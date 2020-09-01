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Перетяжка салона автомобиля

Создать комфорт и стиль в салоне авто не представляет особой сложности, поэтому современным автовладельцам предлагается услуга «перетяжка салона». Важно обратиться к опытным профессионалам, поскольку собственноручно это будет невозможно, из-за надобности использования специального оборудования.

Перетяжка может быть выполнена из самых разных материалов, как в едином стиле, так и в сочетании. Часто можно заменить лишь часть старого покрытия в виде подголовника, рулевого колеса или торпеды. По желанию заказчика перетяжка может производиться с применением материалов разных цветов и текстур что подчеркнёт стиль авто. Например, вы можете обратиться к профессионалам на https://car-expert.com.ua в Украине.

Вне зависимости от типа машины, стоимость перетяжки будет зависеть от выбранного материала и объёма работ: обработка всего интерьера или отдельного элемента.

В зависимости от пожеланий заказчика, подбирается подходящий материал для салона авто:

  1. Натуральная кожа. Самый известный способ придать вашему салону неотразимый стиль. Кроме того, данный материал не растягивается и износостойкий.
  2. Ткань. С её помощью можно обновить дизайн авто и зрительно увеличить габариты интерьера.
    • Алькантара. Самый скромный в использовании материал, с высоким уровнм износостойкости. Также он мягкий и хорошо проводит тепло.
    • Велюр. Намного дешевле, чем кожа и алькантара, но идеальный вариант для перетяжки, при ограниченных финансовых средствах. Часто можно выбрать желаемый цвет и фактуру этого материала.

Обновление салона не только улучшает вид авто, но и даёт ряд преимуществ - следующие:

  • замена материала на более качественный и прочный;
  • устраняет скрипы и повышает общий комфорт в машине;
  • сделан акцент на стилистике автомобиля;
  • экономичный вариант для визуального увеличения внутренних габаритов автомобиля;
  • устранение имеющихся дефектов.

Благодаря названным выше факторам, перетяжка - отличный вариант не только преобразить устаревшие покрытия, но и возможность заявить о себе посредством нового дизайна интерьера.

01 сентябрь 2020 /
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