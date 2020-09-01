Марта, последний странствующий голубь

1 сентября — многоликая страница на календаре. На большей части постсоветского пространства это традиционный День знаний, приуроченный к началу учебного года, а также начало календарной осени и день памяти бесланской трагедии. Но есть у этой даты еще одна сторона. 1 сентября 1914 года в зоопарке города Цинциннати (штат Огайо, США) угас последний известный человечеству представитель уникального биологического вида, который вплоть до XIX века был настоящим лицом первозданных экосистем Северной Америки. Речь идет о Марте, рожденной и умершей в неволе самке странствующего голубя (Ectopistes migratorius).

Представители ее вида внешне лишь отдаленно напоминали всем знакомых сизых голубей (Columba livia), несколько уступая им в массе, но превосходя в линейных размерах за счет длинного ступенчатого хвоста. Их крылья были сравнительно длинными, сильными и заостренными, что в комбинации с маленькими головой и шеей составляло комплекс адаптаций для быстрого, маневренного полета. Характерной чертой странствующих голубей, весьма редкой для их семейства, был хорошо выраженный половой диморфизм. Окраска самцов была примечательной: сизо-серые голова, спина и кроющие перья крыльев контрастировали с рыжевато-розовыми грудью и брюшком, а перья задней части шеи имели зеленовато-пурпурный блеск. Самки и молодые особи были окрашены в буровато-бежевые тона и имели более короткий хвост.

Чучело самца странствующего голубя в коллекции Зоологического музея МГУ. Взрослый самец был добыт в 1862 году и получен от фирмы Друэ в Париже через Московское общество испытателей природы (МОИП). В экспозиции чучело выставлено под куполом как особо ценный экспонат (см. видео рассказа Павла Смирнова об экспонате с 20:39). фото © И. А. Мурашев из доклада: П. А. Смирнов, 2018. Вымершие и вероятно вымершие птицы в коллекции Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова

Странствующий голубь был единственным представителем своего рода. Согласно результатам проведенного в 2010 году генетического анализа, более всего он был близок к американским голубям рода Patagioenas, в числе которых, к примеру, полосатохвостый голубь (P. fasciata), обитающий на западе США, в Центральной и Южной Америке. Другими относительно близкими к нему оказались азиатские кукушковые горлицы из родов Macropygia и Reinwardtoena, а также настоящие голуби (Columba) и настоящие горлицы Streptopelia.

Вплоть до середины XIX века странствующий голубь был одной из самых многочисленных птиц мира. Многомиллионные стаи этого вида описывались современниками как неиссякаемые пернатые реки, тянувшиеся по небесам весной к местам размножения на северо-востоке Соединенных Штатов и юга Канады, а осенью растекавшиеся практически по всей восточной части континента. Обилие и легкая доступность птиц сделали их излюбленной добычей охотников, истреблявших голубей в промышленных масштабах как на пролете, так и в гнездовых колониях и в местах ночевок их стай. Активное сведение деревьев, проникновение сети железных дорог в самые труднодоступные участки американских лесов, отчетливая склонность вида к размножению в колониях и отсутствие адекватных мер по охране стали отягчающими факторами антропогенного прессинга. К концу позапрошлого века вид был истреблен в условиях дикой природы. Птица, известная под кличкой Марта, стала эндлингом (Endling; см. картинку дня Одинокий Ромео и феномен эндлингов) — последним представителем своего таксона.

Охота на странствующих голубей в северной Луизиане. Рисунок © Smith Bennett, 1875 год, с сайта en.wikipedia.org

Сколько лет было отмерено судьбой для этой особи, доподлинно не известно. Большинство источников указывают, что Марта родилась примерно в 1885 году, однако точной информации о месте и условиях первых лет ее жизни нет. По одной из версий, птица вылупилась в питомнике профессора Чикагского университета Чарльза Отиса Уитмана (Charles Otis Whitman). Он занимался изучением морфологической изменчивости и поведения птиц и содержал в общих вольерах странствующих голубей наряду с домашними сизыми голубями и горлицами. Именно в питомнике Уитмана сделано большинство прижизненных фото графий ныне исчезнувшего вида в его разных жизненных стадиях, от яйца до взрослых особей. Тем не менееы странствующие голуби плохо размножались в неволе. Поскольку в природе они к тому времени стали крайне редки, экземпляры вида стали представлять интерес для зоологических садов. В 1902 году Уитман передал остатки своей коллекции зоопарку города Цинциннати.

Странствующие голуби в авиарии Чарльза Отиса Уитмана, 1896 год. На заднем плане — предположительно смеющиеся горлицы (Streptopelia roseogrisea). фото © J.G. Hubbard с сайта wisconsinhistory.org

По другой версии, зоопарк Цинциннати к моменту своего открытия в 1875 году уже имел в коллекции стаю из 22 странствующих голубей, призванную поближе познакомить посетителей с видом местной фауны, становившимся всё более редким. Марта могла быть потомком одной из пар в составе этой стаи и, таким образом, всю жизнь прожить в одних стенах. Американский исследователь Арли Шоргер (Arlie William Schorger) в монографии, посвященной странствующим голубям, подвел неутешительный итог своих архивных изысканий: история голубей зоопарка Цинциннати крайне запутанна, а данные о происхождении последней их особи существенно искажены.

Как бы то ни было, в начале 1900-х годов Марта уже находилась в экспозиции зоопарка. Свое имя она получила в честь жены первого президента США Марты Вашингтон (Martha Washington). Нередко встречающийся в отечественной литературе вариант имени птицы «Восьмое Марта» явной отсылкой к Международному женскому дню — не более чем трогательно-неуклюжая попытка его советизации. Один из самцов, доживавших своей век в одной вольере с Мартой, вполне предсказуемо носил имя Джордж.

Чучела Марты и самца по кличке Джордж в Смитсоновском институте. фото © John Aitchison с сайта bbc.co.uk

После того как в марте 1900 года был застрелен последний дикий странствующий голубь, будущее вида оказалось целиком в руках человека. Но, к сожалению, знания, опыт и технологии, используемые заводчиками диких птиц наших дней, в те годы были недоступны. Последние особи из питомника Уитмана умерли в 1907 году от туберкулеза, и вся мировая популяция вида сократилась до трех птиц — это были Марта и два самца, жившие в зоопарке Цинциннати. Потомства они не дали. 10 июля 1910 года умер последний самец, и зоопарк объявил о гонораре 1000 долларов за предоставление нового партнера для самки из любого источника. Однако он так и не был выплачен — Марта осталась последней.

Ричард Флюк (Richard Fluke), работник музыкальной индустрии Цинциннати, в детстве бывший завсегдатаем зоопарка, а потом — одним из его покровителей, в 1983 году в беседе с канадским научным журналистом и писателем Томасом Поликом (Thomas F. Pawlick) поделился уникальными воспоминаниями о своих встречах с Мартой. По его словам, Марта была послушной птицей, не испытывала страха перед ухаживающими за ней людьми и даже позволяла кормить себя с руки дроблеными арахисовыми орешками. Ее одиночество скрашивала пара предположительно домашних голубей, содержавшихся с ней в одной вольере. Известно также, что за несколько лет до смерти находившаяся уже в почтенном возрасте Марта пережила инсульт, который заметно ослабил ее организм. После этого сотрудники зоопарка устроили в вольере для удобства птицы менее высокий насест.

Слева — прижизненное фото Марты, 1914 год, © Enno Meyer. Справа — фото графия чучела Марты, 1921 год, © R. W. Shufeldt. Обе фото графии из статьи: R. W. Shufeldt, 1921. Published figures and plates of the extinct passenger pigeon

В последние годы перед смертью эта тихая, внешне неприметная птица привлекала в зоопарк немало посетителей, понимавших, что, вероятно, другого шанса увидеть живого странствующего голубя у них не будет. И, к сожалению, пессимистичные прогнозы по поводу будущего вида сбылись: правдоподобных наблюдений его представителей в природе больше не было. Марта скончалась в час дня 1 сентября 1914 года. Тушка ее была немедленно заморожена в 140-килограммовой глыбе льда и отправлена поездом в Смитсоновский институт в Вашингтоне. Сохранением всего, что возможно было сохранить от Марты, занимались крупнейшие орнитологи того времени. Препарировал ее главный таксидермист Национального музея естественной истории Уильям Палмер (William Palmer), а Роберт Вильсон Шуфельдт изучил, сделал подробнейшие фото графии и заспиртовал внутренние органы птицы.

Препарированная тушка Марты перед окончательным снятием шкурки. фото © R. W. Shufeldt из статьи: R. W. Shufeldt, 1915. Anatomical and other notes on the passenger pigeon (Ectopistes migratorius) lately living in the Cincinnati zoological gardens

Шкурка последнего странствующего голубя была смонтирована в виде чучела таксидермистом Нельсоном Вудом. В музейных коллекциях мира сохранилось свыше полутора тысяч экземпляров этого некогда массового вида, однако Марту без труда можно узнать по характерной позе и утраченным центральным рулевым перьям: перед смертью она находилась в процессе линьки. Принадлежит уникальный экспонат Смитсоновскому институту. С 1999 года он снят с постоянной музейной экспозиции и хранится в максимально надежном шкафу для особо ценных экземпляров. Однако изредка чучело Марты всё же участвует в тематических выставках, посвященных современным проблемам биоразнообразия, а в особых случаях «гастролирует» и за пределы Вашингтона в качестве признанного символа вымирания видов. В разные годы его можно было увидеть в Сан-Диего и родном для птицы Цинциннати.

Трагическая история странствующего голубя обессмертила Марту. Это имя знает каждый прилежно учащийся американский школьник и любой человек, сколько-нибудь интересующийся проблемами взаимоотношений человека и дикой природы. Слава птицы вышла далеко за пределы Соединенных Штатов, и, хотя основная история ее вида разыгралась на просторах Северной Америки, преподнесенный этой историей урок еще долго будет давать информацию к размышлению жителям всех уголков суши. А в зоопарке Цинциннати помимо знаменитого памятника Марте открыт посвященный ее виду мемориал, торжественно обновленный в день столетия гибели эндлинга в 2014 году.

Памятник Марте в зоопарке Цинциннати, 2008 год. фото с сайта flickr.com

В России чучела странствующих голубей — более крупных и ярко окрашенных самцов — можно увидеть на постоянных экспозициях Зоологического музея МГУ в Москве и Зоологического музея РАН в Санкт-Петербурге. Самка вида есть в фондах Государственного Дарвин овского музея. Как и Марта, она экспонируется лишь в рамках временных выставок.

Чучела странствующих голубей — двух самцов и самки (справа) — в коллекции Дарвин овского музея. фото с сайта darwinmuseum.ru

фото © Donald E. Hurlbert с сайта si.edu.

Павел Смирнов