А вы знаете, какой была самая мощная бомба в мире?

Реальное применение пары «царь-бомб» могло изменить нашу планету навсегда.

Большинство самых передовых достижений делаются в первую очередь для армии или просто используются ей. С этим утверждением сложно спорить, ведь даже вещи, которыми мы пользуемся каждый день и которые кажутся мирными, сначала имели военные прототипы. Они в той или иной степени создавались именно учеными, работающими на ”оборонку”. Естественно, оружие тоже сделано для армии и некоторые разработки просто потрясают воображение даже многие десятилетия спустя. Какие-то из них были относительно безопасными, как сверхзвуковые самолеты, а какие-то сеяли просто массовые разрушения. Теоретически даже планетарного масштаба. Гонка вооружений приводила к созданию ракет, танков и атомных бомб. На днях рассекретили фильм, который рассказывает о том, как создавали самую большую ядерную бомбу -РДС-220 или Царь-Бомбу, как ее успели окрестить разбирающиеся люди. Об этом стоит рассказать подробно, поэтому давайте вкратце расскажу о ней, а в конце статьи посмотрим интересный фильм.

Видео испытаний атомной бомбы

Событие, о котором идет речь, произошло в 1961 году. Тогда Советский Союз взорвал самую большую ядерную бомбу, которую когда-либо видел мир. Она представляла собой водородную бомбу, взорвавшуюся с силой более 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. По сей день это крупнейший техногенный взрыв в истории мира. Фильм был рассекречен Российской государственной корпорацией ”Росатом”. Он представляет собой 40 минутное видео, рассказывающее об испытаниях Царь-Бомбы. Ролик можно найти на YouTube или посмотреть ниже.

Видео, выпущенное ”Росатомом”, приурочено к 75-й годовщине создания атомной отрасли России. Первые 30 минут видео выдержаны в традиционном советском стиле того времени. В этой части фильма описывается история создания бомбы от момента ее строительства до испытаний на полигоне.

Каким был самый мощный взрыв бомбы

При длине чуть меньше восьми метров и высоте около двух метров, Царь-Бомба была настолько большой, что у специально разработанного советского бомбардировщика Ту-95В были удалены некоторые топливные баки и двери бомбовых отсеков, чтобы разместить ее. Бомбардировщик сбросил Царь-Бомбу у берегов острова Северный в районе Северного Ледовитого океана. Она взорвалась на высоте 4000 метров над землей.

Ударная волна достала даже бомбардировщик, хотя он успел за это время удалиться от места взрыва больше, чем на 100 километров. Пилоты смогли удержать машину и вернуть ее на базу, но такого не ожидал никто. Один только огненный шар имел диаметр около 8 километров и коснулся земли.

Естественно такой взрыв был виден на огромном расстоянии которое в некоторых направлениях достигало 1 000 километров. Грибовидное облако от этого взрыва поднялось аж на 42 километра над поверхностью планеты. Это, на минуточку, в семь раз выше горы Эверест, пусть по некоторым подсчетам она и не самая высокая в мире.

Кроме того, что взрыв видели на огромном расстоянии, его еще и почувствовали. Например, жители Норвегии и Финляндии сообщили, что ощущали взрывную волну, которая разбила несколько окон.

Можно ли использовать царь-бомбу в войне

Сложно сказать, что Царь-Бомба была практичным оружием, которое имело смысл и реальные сценарии применения. Зато тогда руководство страны показало, что такое вообще возможно и СССР может себе позволить создавать такое оружие.

Интересно, что взрыв Царь-Бомбы стал одним из последних подобных испытаний, и уже в 1963 году Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз подписали Договор о частичном запрете на подобные испытания, согласно которому они должны были перемещаться под землю.

Таким образом частично получилось сдержать ядерную гонку, так как сильные мира сего поняли опасность такого пути. Было очевидно, что рано или поздно будет создана абсолютная бомба, которая разрушит просто все. После подписания договора даже часы Судного дня были переведены на пять минут назад (на 23:48), но потом снова пошли вперед и сейчас, если верить им, мы находимся в одной минут и сорока секундах от ”атомной полуночи”.

Кадры рассекреченного фильма являются ярким напоминанием того безумия, которое творилось во время холодной войны, когда два государства, уже держали палец над ядерной кнопкой. При этом они постоянно наращивали свою мощь. В какой-то момент она стала расти уже бесконтрольно и это стало действительно опасно.

Больше всего пугает то, что многие договоры об ограничении различных видов оружия, включая ядерное, скоро закончат свое действие, и это может привести к появления новой гонки вооружений. Кадры из фильма как бы напоминают нам о том, к чему может привести мир отсутствие здравого смысла или, как пела группа Ария, ”Воли и разум а”.