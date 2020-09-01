Новая межпланетная станция НАСА «Люси» отправится к Юпитеру в 2021 году

В НАСА приступили к сборке и испытаниям новой межпланетной станции «Люси», которая осенью 2021 года должна отправится изучать несколько астероидов неподалеку от Юпитера.

Станция разрабатывалась в рамках программы «Discovery» для дистанционного исследования астероидов. Изучение этих троянских астероидов с помощью установленного на станции оборудования состоящего из двух камер, одна высокого разрешения, другая мультиспектральная и двух спектрометров, может найти в них протосолнечные частицы, лед и органические частицы которые помогут разобраться в процессах, которые происходили в самом начале формировния Солнечной системы.

Напомним что запуск станции планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Atlas V 401», под головной обтекатель которой «Люси» должна быть установлена в середине 2021 года в Космическом центре им. Кеннеди.