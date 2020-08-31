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Ехидный нос

Ехидный нос

На вас из уютной норы глядит австралийская ехидна (Tachyglossus aculeatus). фото сделано в зоопарке немецкого города Дуйсбург, где содержится немало животных Австралийской области: коалы (см. картинку дня Диета коал), тасманийские дьяволы (см. картинку дня Сохранение тасманийского дьявола), короткошерстный вомбат (см. картинку дня Здесь был вомбат), кенгуру Гудфеллоу, рыже-серый валлаби, эму и две австралийские ехидны.

Ехидна — это симпатичный зверек средних размеров (длиной до 40 см и массой 2–5 кг) с толстыми длинными иглами (длиной до 6 см) на спине, с мордочкой, вытянутой в клюв с беззубым ртом и ноздрями на конце. У ехидны сильные передние лапы с длинными толстыми когтями, которыми она роет норы и разрывает термитники и муравейники. На задних лапах удлинен коготь второго пальца — им ехидна почесывает свою шерстку между иголок.


Ехидный нос

Бронированные спины австралийских ехидн, живущих в зоопарке Дуйсбурга. фото © Юлия Михневич, зоопарк Дуйсбурга, Германия, 6 сентября 2019 года


Ехидна — родственник утконоса и проехидн, представитель отряда однопроходных, или яйцекладущих. Единственное яйцо ехидна донашивает в кожном мешке на брюхе — в отличие от другого представителя однопроходных, утконоса, насиживающего яйца (от одного до трех) в норе. Сосков у однопроходных нет, детеныши слизывают молоко с железистых участков кожи матери.

Ехидны широко распространены по Австралийской области: они встречаются повсеместно от заснеженных регионов юго-востока Австралии до тропических низменностей Новой Гвинеи. Причем это единственное млекопитающее Австралии, населяющее весь континент и самые разные местообитания жаркие пустыни, прибрежные леса, холодные альпийские луга. Правда, в разных регионах живут ехидны разных подвидов, всего их выделяют пять.

Свой длинный «нос» ехидна сует в чужие дома — муравейники и термитники — после того, как разроет их своими мощными когтями. Когда гнездо разрыто, зверь запускает в него свой клейкий язык. В этом ехидна схожа с другими мирмекофагами — муравьедами, панголинами, трубкозубами. Сходство это, разумеется, конвергентное. Ехидна может питаться также личинками жуков (в основном скарабеев), взрослыми жуками и дождевыми червями.

Искать пищу ехидне помогают превосходное обоняние и чувствительная кожа клюва, в которой находятся механо- и терморецепторы. На кончике клюва тоже есть электороцепторы. Они предсталяют собой сенсорные слизистые железы в эпидермисе, которые иннервируются нервными волокнами большого диаметра. Проток железы открывается на поверхности кожи. Однопроходные — единственная группа млекопитающих, обладающая электрорецепцией. У утконоса около 40 000 сенсорных желез на верхней и нижней частях клюва, у проехидны Брюйна — 2000, у австралийской ехидны — только 400. Утконос живет в мутной воде рек и ручьев и там же добывает пищу; предполагается, что он использует электрорецепцию для поиска добычи и обнаружения препятствий. Проехидна Брюйна обитает во влажных горных лесах Новой Гвинеи, питается дождевыми червями, которых ищет, роясь клювом в земле. Ехидна же обитает в довольно сухом климате, от альпийских лугов до пустынь, и для чего ей электрорецепция — пока неясно; возможно, она помогает ехидне обнаруживать движущуюся добычу во влажной после дождя почве.


Ехидный нос

Число электрорецепторов на клювах утконоса, проехидны Брюйна и австралийской ехидны (слева направо). Рисунок из статьи J. D. Pettigrew, 1992. Electroreception in monotremes


Ехидна может раскопать почву не только в поисках пищи, но и сооружая себе укрытие от врагов (собак динго, кошек, рыжих лисиц). В случае опасности ехидны могут закопаться в почву за одну минуту, снаружи остаются торчать только иголки. Другой вариант защиты — свернуться в колючий клубок.


Ехидный нос

Вот в такой компактный колючий шарик может свернуться ехидна в случае опасности, только нос торчит (справа). Кстати, иголки ехидны — это видоизменные волосы. фото с сайта en.wikipedia.org


Во время лесных пожаров, которые нередки в Австралии, ехидна закапывается поглубже в землю и остается там до тех пор, пока огонь не утихнет. Это возможно благодаря ее способности переносить высокие концентрации углекислого газа и впадать в спячку. Ехидны не имеют потовых желез и не могут эффективно охлаждаться, поэтому не выносят температур выше 38°C. В жару они днем укрываются в норах, а корм добывают ночью. При наступлении холодов ехидны впадают в спячку: тогда и так невысокая для млекопитающих температура тела ехидны (30–32°C) может опускаться до 4°C.

Обычный день из жизни ехидны: поиск пищи, спасение от врагов — собак динго

Норы или порои ехидн в Австралии можно заметить повсеместно, они преобразуют ландшафты. Ехидну по праву можно назвать «экосистемнвм инженером» (Ecosystem engineer; см. новость Колумбийские кокаиновые бегемоты постепенно становятся «экосистемными инженерами»). Раскапывая почву в поисках пищи, роя норы, зверьки перемешивают подстилку и почву, то есть осуществляют биотурбацию, которая приводит к изменениям свойств почвы (в том числе повышает гидрофильность), влияет на разнообразие видов обитающих в ней живых существ. Всё это очень важно в условиях, когда численность большинства роющих животных в Австралии подорвана из-за антропогенного вмешательства. Численность же ехидн пострадала меньше всего: вид относят к вызывающим наименьшие опасения.

Ехидны могут жить в неволе до 50 лет и до 48 лет в природе, это в 3,7 раз больше ожидаемой продолжительности жизни для животного такой массы. Причиной этого служит, скорее всего, устойчивость клеточных мембран к перекисному окислению липидов, которое эти мембраны повреждает. Эта устойчивость достигается за счет большого количества мононенасыщенных жирных кислот (с одной двойной связью) в составе мембранных липидов по сравнению с подверженными перекисному окислению полиненасыщенными жирными кислотами (с двумя и более двойными связями).


Ехидный нос

Помимо прочих своих удивительных умений ехидны также умеют хорошо плавать. фото © Rob Drummond с сайта flickr.com


Этим необычность ехидны не ограничивается. На ехидне живут одни из самых больших блох в мире — Bradiopsylla echidnae длиной до 4 мм (самой крупной же считается бобровая блоха Hystrichopsylla schefferi длиной до 13 мм). У самцов ехидны внушительный семисантиметровый пенис о четырех головках, а на задних лапах есть шпоры длиной 0,5–1 см — правда, связанная с ними ядовитая железа и ее проток редуцированы, поэтому ядом, в отличие от утконоса, ехидна похвастаться не может. Зато половых хромосом у ехидн почти так же много, как и у собрата-утконоса, — девять у самцов (X1Y1X2Y2X3Y3X4Y4X5) и 10 у самок (у утконоса десять у обоих полов).

фото © Юлия Михневич, зоопарк Дуйсбурга, Германия, 6 сентября 2019 года.

Юлия Михневич

31 август 2020 /
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