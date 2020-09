«Северный щит» Марка Митчелла

Перед вами реконструкция растительноядного динозавра бореалопельты (Borealopelta markmitchelli), жившего в начале мелового периода (110–112 млн лет назад) на территории современной Канады. Это было довольно крупное животное длиной 5,5 метров и массой около 1,5 тонн, размером с современных носорогов. Бореалопельту относят к инфраотряду анкилозавров (Ankylosauria), самый известный представитель которого — анкилозавр (Ankylosaurus magniventris), бронированный динозавр с костяной «булавой» на хвосте. Инфраотряд делят на два семейства — анкилозаврид (с булавой на хвосте) и нодозаврид (без булавы, но зато с могучими шипами на плечах). Бореалопельта относится к нодозавридам.

Окаменелые остатки бореалопельты нашли в 2011 году благодаря счастливой случайности. Компания Suncor Energy вела добычу нефти из битуминозных песков формации Мак-Мюррей (McMurray Formation) возле городка Форт Мак-Муррей в канадской провинции Альберта при помощи карьерных экскаваторов.

Так выглядит карьерный экскаватор. фото из презентации палеонтолога Калеба Брауна (Caleb Brown), Королевский тиррелловский палеонтологический музей

Вот что примерно видит машинист экскаватора:

Вид из кабины карьерного экскаватора. фото из презентации палеонтолога Калеба Брауна (Caleb Brown), Королевский тиррелловский палеонтологический музей

Тем не менее машинист заметил, что наткнулся на нечто необычное. В разрешении на добычу полезных ископаемых было прописано, что все потенциальные окаменелости нужно сохранить и немедленно уведомить представителей Королевского тиррелловского музея. В Форт Мак-Муррей прибыли двое сотрудников музея, ожидая увидеть плезиозавра или другую морскую рептилию, потому что в меловом периоде в этом месте был пролив, и здесь находили только остатки морских животных. Но перед ними была окаменелость сухопутного бронированного динозавра из группы нодозаврид.

Очистка черепа. фото из презентации палеонтолога Калеба Брауна (Caleb Brown), Королевский тиррелловский палеонтологический музей

Находку перевезли в музей, где ее нужно было препарировать, то есть очистить от окружающей породы. Это заняло 5,5 лет! Препаратор музея Марк Митчелл посвятил этому более 7000 часов. Неудивительно, что динозавра назвали в его честь — Borealopelta markmitchelli, то есть «северный щит Марка Митчелла».

Марк Митчелл с отпрепарированными остатками бореалопельты. фото из презентации палеонтолога Калеба Брауна (Caleb Brown), Королевский тиррелловский палеонтологический музей

После очищения от породы миру явилась не знающая аналогов окаменелость. Находки такой высокой сохранности попадались и раньше, но обычно они либо сплющены в лепешку (например, оперенные динозавры из китайской провинции Ляонин; см. Предки птиц, возможно, были четырехкрылыми, «Элементы», 05.10.2009), либо сильно иссушены и повреждены (как «мумии» гадрозавров). Окаменелость же бореалопельты сохранилась в объеме, почти без искажений, и была больше похожа на статую, чем на привычные нам находки.

Отпрепарированная окаменелость бореалопельты, выставленная в Королевском тиррелловском музее, фото с сайта en.wikipedia.org

Такая сохранность объясняется особенностями захоронения бореалопельты. После смерти динозавр попал в реку, и течение вынесло его в море. Под действием трупных газов его брюхо раздулось, тяжелая бронированная спина перевесила, и животное перевернулось вверх ногами. Так оно оказалось на дне пролива, где было занесено осадками. Шипы и выросты на спине бореалопельты погрузились в мягкую грязь, которая затем затвердела, благодаря чему тело животного сохранило свою прижизненную форму. Интерактивная инфографика от National Geographic наглядно показывает, как это происходило.

В каком-то смысле бореалопельта даже слишком хорошо сохранилась: остатки мягких тканей на спине и брюхе животного и оставшиеся на своих местах кожные кости (остеодермы) не дают ученым изучить строение скелета напрямую, только при помощи рентгена или томографии. Зато внешний облик динозавра удалось изучить весьма подробно. К примеру, выяснилось, что огромные шипы на плечах бореалопельты по структуре скорее напоминали рога современных полорогих: к относительно небольшому костяному стержню крепился гораздо более длинный кератиновый чехол.

В остатках мягких тканей на спине динозавра даже удалось выделить химические вещества, характерные для распада красноватого пигмента феомеланина, и определить цвет животного. Бореалопельта была рыжевато-коричневого цвета, причем только сверху, а брюхо было светлое. Такая скрадывающая окраска (см. покровительственная окраска и форма) помогает растительноядным животным прятаться от хищников.

На графике показан процент животных среди крупных современных растительноядных млекопитающих (парнокопытных, непарнокопытных и хоботных), имеющих покровительственную окраску, в зависимости от массы тела. Видно, что чем больше масса, тем меньший процент животных имеют такую окраску. Штриховкой показана масса, при достижении которой взрослые особи перестают быть уязвимы для хищников. Бореалопельта была весом примерно с носорога, и в современных условиях хищники ей были бы не страшны. Изображение из статьи C.M. Brown et al., 2017. An exceptionally preserved three-dimensional armored dinosaur reveals insights into coloration and cretaceous predator-prey dynamics

У современных слонов и носорогов окраска уже не покровительственная: они настолько крупные, что прятаться им ни к чему, хищники им не страшны. Но защитная окраска бореалопельты, которая тоже была размером с носорога, говорит о том, что ни полторы тонны веса, ни прочная броня, ни огромные шипы на плечах в те времена не позволяли чувствовать себя в безопасности. То есть что тогда была совсем другая динамика отношений хищник–жертва, чем сегодня.

Так как динозавра нашли в морских отложениях, то о фауне в его родной среде обитания судить трудно. Но в эквивалентных формациях того же возраста, например в формации Кловерли (Cloverly Formation) в американских штатах Монтана и Вайоминг, нашли остатки акрокантозавра (Acrocanthosaurus atokensis) — хищника длиной до 11,5 метров и массой до 6 тонн. Похожие многотонные хищники, скоре всего, жили и по соседству с бореалопельтой.

Изучение уникального экземпляра продолжается. Так, в июне этого года канадские палеонтологи опубликовали статью с исследованием кололита (cololite) — окаменелого содержимого кишечника. Судя по нему, бореалопельты были весьма избирательными едоками. Большую часть (85%) кололита составляют остатки папоротников подкласса Polypodiidae, что позволяет судить не только о диете самого ящера, но и о флоре тех мест, где он жил. Кроме того, среди остатков пищи найдены следы угля, из чего можно сделать вывод, что динозавр подъедал молодую поросль папоротников, которая росла на месте лесного пожара.

Гистологические срезы содержимого кололита бореалопельты. a — спорангий плауна; b–d — спорангии папоротников со спорами; e — уголь; f — поперечное сечение ствола растения; g — растительная кутикула; h — поперечное сечение листа; i, j, l — кутикула с устьицами; k — утолщенные клетки/склеренхима; m — поперечное сечение веточки с годичными кольцами. Длина масштабного отрезка: a, b, e, g, h, i, l — 100 мкм; c, d, j, k — 40 мкм; m, f — 400 µm. фото из статьи C.M. Brown et al., 2020. Dietary palaeoecology of an Early Cretaceous armoured dinosaur (Ornithischia; Nodosauridae) based on floral analysis of stomach contents

Бореалопельта — редкостная находка, одновременно зрелищная и дающая массу информации ученым. На нее стоит взглянуть любому энтузиасту палеонтологии. Она выставлена в Королевском тиррелловском палеонтологическом музее в Альберте. Для тех же, кто пока не может поехать в Альберту, National Georgaphic сделал отличный 3D-скан окаменелости.

Рисунок © Julius Csotonyi с сайта novataxa.blogspot.com.

Константин Рыбаков