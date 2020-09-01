Лунный вездеход от Toyota получил имя Lunar Cruiser
Японское аэрокосмическое агентство совместно с компанией Toyota в июне 2019 года подписали соглашение, которое подразумевает совместное создание и исследование герметичного лунохода. Планируется отправить аппарат на поверхность спутника в середине 2020-х годов.
Совместно ведется разработка тестовых деталей прототипа вездехода, разработка прототипов шин, использование дополнительной виртуальной реальности для визуализации расположения оборудования в машине.
На дняхToyota Motor Corporation совместно с JAXA объявили о том что пилотируемый аппарат получил имя — «LUNAR CRUISER». Это имя выбрано не случайно, после проведенных исследований выяснилось что оно ассоциируется у людей с надежностью и безопасностью отсылающее к концепции внедорожника Toyota Land Cruiser — «вернуться живым», что особенно актуально в суровых условиях Луны.
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