1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный дом

В сторону нашей планеты летит еще один астероид

Если верить сообщениям зарубежных изданий, начало осени 2020 года обещает быть очень «веселым». Прямо сейчас в сторону нашей планеты движется астероид 2011 ES4, который уже 1 сентября приблизится к нам на максимальное расстояние. Этот астероид был обнаружен учеными несколько лет назад и им уже известна траектория его движения относительно солнц а, скорость движения и даже примерные размеры. Чтобы вы понимали, по размерам этот космический камень можно сравнить с высотным зданием. Прямо сейчас можете выглянуть через окно и посмотреть на первую попавшуюся панельную девятиэтажку — астероид примерно такого размера и летит в нашу сторону. Да уж, если такой объект ударит по планете и разлетится на множество частей, людям точно мало не покажется. Но действительно ли он может на нас упасть и нам следовало бы поволноваться? Давайте разбираться.



Особенности астероида

Астероид 2011 ES4 был обнаружен 2 марта 2011 года, когда он находился на расстоянии более 8 миллионов километров от Земли. астроном ы смогли пронаблюдать за объектом в течение четырех дней и этого временного промежутка вполне хватило для его подробного изучения. К сожалению, ученым не удалось сфото графировать объект, но зато они выявили его основных характеристики.

Диаметр астероида составляет от 22 до 49 метров, а скорость его движения оценивается в 8,16 километров в секунду. Он относится к группе Аполлонов, то есть его орбита пересекается с орбитой Земли. Один круг вокруг солнц а он совершает за 416 земных дней, то есть примерно за один год. Он то отдаляется от нас на 203 миллиона километров, то приближается примерно на 124 миллиона километров.

Траектория движения 2011 ES4 показана белым цветом



Приближение астероида

Уже 1 сентября, в 19:12 по московскому времени, астероид 2011 ES4 в очередной раз приблизится к нам на максимально возможное расстояние. По расчетам ученых, расстояние между ним и Землей составит 121 тысяча километров — это больше, чем обычно. Также это значит, что он станет ближе к нам, чем Луна, от которой нас отделяют внушительные 384,4 тысячи километров. При этом скорость его движения ничуть не изменится от обычного и оставит те же 8 километров в секунду. Представьте себе — этот космический объект может в одно мгновение преодолеть несколько километров!

Астероид будет ближе, чем Луна

Но значит ли все это, что он столкнется с нашей планетой и разрушит какой-нибудь город? Ученые уверены, что нет — астероид хоть и больше часто упоминаемого в таких случаях челябинского метеорит а, траектория его движения не пересекается с местоположением земного шара. Если бы вероятность столкновения 2011 ES4 с нашей планетой была высока, астроном ы бы забили тревогу и постарались рассчитать примерное место его падения. Если бы этим местом оказался не океан а какой-нибудь оживленный город, население было бы немедленно эвакуировано. А так, космический объект даже не входит в список потенциально опасных, так что беспокоиться нам не о чем.

Последствия падения астероида

Но если предположить, что 40-метровый космический объект действительно ударился о Землю, то это стало бы катастрофой. Ведь даже челябинский метеорит диаметром 20 метров создал настолько сильную взрывную волну, что у тысяч жилых зданий повыбивало окна. Осколки метеорит а и выбитых стекол ранили сотни человек и некоторые из них даже были госпитализированы. А если учесть, что объект 2011 ES4 может состоять из более твердых материалов, чем челябинский «гость», он мог бы стать причиной еще больших разрушений.

К счастью, в 2020 году нас пронесло. Но не стоит забывать о том, что астероиды Аполлона время от времени все равно пролетают вблизи нашей планеты. В следующий раз астероид 2011 ES4 приблизится к нам на опасное расстояние 2 сентября 2055 года. Вероятность столкновения так же будет очень мала, да и кто знает — может быть, к тому времени мы уже будем жить на Марс е или другой далекой планете? Хотя, на их поверхности тоже часто падают астероиды и космическая угроза будет стоять над человечеством всегда. Нам просто стоит быть начеку и быть готовыми к опасности.