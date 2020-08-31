Сухой корм для кошки

Кошачьих кормов на современном отечественном рынке очень много, что выбрать бывает непросто. Они различаются составом, сбалансированностью, ценами. Чтобы выбрать подходящий сухой корм для вашей кошки, вам надо принимать во внимание некоторые пищевые привычки питомцев. Также желательно разбираться в разных типах этого продукта, рассчитанных на различные периоды жизни вашего пушистого любимца.

У всех сухих продуктов есть свои плюсы и минусы. У них много преимуществ перед влажными - включают следующие:

Во-первых, кормление сухим кормом очень удобно для хозяина. Если нет возможности приготовить что-нибудь для питомца, вариант кормления сухим кормом станет прекрасным решением этой проблемы.

Сухие продукты содержат меньше искусственных ингредиентов. Более того, они могут храниться дольше, без ухудшения и потери ценности.

Дополнительным плюсом сухих кормов хорошего качества является то, что они положительно влияют на гигиену полости рта: пищевые таблетки систематически натирают зубной камень и, следовательно, снижают риск заболеваний дёсен.

Более доступные цены. Таким образом, вы можете купить сухой корм для кошек, без экономии на их здоровье.

Экономьте время: просто откройте упаковку и высыпьте корм в миску.

Данные продукты не портятся, поэтому их можно оставить в миске питомца «с запасом».

Сухие корма имеют правильный состав ингредиентов, специально разработанный для удовлетворения физиологических потребностей котов.

Однако, есть и недостатки: