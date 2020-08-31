Искусственный интеллект научился делать идеальные бутерброды

Ингредиенты для изготовления сладкого бутерброда

Десять лет назад мы даже не могли себе представить, что Искусственный интеллект станет чем-то настолько распространенным и обыденным. Сегодня он умеет поистине фантастические вещи: предлагать людям новую музыку на основе их предпочтений, копировать стили рисования знаменитых художников, заменять лица на фото графиях и видео, а также многое другое. И разработать собственный Искусственный интеллект может каждый, кто хорошо владеет языками программирования. Недавно специалист по обработке данных из компании Square Итан Розенталь (Ethan Rosenthal) придумал компьютерный алгоритм, который помогает приготовить идеальные бутерброды. разум еется, идея столь странного и, по сути, бесполезного проекта пришла в его голову во время коронавирус ного карантин а. Но это не отменяет того, что проект интересный — вот знаете ли вы, как готовить бутерброд? Причем не обычный, а по рецепту дедушки разработчика.

Искусственный интеллект в кулинарии

О необычном проекте было рассказано в издании The Next Web. В своем блоге Итан Розенталь поделился, что когда заболеваемость коронавирус ом в его городе достигла пикового уровня и всем было велено сидеть дома, он очень захотел заняться чем-то совершенно бессмысленным. В детстве дедушка научил его делать бутерброды с арахисовым маслом и бананами, и с тех пор Итан регулярно их готовит. Только вот рассчитать, как положить бананы на хлеб, чтобы они не вываливались по сторонам, ему никак не удавалось. Он давно хотел решить эту проблему и однажды подумал, что с этим ему может помочь Искусственный интеллект . Ну а что? Опыт работы с компьютерными алгоритмами у Итана большой — все-таки, он работает в крупной компании, которая занимается обработкой электронных платежей.

Первым делом программист научил камеру распознавать бананы и куски хлеба, а также оценивать их размеры. Затем он создал компьютерный алгоритм, который вычисляет, на куски какой толщины нужно разрезать банан и на какое место ломтика хлеба нужно класть каждый кусок. На изображении ниже видно, каким образом камера с машинным зрением видит ингредиенты бананово-арахисового бутерброда и как он советует их расположить на ломтике хлеба. При этом используется не весь банан, а только та часть, которая необходима для заполнения всей поверхности хлеба.

Перспективы искусственного интеллекта

Выглядит все это крайне просто, но в то же время очень сложно. Не понятно, кому эта «технология» может понадобиться в быту, но разработчик выложил инструкцию и все необходимые файлы в хранилище GitHub. Так, если вы хотите заморочиться и приготовить сладкий бутерброд с применением предельной математической точности и использованием высоких технологий, вам точно стоит заинтересоваться проектом. Только вот для применения инструкции необходимо знание языка программирования Python. Возможно, на основе этого проекта кто-нибудь создаст целый веб-сервис, куда нужно загрузить фото своих ингредиентов, чтобы получить инструкцию по тому, как нарезать банан и в каком порядке класть нарезанные части на хлеб.

По словам Итана Розенталя, Искусственный интеллект не смог решить его другую проблему. Он признался, что ему почти никогда не удается ровно намазать масло на хлеб. Да уж, с этим ему Искусственный интеллект вряд ли сможет помочь. Хотя, если разработчик сможет создать максимально точную робот изированную руку, и эта проблема определенно будет решена. Да что там говорить — если кто-нибудь создаст робот а, движения которого точнее конечностей робот ов-хирургов, он будет просто нарасхват. И применяться он будет не только в кулинарии и хирургии, но и в строительстве и многих других сферах деятельности.

Важно отметить, что называть все вышеперечисленное искусственным интеллектом — это неправильно. Настоящий Искусственный интеллект смог бы разговаривать с людьми и в целом работать так же, как и разум человека. А вот то, что в зарубежных СМИ называют искусственным интеллектом, это всего лишь компьютерные алгоритмы, которые обучены выполнять сложные задачи на основе больших наборов данных или методом проб и ошибок. Но ведь как звучит — «Искусственный интеллект »!

Но недооценивать компьютерные алгоритмы не стоит, потому что у них настолько много возможностей, что они могут быть использованы даже в плохих целях. Недавно я писал статью о том, как Искусственный интеллект может использоваться преступниками для обмана обычных пользователей. Информация не взята из воздух а — об опасности компьютерных алгоритмов предупреждают многие эксперты по кибербезопасности.