Будет крайне полезно подержать ее, для начала, на застекленном балконе. Если же температура слишком низкая – желательно ее чем – либо укутать, чтоб избежать промерзания корней. Непосредственно перед празднованием Нового Года, ель можно вносить в помещение. Особого ухода елка в кадке не требует, достаточно обеспечить ее опрыскивание и регулярный полив. После окончания новогодних праздников, ель можно снова вынести в прохладное место (застекленная лоджия, гараж) и ухаживать за ним, поливая и, на этот раз подкармливая. По возможности также стоит избегать попадания на деревце солнечных лучей. Весной ее можно оставить расти там же, а можно высадить в грунт, предварительно опрыснув для скорейшего ее привыкания к новым условиям.

Срезанная елка внешне мало отличается от елки в емкостях. Ухода за срезанной елью немного меньше, по сравнению с лесной красавицей, растущей в контейнере. Основное различие состоит в том, что срезанные дерево предпочитают приобретать в случае, если есть в планах высадить ее в грунт с началом весны. Однако, стоит помнить, что корневая система, при пересадке в грунт, испытывает состояние стресса, поэтому нужно быть готовым к тому, что даже при тщательном уходе, есть вероятность, к сожалению, что дерево может не прижиться. Если у Вас возникло желание и после новогоднего торжества любоваться на своем участке пушистой красавицей, будет верным решением приобрести елочку, выращенную в горшке. Правила ухода просты, а удовольствие ежедневно лицезреть такую красоту возле собственного дома – просто огромное!

Источник: s-elki.ru

04 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Новогодняя елка в горшке: подари дереву шанс на жизнь!
Хочу все знать

Новогодняя елка в горшке: подари дереву шанс на жизнь!

Как только первые снежинки начинают танцевать за окном, все мысли окружающих сводятся к предстоящему Новому году.
Выбираем корпоративные подарки на Новый год
Хочу все знать

Выбираем корпоративные подарки на Новый год

Уже мало осталось до наступления любимого всеми праздника - Нового года, и практически каждый из нас всерьез задумывается о том, чтобы быстро завершить работу, а затем несколько дней или даже недель
Новогодние подарки для детей от производителя
Хочу все знать

Новогодние подарки для детей от производителя

В детском садике, школе или дома детские праздники сопровождаются многими интересными конкурсами, занимательными играми и, конечно же, большим количеством сладостей, что создает, как эмоциональное,
Новогоднее поздравление - креативность и волшебство
Хочу все знать

Новогоднее поздравление - креативность и волшебство

Восхитительный запах хвои, сверкающие украшения и огоньки развешенных гирлянд наполняют наши дома предновогодней праздничной атмосферой.
Как правильно ухаживать за саженцами?
Хочу все знать

Как правильно ухаживать за саженцами?

Многие садоводы допускают целый ряд ошибок во время посадки и ухода за саженцами.
Как в России запрещали Новогодние елки
Хочу все знать

Как в России запрещали Новогодние елки

В декабре 1699 года Петр I издал указ о переходе на новое летоисчисление. Россия перешла на европейский  календарь и Новый год в стране начали встречать 1 января. По царскому указу полагалось
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видовЧем могут питаться бактерии, когда вокруг ничего нет?История робототехники: как выглядели самые первые роботы?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?Русская история архипелага Ли ГаллиВ Японии испытали "летающий автомобиль"20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг


Свежие Статьи
Идеологический фронт Второй мировой войны

Идеологический фронт Второй мировой войны

Почему российские власти не хотят отмечать День Победы над Японией?

Почему российские власти не хотят отмечать День Победы над Японией?

Научный прорыв в поисках внеземного разума в границах Млечного пути

Научный прорыв в поисках внеземного разума в границах Млечного пути

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+