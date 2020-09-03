Ученые определили, сколько весили динозавры
Исследователи из Австралии и Канады разработали метод оценки веса динозавров. По их мнению, знаменитый тираннозавр Tyrannosaurus rex весил около семи тонн. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Reviews.
Палеонтологи давно спорят о том, как оценить массу тела динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад и от которых сохранились только кости. Ведь по костным остаткам можно судить о размере животных, но не о их весе.
"Размер и масса тела определяют почти все аспекты жизни животного, включая его рацион питания, воспроизводство и передвижение, — приводятся в пресс-релизе Королевского музея Онтарио слова руководителя исследования, доктора Николаса Кампионе (Nicolas Campione) из Исследовательского центра палеонаук при Университете Новой Англии. — Хорошая оценка массы тела динозавра — это прочная основа для ретроспективного изучения и понимания их жизни. Мы должны быть уверены, что воспроизводим историю этих доисторических животных правильно. Особенно это касается массивных динозаврах, у которых нет аналогов в современном мире".
Есть два основных способа оценки массы ископаемых животных: масштабирование и реконструкция. Первый сравнивает размеры костей — например окружность плечевой кости или бедра — с костями современных позвоночных, что позволяет сделать вывод об объеме и массе конечностей и других частей тела. Во втором случае ученые сначала создают трехмерные реконструкции, а потом приблизительно прикидывают массу.
Оба метода имеют под собой научную основу, но иногда дают очень разные результаты. Например, оценка массы для самого большого наземного хищника всех времен — тираннозавра Tyrannosaurus rex — варьирует от трех до 18 тонн.
Ученые во главе с доктором Кампионе проанализировали обширную базу оценки массы тела динозавров, в которой собраны результаты исследований с 1905 года, и обработали их различными математическими методами.
Оказалось, что наиболее точные цифры получаются, если применять интегрированный подход, использующий оба метода сразу.
"Фактически, эти два подхода скорее дополняют, чем противоречат друг другу", — отмечает доктор Кампионе.
Метод масштабирования костей, основанный на отношениях размера к массе, полученных из наблюдений за современными животными, дает общий коридор значений, а особенности строения тела, взятые из реконструкций, позволяют вносить уточнения. Хотя, конечно, как отмечают ученые, и в этом случае всегда остается вероятность ошибки.
"В нашем понимании того, как выглядело то или иное древние животное, всегда будет неопределенность, связанная с весом, — говорит еще один автор статьи, доктор Дэвид Эванс (David Evans), заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио в Торонто, — но наше новое исследование позволяет лучше "взвешивать" динозавров и открывает путь для более реалистичной оценки массы тела вымерших животных в будущем".
Авторы считают, что взрослый тираннозавр весил примерно семь тонн. Эта оценка в целом согласуется как с реконструкцией, так и с масштабированием костей конечностей. В целом же, отмечают ученые, его масса могла варьировать от пяти до десяти тонн, потому что тираннозавры, как и люди, были разными.
Российские ученые реконструировали мозг динозавра
Можно ли определить пол динозавра по его костям?
Найдены новые доказательства теплокровности динозавров
Существовал ли на самом деле карликовый тираннозавр рекс?
Чем отличается вес от массы
Кости динозавров в музеях — это на самом деле не кости
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ