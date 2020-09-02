Прощайте, Рошфор!

На 77-м году жизни ушёл народный артист России Борис Клюев

1 сентября 2020 года — чёрный день в истории российской культуры. В августе мы потеряли актёра и режиссёра Николая Губенко, оставившего нам в наследие такую кинематографическую реликвию, как фильм «Подранки». Буквально на днях умер великий актёр и режиссёр Владимир Андреев. Вчера ушли из жизни Ирина Печерникова («Доживём до понедельника») и неповторимый Борис Клюев.

Борис Владимирович был одним из тех, кого сегодня принято называть «актёрами старой школы». Если короче – хорошими актёрами. От природы красивыми, обладающими уникальной харизмой, подтянутыми, владеющими актёрской профессией, как хирургическим скальпелем. Это когда вскрываешь один пласт роли, а за ним ещё и ещё. Борис Клюёв не был избалован главными ролями, хотя дворянская внешность, орлиный профиль, надменный взгляд располагали.

Что ещё нужно для того, чтобы играть негодяев или опереточных аристократов? В общем-то, он их почти всю жизнь и играл, но на вторых ролях. Зато как играл!

13 июля 1944 года Борис Владимирович появился на свет в семье прошедшего через горнило войны 32-летнего актёра Владимира Клюёва.

Мать Бори, Валентина Семёновна, работала бухгалтером в столичном Доме композиторов. Когда мальчику было всего 4 года, произошло трагическое событие, которое наложило отпечаток на всю его жизнь. Сердце его 36-летнего отца, работавшего администратором в московском ТЮЗе, не выдержало послевоенных испытаний и тягот. На гастролях ему стало плохо. Врачи ничем не смогли помочь.

Маленький Боря остался единственным мужчиной в семье. Возвращения отца Борис ждал очень долго и отчаянно. Увидев в толпе незнакомого брюнета, мальчик бросался к нему с радостными слезами на глазах:

— Папа!

— Боря, это не папа, — оттаскивала сына от изумлённого незнакомца ещё более ошеломлённая Валя.

Она понимала: мальчику нужен отец.

Но, осознав, что папа больше не вернётся никогда, Борис стал ревностно охранять одиночество своей матери. Спустя годы, когда Валентина Семёновна сделает очень робкие попытки устроить свою жизнь, подраставший Борис яростно воспротивится перспективе жить с отчимом.

В итоге мать навсегда останется одна. Сын будет очень сожалеть об этом, винить себя. Ведь он вырастет, свяжет судьбу со своей первой женой и уйдёт из семьи. А Валя останется одна. Но это будет позже.

Мама была человеком эмоциональным, а той рассудительности, рациональности, вдумчивости, которую мог дать отец, у мальчика с Патриарших не было. Может, потому и учился он «так себе», оставшись в 6-м классе на второй год.

Юный Борис не снимал с себя ответственности за материальное благополучие семьи. Красивый и статный парень отчаянно искал возможности помочь матери — прокормить его и саму себя на мизерную бухгалтерскую зарплату, которую она получала.

В 13 лет Боря ушёл с парнями на вокзал разгружать вагоны. Столкнулся с суровой житейской реальностью. «Нас, необстрелянных молодых ребят, конечно же, обманывали на разгрузке», — позже будет вспоминать он. В 16 лет Борис начал работать на стройке.

Контингент, с которым приходилось общаться молодому Клюеву, располагал к знакомству с, мягко говоря, не самыми светлыми людьми и сторонами жизни. У парня, росшего без отцовского воспитания, были все шансы покатиться по наклонной. Этого не случилось, потому что в его жизни «случился театр».

Чёрт первого разряда

Не стать дьяволёнком и не загреметь в колонию, помогла Клавдия Михайловна Половикова, мама легендарной актрисы Валентины Серовой, которая ставила в школьном театре спектакль «Чёртова мельница» и пригласила «чернявого» Бориса на роль Чёрта первого разряда. Борис сыграл. И после школы уверенно пошёл поступать в Щепкинское училище, где у него появились первые поклонницы из числа студенток, восхищённо шептавших:

- Смотрите, Клюев пошёл!

После первого курса талантливого студента призвали в армию, где во время службы за Клюевым закрепилась кличка «Артист». В армии было по-разному, но тяготы армейской лямки были несколько скрашены возможностью участия в самодеятельности.

Демобилизовавшись, актёр восстановился на втором курсе, а через пару лет начал подрабатывать в массовке Малого театра, куда впоследствии удалось «распределиться».

Его театральная и кинематографическая карьера начиналась на излёте 60-х именно в Малом с абсолютно неприметных ролей а-ля «кушать подано»: гость на балу, полицейский, третий мужик во втором ряду, танцующий.

Может быть, всё сразу получалось в кино? Нет. Актёру с подчёркнуто «неславянской» внешностью предлагали играть фашистов, предателей, часто не удостаивая даже того, чтобы указать его фамилию в титрах.

У большинства актёров такой «творческий застой» оборачивался депрессией и попыткой заглушить боль невостребованности алкоголем. Но только не у Клюва. Позже Борис Владимирович будет говорить об этом периоде так:

«Я смотрел на великих — Игоря Владимировича Ильинского, Михаила Ивановича Царёва. Это было огромное счастье – работать рядом с ними. И я понимал, что моё время просто ещё не пришло, зная, что всё равно добьюсь того, чего хочу в жизни и в профессии»

На личном фронте всё складывалось несколько сумбурно. Отношения с девушкой, которая любила Клюева, неожиданно переросли в «нечто большее». Узнав, что она в положении, 25-летний актёр сразу же женился на ней. И в этом браке, в 1969-м году, родился его единственный сын.

Брак распадётся, когда Борис Клюев встретит другую. Первая супруга настоит на том, чтобы отец больше никогда не видел сына. Борис согласился. И спустя годы пожалел об этом. Но второй брак тоже будет недолог. И лишь в третьем актёр обретёт счастье и покой на долгие годы.

Детей у Бориса Клюева, за исключением студентов, которые будут его боготворить и станут известными российскими актёрами (Е.Лядова, К.Асмус, В.Жеребцов), к сожалению, не будет.

Единственный сын, с которым отношения наладить так никогда и не удастся, ушёл из жизни в возрасте 24-х лет. По официальной версии – от сердечной недостаточности. Актёру сказали об этом лишь через месяц. И потеря этого мальчика, рождённого в первом браке, но, увы, так и не ставшего для него по-настоящему родным, окажется шоком.

Известность придёт к Борису Владимировичу после роли обаятельного аристократа, верного слуги кардинала Ришелье, графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетёра». Роль «второплановая». И (как всю жизнь считал Борис Владимирович, нелестно отзывавшийся о режиссёре и о самой картине) не самая удачная.

Дело в том, что Георгий Юнгвальд-Хилькевич хотел видеть другого актёра в роли Рошфора (изначально – Боярского, но Михаила Сергеевича Госкино утвердило на главную роль). Клюев был фактически назначен на роль киношным начальством, что вызвало понятное раздражение у постановщика, не уделившего внимания работе над образом «назначенца».

Обидно. Полгода Бориса Владимировича готовили в Высшей школе верховой езды, но скачущим в седле Рошфор так ни разу и не появился. Да и не было той глубины образа вечного врага, который будет оплакан, как заклятый друг. Александр Дюма эту глубину закладывал в своей трилогии.

На съёмках Клюев едва не убил Боярского, с которым в жизни был очень дружен

По замыслу, его Рошфор был человеком, никогда не достающим шпаги из ножен, но когда шпагу Борису Владимировичу пришлось достать, он сделал неудачный выпад. Лезвие выбило молодому Михаилу Сергеевичу, игравшему роль отчаянного гасконца, зуб и уткнулось в нёбо.

Кровь хлынула ручьём. Если бы шпага дошла до мозг а, в образе Д’Артатьяна нам пришлось бы созерцать кого-то другого. Инцидент, надо отметить, никак не повлиял на дружбу актёров, длившуюся до самого конца.

«Агент Трианон»

Ещё большей творческой удачей стало воплощение в фильме «ТАСС уполномочен заявить» роли Сергея Дубова, советского учёного, работавшего на ЦРУ под псевдонимом Трианон. Это реальное историческое лицо. Александр Дмитриевич Огородник сотрудничал с американской разведкой, был разоблачён и покончил с собой в момент задержания.

Борис Клюев создал драматической и глубокий образ не просто предателя, а талантливого человека, индивидуалиста, который идёт на измену и преступление, потому что недооценён в системе координат «поголовного равенства» и досадной «коллективизации» твоих личных достижений.

«Здравствуй, Шерлок, здравствуй, мой мальчик!»

Борис Клюев мог сыграть главную роль в фильме Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса». Но утвердили Василия Ливанова, стопроцентно попавшего в образ. Клюеву, который был моложе на девять лет, дали возможность сыграть его старшего брата Майкрофта — ещё более гениального сыщика. Майкрофт не работал в профессии только потому, что раскрыл бы все преступления мира, изобличив всех и вся.

В непростое в кинематографическом отношении «новое время» современной России Борис Владимирович активно работал в кино и на телевидении. В основном, его героями были обаятельные негодяи, но попадались среди них и «наши соседи». В фильме «Шизофрения» он сыграл могущественного бизнесмена Лозовского (прообраз Бориса Березовского).

Наиболее долгоиграющей историей был выдержавший 24 сезона комедийный сериал «Воронины» на СТС.

В 2018 году у Бориса Владимировича Клюёва обнаружили рак лёгких. Не теряя достоинства и присутствия духа, актёр вёл борьбу с коварной болезнью 2 года. Но вчера она, к сожалению, победила. Актёру было 76 лет.

Такая история.