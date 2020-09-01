Добрый Интернет: этот шрифт размывает оскорбления и делает общение более приятным

Во время коронавирус ного карантин а, споры в интернете явно стали вестись чаще

Пару десятков лет назад Интернет был отличным местом для знакомств и общения. А сегодня он представляет собой место для бесконечных споров и оскорблений. Если не верите, загляните в комментарии любого видео на YouTube — вероятнее всего, вы там увидите очередную ругань нескольких пользователей. Если верить статистике, сегодня большинство молодых людей сталкивается с травлей в интернете. Причем 35% из них испытывают из-за этого тревожность и даже не может спокойно спать по ночам. Дело доходит до того, что некоторые школьники даже не хотят посещать занятия, потому что ночами напролет их одноклассники издеваются над ними в социальных сетях. Финская компания TietoEVRY в курсе этой проблемы и предложила решить эту проблему, установив на сайты шрифт собственной разработки под названием The Polite Type. Он автоматически распознает оскорбительные выражения и смягчает их формулировку. Так, если человек пишет «Я тебя ненавижу!», его текст превратится в «Я с тобой не согласен!». Воспользоваться новым шрифтом можно прямо сейчас — я попробовал и это действительно очень интересно.

Идеальный шрифт для Интернета

По словам директора по коммуникациям компании TietoEVRY Киа Харинга (Kia Haring), цель их проекта состоит в том, чтобы показать людям истинную суть оскорбительных выражений. Интернет является далеко не самым дружелюбным местом, ведь даже под самым безобидным постом могут появиться оскорбляющие автора комментарии. И, чаще всего, комментаторы просто хотят задеть чувства другого человека, потому что наблюдать за его реакцией просто забавно. А ведь некоторые люди настолько чувствительны, что спор в Интернете может сильно испортить его настроение на несколько часов или даже суток. Но, если социальные сети и другие сайты с комментариями и личными сообщениями обзаведутся «добрым» шрифтом вроде The Polite Type, гневные комментаторы могут осознать то, что оскорбление людей не несет никакого смысла.

Представим ситуацию, когда в Интернете общается любовная пара. Разозленная девушка пишет своему парню «Я тебя ненавижу!». Но шрифт автоматически распознает негативный оттенок ее сообщения и превращает текст в «Я с тобой не согласна!». Ведь действительно — она его не ненавидит и даже очень любит. А фраза о ненависти была написана на эмоциях, потому что она не согласна с точкой зрения своего возлюбленного. Ее оскорбительные слова никак не связаны с действительностью, а ведь такие выражения вполне могут негативно повлиять на взаимоотношения между людьми. Так что, шрифт The Polite Type в некоторых случаях может стать настоящим спасителем.

Оскорбления в Интернете

Шрифт The Polite Type не только защищает от отправки сообщений «на эмоциях», но и борется с расизмом и агрессивным отношением людей друг к другу в целом. Если человек напишет расистское высказывание, шрифт быстро это заметит и вставит правильное название расы. Если человек захочет сказать, что какая-то девушка «настоящая уродина», шрифт изменит фразу на «она нетрадиционно красива» — и это совершенно верно, потому что у каждого человека свои понятия красоты. А матерные слова без контекста просто будут размываться.

Изначально идея может показаться странной но, если шрифт The Polite Type будет установлен на сайты с упором на общение, Интернет действительно может стать более дружелюбным местом. Если не верите, зайдите на сайт проекта и попробуйте написать оскорбительные выражения в специальное поле — главное, пишите на английском. Я попробовал написать фразу «son of a bitch» (думаю, перевод не нужен?) и шрифт автоматически заменил его на «puppy» (щенок). Также этот шрифт можно скачать на компьютер и пользоваться им в текстовых редакторах и других программах — у меня заработал даже в Adobe Photoshop.

Данный шрифт особенно актуален в наше время, когда многие люди работают и учатся онлайн. Пандемия коронавирус а и связанная с ней изоляция изменила наши жизни и большую часть задач мы вынуждены выполнять в Интернете. Многие люди не имеют возможности сбрасывать негатив во время спорта и других занятий, так что им не остается ничего кроме того, чтобы выплескивать злость на остальных пользователях. И сильнее всего от этого страдают дети — у взрослых некоторые «подколы» это норма и многие на них не обижаются. А дети более чувствительны к словам и негатив в их адрес может оставить душевную травму.