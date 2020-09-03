Чем лунная пыль опасна для космонавтов и есть ли от нее защита?

Лунная пыль отличается от земной и опасна для человеческого здоровья

Если все пойдет по плану, 2024 год обещает быть очень интересным. Именно в этом году аэрокосмическое агентство NASA планирует запустить программу «Артемида» по возвращению людей на Луну. На поверхность естественного спутника нашей планеты, после полувекового перерыва, будут отправлены «следующий мужчина и первая женщина» в совершенно новых скафандрах xEMU. После 2028 года на поверхности Луны планируется построить человеческую базу с 15-летним сроком службы. Но спутник Земли является далеко не самым благоприятным для жизни местом и его посетителям придется крайне не легко. И дело не только в низкой гравитации, космическом излучении и отсутствии воздух а. Дело в том, что поверхность Луны покрыта толстым слоем пыли, которая сильно отличается от Земной и очень опасна для человеческого здоровья. Но в чем же заключается ее опасность и существует ли защита от лунной пыли?



Опасность космос а для человека

Стоит признать, что любой выход за пределы земного шара для человека — это очень большой риск. Однажды я уже рассказывал о научном эксперименте, в ходе которого выяснилось, что даже 50-дневное пребывание в космическом пространстве наносит человеческому организму непоправимый вред. Суровые условия космос а почти всегда приводят к нарушению кровообращения, из-за чего за короткие сроки в венах образуются тромбы. Так называются сгустки крови, которые становятся причинами развития опасных заболеваний, приводящими к смерти. Но спутник нашей планеты опасен не только тем, что там повышается вероятность образования тромбов. Там люди рискуют повредить свои глаза, кожу и даже легкие под воздействием крошечных частиц лунной пыли.

Космические условия провоцируют образование тромбов на яремных венах, показанных на изображении



Вред лунной пыли

Пылью принято называть очень мелкие, но при этом твердые частицы. Размер пыли может составлять от 0,001 до 0,1 миллиметра. Если диаметр частиц больше — это уже не пыль, а песок. Лунная пыль сильно отличается от земной своей структурой. Во второй половине XX века участник легендарной миссии «Аполлон» ступили на Луну и обнаружили, что на ней нет ветра. В изначальном состоянии частицы пыли имеют острые края, но на Земле они обтачиваются ветром и становятся относительно безвредными. Но на Луне пыль всегда остается острой, в чем и заключается ее опасность. Однажды астронавт Харрисон Шмитт (Harrison Schmitt) случайно контактировал с лунной пылью, после чего у него начался приступ чихания и возникло сильное раздражение глаз.

Харрисон Шмитт на Луне

Лунная пыль вредит не только человеческому организму. Помимо этого, он может повредить скафандры, перекрыть объективы видеокамер и сломать сложное научное оборудование. При ходьбе человека по лунной поверхности, облака пыли взмывают вверх и обретают положительный заряд. Потом, будто металлические частицы на магнит, они липнут к костюмам астронавтам и другим объектам. Если человечеству когда-нибудь удастся построить лунную базу, то она явно будет полностью облеплена пылью.

Лунный «пылесос»

Ученые уже давно ищут способ защитить людей от лунной пыли и недавно сотрудники из американского штата Колорадо продемонстрировали одну из самых перспективных технологий. Ее суть довольно проста — так как частицы пыли электронно заряжены, исследователи создали устройство, которое тоже испускает заряды. Тестирование показало, что при помощи своеобразного «пылесоса» за несколько минут можно очистить загрязненные пылью поверхности на целых 85%. Технология применима по отношению к стеклу, тканям и другим материалам. Результат, конечно, не идеальный, но разработчики явно не собираются забрасывать проект и в будущем устройство сможет работать еще лучше.

Важно отметить, что технология эффективна против очень маленьких частиц пыли, от которых нельзя избавиться обычной щеткой. Так что, спустя годы разработанное устройство вполне может стать обыкновенным бытовым прибором на лунной базе. Но это произойдет нескоро, потому что ученые пока даже не знают, каким образом они будут строить базу. Ведь на Луне нет строительных материалов и их, возможно, придется транспортировать из Земли. Впрочем, материалы можно изготавливать из лунного грунта, о чем исследователи из самых разных стран размышляют уже не первый год.

Вообще, перед переездом на Луну, людям нужно изобрести еще много устройств. На данный момент агентство NASA пытается изобрести космический туалет, к которому оно предъявляет очень много требований. Итак, туалет для астронавтов должен работать как в невесомости, так и на поверхности Луны. Или вот еще — он должен выдерживать 6 использований в день и легко очищаться.