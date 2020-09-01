» » Восход и закат теории струн

Восход и закат теории струн

Восход и закат теории струн

Некоторые исследователи считают теорию струн практически лженаукой. Но так ли это?

Многие физики считают теорию струн главным кандидатом на объединение теорий квантовой физики и гравитации в единую теорию всего. Но существует и противоположное мнение, согласно которому эта концепция является практически лженаукой, так как проверить ее с помощью экспериментов невозможно. И все же некоторые исследователи считают, что у нас, возможно, появился способ это сделать – согласно новой гипотезе, которая противопоставляет теорию струн теории космической инфляции. Все это сводится к следующему вопросу: не скрыты ли квантовые секреты Вселенной от наших глаз или же есть некие детали, с помощью которых теорию струн можно объяснить?

Космическая инфляция

Один из способов исключить эту идею заключается в том, чтобы доказать, что она не предсказывает особенность нашей Вселенной. А теория струн, как оказалось, постоянно сталкивается с проблемой описания наиболее популярного объяснения того, что происходило в первые мгновения существования Вселенной – сразу после Большого взрыва: инфляции.

«Инфляция – самое убедительное объяснение того, почему наша Вселенная выглядит так, как она выглядит, и откуда взялась ее структура», — считает Марилена Лаверде, физик из университета Стоуни-Брук. Инфляция объясняет, как, в некотором смысле, мы получили все во Вселенной из ничего. Теория утверждает, что ранняя Вселенная прошла через фазу экстремального расширения. Этот процесс увеличивал случайные всплески в квантовом вакууме и превращал их в галактики и другие объекты вокруг нас.

Однако теоретикам было трудно показать, как – и работает ли вообще – инфляция работает в теории струн. Самый многообещающий путь к этому – так называемая конструкция ККЛТ (KKLT construction) убеждает далеко не всех. Некоторые исследователи отмечают, что в глубине сознания многих людей, занимающихся теорией струн, давно поселилось сомнение: действительно ли она работает?

Таким образом, в новом подходе к теории струн исследователи действительно могут искать ответы вглядываясь в звездное небо. Существует несколько различных моделей реального процесса инфляции и астрофизики пока не располагают данными, подтверждающими хотя бы одну из них.

Восход и закат теории струн

Теория всего позволила бы нам ответить на фундаментальные вопросы о Вселенной

Еще одним важным моментом, конфликтующим с теорией струн являются гравитационные волны. Их существование доказали в 2017 году, так что ученым доподлинно известно, что гравитационные волны оставляют после себя слабый, но отчетливый отпечаток в космическом фоновом микроволновом излучении (реликтовом излучении). Однако согласно новой гипотезе, существование гравитационныхволн допускается, правда, их должно быть совсем немного. Настолько, что любой признак гравитационных волн будет означать, что теория струн не применима к нашей Вселенной. Так что физики, вероятно, должны будут придумать для них другое объяснение.

01 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
По теории струн нанесен серьезный удар
Хочу все знать

По теории струн нанесен серьезный удар

В сердце галактического скопления, расположенного в 200 миллионах световых лет от нас, астрономы не обнаружили гипотетические частицы, называемые аксионами.
Физики изучают “пузырь из ничего”, который может уничтожить нашу Вселенную
Хочу все знать

Физики изучают “пузырь из ничего”, который может уничтожить нашу Вселенную

Может ли Вселенная поглотить сама себя изнутри?
Секрет скрипичных струн
Хочу все знать

Секрет скрипичных струн

Оказывается, до 1750 года лучшим материалом для изготовления скрипичных струн являлись овечьи кишки. А первыми, кто придумал их использовать для этих целей, были итальянцы.
Интересные факты о «Большом Взрыве»
Хочу все знать

Интересные факты о «Большом Взрыве»

1. Теория «Большого Взрыва» создана священником. Несмотря на то, что христианская религия до сих пор придерживается таких канонов, как создание всего сущего за 7 дней, теория «Большого Взрыва» была
Что такое Общая теория относительности Эйнштейна?
Хочу все знать

Что такое Общая теория относительности Эйнштейна?

Общая теория относительности является основным строительным блоком современной физики. Она объясняет гравитацию, основываясь на способности пространства «изгибаться», или, говоря точнее, связывает
Черная дыра может быть дверью в альтернативную реальность
Хочу все знать

Черная дыра может быть дверью в альтернативную реальность

Как часть космической матрешки, наша вселенная может находиться внутри черной дыры, которая сама по себе является частью большой вселенной. Все черные дыры, обнаруженные в нашей Вселенной — от
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВечная Холодная война против красно-желтой угрозыЗапрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервисВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видовКорабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Что ответит Роскосмос?Чем могут питаться бактерии, когда вокруг ничего нет?Как самые маленькие рыбы в мире со временно становятся гигантами?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?


Свежие Статьи
В Японии испытали

В Японии испытали "летающий автомобиль"

Каким образом человек смог повторно заразиться коронавирусом?

Каким образом человек смог повторно заразиться коронавирусом?

История робототехники: как выглядели самые первые роботы?

История робототехники: как выглядели самые первые роботы?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+