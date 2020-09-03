Ученые определили, сколько весили динозавры

Исследователи из Австралии и Канады разработали метод оценки веса динозавров. По их мнению, знаменитый тираннозавр Tyrannosaurus rex весил около семи тонн. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Reviews.

Палеонтологи давно спорят о том, как оценить массу тела динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад и от которых сохранились только кости. Ведь по костным остаткам можно судить о размере животных, но не о их весе.

"Размер и масса тела определяют почти все аспекты жизни животного, включая его рацион питания, воспроизводство и передвижение, — приводятся в пресс-релизе Королевского музея Онтарио слова руководителя исследования, доктора Николаса Кампионе (Nicolas Campione) из Исследовательского центра палеонаук при Университете Новой Англии. — Хорошая оценка массы тела динозавра — это прочная основа для ретроспективного изучения и понимания их жизни. Мы должны быть уверены, что воспроизводим историю этих доисторических животных правильно. Особенно это касается массивных динозаврах, у которых нет аналогов в современном мире".

Есть два основных способа оценки массы ископаемых животных: масштабирование и реконструкция. Первый сравнивает размеры костей — например окружность плечевой кости или бедра — с костями современных позвоночных, что позволяет сделать вывод об объеме и массе конечностей и других частей тела. Во втором случае ученые сначала создают трехмерные реконструкции, а потом приблизительно прикидывают массу.

Оба метода имеют под собой научную основу, но иногда дают очень разные результаты. Например, оценка массы для самого большого наземного хищника всех времен — тираннозавра Tyrannosaurus rex — варьирует от трех до 18 тонн.

Ученые во главе с доктором Кампионе проанализировали обширную базу оценки массы тела динозавров, в которой собраны результаты исследований с 1905 года, и обработали их различными математическими методами.

Оказалось, что наиболее точные цифры получаются, если применять интегрированный подход, использующий оба метода сразу.

"Фактически, эти два подхода скорее дополняют, чем противоречат друг другу", — отмечает доктор Кампионе.

Метод масштабирования костей, основанный на отношениях размера к массе, полученных из наблюдений за современными животными, дает общий коридор значений, а особенности строения тела, взятые из реконструкций, позволяют вносить уточнения. Хотя, конечно, как отмечают ученые, и в этом случае всегда остается вероятность ошибки.

"В нашем понимании того, как выглядело то или иное древние животное, всегда будет неопределенность, связанная с весом, — говорит еще один автор статьи, доктор Дэвид Эванс (David Evans), заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио в Торонто, — но наше новое исследование позволяет лучше "взвешивать" динозавров и открывает путь для более реалистичной оценки массы тела вымерших животных в будущем".

Авторы считают, что взрослый тираннозавр весил примерно семь тонн. Эта оценка в целом согласуется как с реконструкцией, так и с масштабированием костей конечностей. В целом же, отмечают ученые, его масса могла варьировать от пяти до десяти тонн, потому что тираннозавры, как и люди, были разными.