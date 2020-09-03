Как не уснуть в ночную смену?

Кадр из мультсериала «Том и Джерри»

Миллионы людей по всему миру работают в ночную смену. Такой режим характерен для охранников, продавцов, поваров и представителей многих других профессий. Даже если хорошенько поспать днем, большинство людей после полуночи начинает сильно клонить в сон. Так как их работа подразум евает большую ответственность, им каким-то образом приходится бороться с сонным состоянием. Некоторые работники не могут удержаться от питья кофе, который действительно способен помочь, но имеет один минус — через некоторое время человека начинает клонить сон еще сильнее. Также некоторые работники спасаются получасовым сном, но после этого долго не могут прийти в себя. Недавно австралийские ученые выяснили, что совмещение этих двух способов может нейтрализовать все их негативные стороны и действительно помочь не уснуть в ночную смену. Но неужели все так просто и это действительно работает?



Средства против сна

О необычном способе избавления от сонного состояния было написано в научном журнале Chronobiology International. Употребление кофе и кратковременный сон действительно очень популярны у работников ночной смены, но эти методы борьбы с сонливостью несовершенны. Мало того, что регулярное употребление кофе может навредить здоровью, так он еще и действует на человеческий организм не не сразу. Для того, чтобы активные компоненты начали действовать и человек ощутил бодрящий эффект, нужно подождать около 30 минут. К тому же, некоторых людей после такой искусственной «встряски» начинает клонить в сон еще сильнее.

Кофе бодрит, но после него может возникнуть неприятный сюрприз

При возможности, некоторые работники ночных смен вроде охранников, позволяют себе вздремнуть 30 минут. К сожалению, в таком случае организм уже готовится к полноценному сну и полностью расслабляется, поэтому проснуться ему становится гораздо сложнее. Наверное, попытка очухаться после непродолжительного ночного сна, это еще более тяжелое испытание для человека, чем попытка не погрузиться в сон во время ответственной работы. Снижение работоспособности после короткого ночного отдыха принято называть инерцией сна. Может показаться, что избавиться от этого явления невозможно, но выход, оказывается, есть.

Как взбодриться на работе?

Австралийские ученые предлагают совместить два способа обмана человеческого организма. По их словам, если выпить кофе и лечь спать на 30 минут, человек просыпается бодрым и сразу готовым к работе. На самом деле, это звучит очень даже убедительно. После питья кофе как раз необходимо подождать 30 минут, чтобы ощутить прилив сил. Так почему бы в эти полчаса не дать своему организму поспать? К моменту пробуждения кофе как раз начнет действовать и никакой инерции сна, при которой человек долго не может прийти в себя, не произойдет. Необычная методика приобретения бодрости получила название «кофеиновый сон».

Чтобы доказать эффективность «кофеинового сна», ученые провели эксперимент с участием шести добровольцев в возрасте от 21 до 36 лет. Все участники исследования были вынуждены бодрствовать в ночное время, но в 3:30 им давалась возможность вздремнуть. Одна половина группы перед сном употребила напиток с содержанием 200 миллиграммов кофеина, а вторая половина выпила «кофе» без содержания активных веществ. То есть, половина людей употребила плацебо и не знала об этом.

В конечном итоге ученые выяснили, что после 45 минут с момента пробуждения, употребившие кофе люди были намного продуктивнее, чем вторая группа. У половины добровольцев, которые, по сути, всего лишь немного вздремнули, наблюдалась пониженная концентрация внимания. Так что, можно сказать, что от «кофеинового сна» все-таки есть толк. Но пока в этом нет железной уверенности, потому что в исследовании участвовало всего лишь шесть человек. Для получения более точных данных, нужно провести эксперимент с большим количеством людей.

При всем этом важно понимать, что каждому человеку нужен здоровый сон. Ученые уже провели огромное количество исследований, в ходе которых выяснилось, что отсутствие постоянного режима сна длительностью от 6 до 8 часов может не просто подорвать здоровье, но и вообще убить человека. И это актуально не только для людей, но и для животных.