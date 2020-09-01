Моря Титана могут исследовать с помощь субмарины

Группа разработчиков представила концепт по изучению углеводородных морей крупнейшего спутника Сатурна — Титана. По заявлениям специалистов, если проект утвердят и найдутся инвесторы, то запуск можно будет совершить уже в 30-х годах, и так эта миссия станет стартом для многих еще более амбициозных проектов, которые с помощью межпланетных субмарин смогут изучить, например, подледный океан Энцелады и Европы.

Титан заинтересовал ученых не только тем что он может быть потенциально обитаем, но и тем что в пределах Солнечной системы, это единственный объект, исключая Землю, на котором было подтверждено наличие открытых водоемов. К примеру Огромный слой льда на Европе и Энцеладе значительно затрудняет изучение их океанов, поскольку на них не обнаружены открытые участки.

Помимо этого, в атмосфере Титана обнаружены углеродосодержащие молекулы органического происхождения, которые могут стать источником жизни на Титане,как в морях так и в атмосфере планеты, считают астробиологи.

Вся информация известная нам о Титане, была получена в ходе миссии «Кассини-Гюйгенс», основная часть работы была проделана станцией «Кассини Сатурн», но отдельный значительный вклад внес аппарат «Гюйгенс», который спустился на поверхность Титана в 2005 году. Сейчас в НАСА готовят новый аппарат для изучения Титана. Это восьмивинтовый дрон «Dragonfly», который планируют запустить в 2026 году, посадка при плановом полете должна произойти в 2034 году.

Проект с подводной лодкой, должен стать следующим шагов в изучении и поиска жизни на Титане. Хотя НАСА еще не одобрило проект как официальную миссию, команда проекта уже получала гранты на развитие в 2014 и 2015 годах.

Автономный вариант лодки предусматривает размер до 6 метров и вес до 1,5 тонн, в случае использования орбитального ретранслятора для связи с Землей, размеры и вес аппарата можно сократить до 2-х метров и 500 кг соответственно. Приводится в действие субмарина будет с помощью атомного двигателя, который так же предусмотрен аппаратах «Dragonfly» и «Cassini». Так же рассматривается вариант без погружения лодки под «воду», тогда проект становится значительно менее рискованным, но при этом придется использовать специальные зонды, которые скорее всего принесут меньше интересующей информации.

Из научного оборудования планируется использовать приборы для химического анализа, эхолот, приборы для измерения физических параметров окружающей среды, приборы для анализа образцов со дна моря и камеры для получения изображений окружающей среды и морского дна.