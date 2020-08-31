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В ноябре на Землю может упасть астероид. Нужно ли волноваться?

В ноябре на Землю может упасть астероид. Нужно ли волноваться?

Какие еще сюрпризы готовит 2020 год?

Кто бы мог подумать, что 2020 год преподнесет нам столько неприятных сюрпризов? В начале года в новостях говорили о возможном начале мировой войны, а потом страны закрылись из-за смертельно опасного коронавируса. Пандемия все еще не прошла, а природа продолжает шокировать человечество пожарами и прочими явлениями. Происшествий настолько много, что люди уже начали ждать других напастей и заранее их бояться. Так, в зарубежных изданиях появились вести о том, что в ноябре на нашу планету упадет астероид. Ну а что, чем не логичное завершение столь шокирующего на события года? Потенциально опасный астероид был обнаружен несколько лет назад, но о нем серьезно заговорили только сейчас. А все потому, что осенью он приблизится на максимально близкое расстояние к нашей планете. Но неужели он настолько огромный и столкновения не избежать? Есть два вероятных исхода этого события.

 


Опасный астероид

О том, стоит ли бояться надвигающегося в сторону Земли астероида, было рассказано в издании The Next Web. Впервые о его существовании стало известно 3 ноября 2018 года. Именно тогда сотрудники ПалоМарской обсерватории (США) зафиксировали слабо мерцающий околоземный астероид, которому было дано название 2018 VP?. На тот момент он находился на расстоянии 450 000 километров от нашей планеты. То есть, он летел чуть дальше Луны, которая расположена в 384 000 километрах от Земли. Так как астероид мерцал очень слабо, астрономы могли наблюдать его всего лишь 13 дней. Потом он попросту улетел мимо нашей планеты и тем самым скрылся с глаз ученых.

В ноябре на Землю может упасть астероид. Нужно ли волноваться?

фотографий астероида 2018 VP? нет, но The Next Web показала другой астероид — Эрос, который в тысячи раз больше 2018 VP?

Обнаруженный астероид относится к группе «аполлонов», чьи траектории движения пересекаются с земной орбитой. Они движутся вокруг солнца и время от времени пролетают мимо нашей планеты. Для совершения одного круга, астероиду 2018 VP? требуется два года. Он был обнаружен в 2018 году и в ноябре текущего года с этого момента как раз пройдет пара лет — следовательно, он снова приблизится к нашей планете. Только вот столкнется он с Землей или нет, ученым точно неизвестно, потому что они наблюдали за объектом всего лишь две недели и собранные данные не дают рассчитать точную траекторию его полета. При этом ученые склонны предполагать, что столкновения не произойдет. Вероятность катастрофы составляет 0,41%, то есть шансы на столкновение астероида с Землей равна 1 к 240.

В ноябре на Землю может упасть астероид. Нужно ли волноваться?

Траектории движения космических объектов. Белой линий показан маршрут 2018 VP?

Столкновение с астероидом

Но давайте предположим, что прогнозы астрономов не верны и столкновение все-таки произойдет. Так как в 2018 году мерцание 2018 VP? было очень слабым и его с большим трудом можно было обнаружить среди звезд, ученые предполагают, что его диаметр не превышает 2 метров. Для сравнения, диаметр метеорита, упавшего на Челябинск в 2013 году, составлял 20 метров. Его ударная волна повредила тысячи зданий и ранила более 1500 человек. Но двухметровый астероид не сможет привести к таким разрушениям и, скорее всего, быстро сгорит в атмосфере нашей планеты. Максимум, что может упасть на нас сверху — это его крошечные осколки. Да и кто сказал, что астероид взорвется именно над населенным пунктом? Если он столкнется с нашей планетой над Тихим океаном, никто о нем даже не узнает. Кроме, конечно же, ученых.

В ноябре на Землю может упасть астероид. Нужно ли волноваться?

Столкновение астероида с Землей. Такого в ноябре не произойдет

Да и вообще, астероиды сталкиваются с нашей планетой каждый год и мы этого даже не замечаем. Иногда потенциально опасные объекты оказываются замеченными уже после того, как пролетают мимо нас. Совсем недавно индийский студент Кунал Дешмукх (Kunal Deshmukh) заметил на фотографиях космоса астероид 2020 QG, который вполне мог упасть на Землю. Но столкновения не произошло и объект пролетел мимо нас на расстоянии 2,95 тысячи километров. Он двигался со скоростью 12,3 километра в секунду, а максимальное приближение к Земле произошло 16 августа, в 19:08 по московскому времени.

31 август 2020 /
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