Лунный вездеход от Toyota получил имя Lunar Cruiser

Японское аэрокосмическое агентство совместно с компанией Toyota в июне 2019 года подписали соглашение, которое подразум евает совместное создание и исследование герметичного лунохода. Планируется отправить аппарат на поверхность спутника в середине 2020-х годов.

Совместно ведется разработка тестовых деталей прототипа вездехода, разработка прототипов шин, использование дополнительной виртуальной реальности для визуализации расположения оборудования в машине.

На дняхToyota Motor Corporation совместно с JAXA объявили о том что пилотируемый аппарат получил имя — «LUNAR CRUISER». Это имя выбрано не случайно, после проведенных исследований выяснилось что оно ассоциируется у людей с надежностью и безопасностью отсылающее к концепции внедорожника Toyota Land Cruiser — «вернуться живым», что особенно актуально в суровых условиях Луны.