Где можно использовать сантехнические перегородки

Сантехнические перегородки позволяют зонировать или перепланировать пространство больших санузлов, душевых или раздевалок. В основном, они используются в общественных местах для создания индивидуального пространства.

Универсальность сантехнических перегородок даёт возможность в короткие сроки и без особых усилий, разделить комнату на отдельные небольшие помещения. Это значительно экономит место и стройматериалы. Этот тип перегородки применяется, при перепланировке следующих объектов:

Офисы.

Дошкольные учреждения и школы.

Медицинские здания.

Административные объекты.

Спортивные залы.

В промышленных зданиях.

На предприятиях общественного питания.

В дополнение к собственно туалетным кабинам и душевым, вы можете использовать алюминиевый каркас и ДСП в конструкции для обустройства кафе или классной комнаты. В то же время такие перегородки имеют значительное преимущество перед стеновыми материалами, требующими денег и труда.

Основные их преимущества - невысокая стоимость, низкая трудоёмкость монтажных работ, эффективная перепланировка и прочность конструкции. Применение сантехнических стенок на несколько порядков ниже стоимости стеновых материалов. Также их использование намного лучше гипсокартонных конструкций. К тому же, из-за разнообразия цветов, не требуется дополнительной отделки за счёт покрытия декоративными материалами.

Низкая трудоёмкость. Монтаж сантехнических перегородок достаточно прост и не требует специально обученных рабочих. Сам процесс монтажа проще по сравнению с установкой кирпичной кладки или гипсокартона.

Эффективность перепланировки. По сравнению с перегородками из кирпича или гипсокартона, сантехнические изделия намного тоньше, что даёт возможность более эффективно использовать квадратуру помещения.

Прочность. Качественный каркас в сочетании с монтажными материалами и ДСП обеспечивает достаточную прочность всей конструкции. Также сантехнические перегородки без особого ухода могут прослужить несколько лет.

При выборе способа перепланировки комнаты, качественные сантехнические перегородки существенно выигрывают, по сравнению с другими материалами, как в финансовом, так и в практическом плане.