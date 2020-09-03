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Где можно использовать сантехнические перегородки

Сантехнические перегородки позволяют зонировать или перепланировать пространство больших санузлов, душевых или раздевалок. В основном, они используются в общественных местах для создания индивидуального пространства.

Универсальность сантехнических перегородок даёт возможность в короткие сроки и без особых усилий, разделить комнату на отдельные небольшие помещения. Это значительно экономит место и стройматериалы. Этот тип перегородки применяется, при перепланировке следующих объектов:

  • Офисы.
  • Дошкольные учреждения и школы.
  • Медицинские здания.
  • Административные объекты.
  • Спортивные залы.
  • В промышленных зданиях.
  • На предприятиях общественного питания.

В дополнение к собственно туалетным кабинам и душевым, вы можете использовать алюминиевый каркас и ДСП в конструкции для обустройства кафе или классной комнаты. В то же время такие перегородки имеют значительное преимущество перед стеновыми материалами, требующими денег и труда.

Основные их преимущества - невысокая стоимость, низкая трудоёмкость монтажных работ, эффективная перепланировка и прочность конструкции. Применение сантехнических стенок на несколько порядков ниже стоимости стеновых материалов. Также их использование намного лучше гипсокартонных конструкций. К тому же, из-за разнообразия цветов, не требуется дополнительной отделки за счёт покрытия декоративными материалами.

  • Низкая трудоёмкость. Монтаж сантехнических перегородок достаточно прост и не требует специально обученных рабочих. Сам процесс монтажа проще по сравнению с установкой кирпичной кладки или гипсокартона.
  • Эффективность перепланировки. По сравнению с перегородками из кирпича или гипсокартона, сантехнические изделия намного тоньше, что даёт возможность более эффективно использовать квадратуру помещения.
  • Прочность. Качественный каркас в сочетании с монтажными материалами и ДСП обеспечивает достаточную прочность всей конструкции. Также сантехнические перегородки без особого ухода могут прослужить несколько лет.

При выборе способа перепланировки комнаты, качественные сантехнические перегородки существенно выигрывают, по сравнению с другими материалами, как в финансовом, так и в практическом плане.

03 сентябрь 2020 /
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